[{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki támaszpontot bombázott. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szövetségesek révén nem folytatja a visszavágást.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy Irán a maga részéről egyelőre lezárta a közvetlen válaszcsapásokat, miután szerdára virradóra két iraki...","id":"20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74018659-2eb9-4d39-9b02-6deab013b303","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_irak_iran_usa_raketacsapas_szulejmani_erbil_","timestamp":"2020. január. 08. 11:45","title":"Nagyobb a füstje, mint a lángja az iráni bosszúakciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat miatt. ","shortLead":"Bár a kormány mást állított, csak december 31-ig lehetett a szakszolgálatokhoz fordulni az iskolaérettségi vizsgálat...","id":"20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32f483cf-9c1b-4f54-be23-f23a36235648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7245315-6ce7-4778-ac03-cf3ca8b5b61a","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Szel_Bernadett_iskolaerettseg_pedagogiai_szakszolgalat","timestamp":"2020. január. 08. 21:00","title":"Szél Bernadett: Csúnyán átverte a szülőket a minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","shortLead":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","id":"20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cae3e80-9b40-43a9-9680-6064491ae47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Von der Leyen: 2020 végéig lehetetlen megállapodni a britekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI).","shortLead":"A decemberben történt floridai lövöldözés kapcsán újfent az Apple segítségét kéri két iPhone feltöréséhez a Szövetségi...","id":"20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b996c-a7c2-42a2-95d6-8fa59f86b0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bf165a-213a-4d73-9845-7105efa413e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_iphone_feltorese_apple_fbi_haditengereszeti_bazis_lovoldozes","timestamp":"2020. január. 07. 20:20","title":"Az FBI megint iPhone-okat akar feltöretni az Apple-lel, most is egy gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. ","shortLead":"Legjobb táncmozdulatait mutatta be Elon Musk a Tesla egyetlen év alatt felépült sanghaji gyárában. ","id":"20200107_tesla_elon_musk_tanc_sanghaj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a57f6d-ac00-4c64-96ba-53cec277983a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42a8ea2-5a20-4eda-81ee-df3e839a5af5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_tesla_elon_musk_tanc_sanghaj","timestamp":"2020. január. 07. 19:03","title":"A Tesla gyáravatóján kiderült, milyen bénán táncol Elon Musk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51","c_author":"László Ferenc","category":"360","description":"Nem csak új évtized, új korszak is kezdődik az idén az autóiparban. A gyártóknak minden korábbinál szigorúbb károsanyag-kibocsátási normáknak kell megfelelniük, miközben a vásárlók nem feltétlenül a legzöldebb termékeket favorizálják.","shortLead":"Nem csak új évtized, új korszak is kezdődik az idén az autóiparban. A gyártóknak minden korábbinál szigorúbb...","id":"202001__autoipar_2020__zarul_azollo__varakozni_nem_tilos__nagyot_mennek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75aec042-2465-4f67-9b6c-e205e8801e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c4f9c5-6e58-4ba1-b2e4-09c05437d7b6","keywords":null,"link":"/360/202001__autoipar_2020__zarul_azollo__varakozni_nem_tilos__nagyot_mennek","timestamp":"2020. január. 07. 13:00","title":"2020-ban jelentősen drágulni fognak az új autók – és ennek nyomós oka van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék elnöki posztjára kiírt pályázat elbírálása is csúszik emiatt.","shortLead":"A Szeviép-ügy miatt vizsgálatot rendelt el az Országos Bírói Hivatal új elnöke a Szegedi Törvényszéken. A törvényszék...","id":"20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=565c1cd6-c1b0-4abf-a7ab-098cbc8784ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a75dac-f4e9-4a6c-8542-5db1aa2baf64","keywords":null,"link":"/itthon/20200107_szeviep_vizsgalat_senyei_szegedi_torvenyszek_obh","timestamp":"2020. január. 07. 16:30","title":"Ledobta a bombát az OBH új elnöke a Szegedi Törvényszékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","shortLead":"A miniszterelnök év eleji sajtótájékoztató tart ma. Egy Woody Allen-film részletével hangolódik rá.","id":"20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=947f1140-47ff-401c-b0b9-b3f90f9dff3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77742ab4-c790-42c1-898f-12d12f0861ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_orban_viktor_sajtotajekoztato_vessetek_a_mokusok_ele","timestamp":"2020. január. 09. 10:15","title":"Orbán: Vessetek a mókusok elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]