Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9da22958-4e91-4d84-8472-4e2cabbbdaa2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság 75 százalékos részesedést szerzett a cégben. ","shortLead":"A bostoni székhelyű TA Associates globális növekedési magántőke-társaság 75 százalékos részesedést szerzett a cégben. ","id":"20200108_netrisk_ta_associates_felvasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da22958-4e91-4d84-8472-4e2cabbbdaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fe661c-a3b0-44a8-a863-c8cbd09ba809","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_netrisk_ta_associates_felvasarlas","timestamp":"2020. január. 08. 18:10","title":"Amerikai kézbe került a Netrisk.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az utóbbi napok eseményeit nézve egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért akarták a japánok elmeszelni Carlos Ghosnt, a korábban szinte istenített francia Nissan-főnököt? A bukott vezér szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte azért, mert a japánok úgy érezték: a külföldi főnök a világ legnagyobb autókonglomerátumát akarja létrehozni, és ebben ők csak másodhegedűsök lehetnének. ","shortLead":"Az utóbbi napok eseményeit nézve egyre többször merül fel a kérdés, hogy miért akarták a japánok elmeszelni Carlos...","id":"20200108_Ghosn_elmondta_szerinte_miert_mentek_neki_a_japanok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b82cc19-c563-4086-b18a-7c87c0218da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffce4bca-34f9-4141-9bc2-f9504b2b4b9a","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_Ghosn_elmondta_szerinte_miert_mentek_neki_a_japanok","timestamp":"2020. január. 08. 16:37","title":"A szökött Nissan-vezér elmondta, szerinte miért mentek neki a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d88265d2-c22b-4e99-8cf6-491ec5db7a7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológiai iparban is előfordul, hogy egy gyártó annyira irigyli a másik termékét, hogy lemásolja, akár szemtelenül is. Így tett most a Samsung.","shortLead":"A technológiai iparban is előfordul, hogy egy gyártó annyira irigyli a másik termékét, hogy lemásolja, akár szemtelenül...","id":"20200109_samsung_pass_apple_face_id_ikon_masolas_ces_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d88265d2-c22b-4e99-8cf6-491ec5db7a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a8c62-3923-4205-845e-8a0f1eeb671d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_samsung_pass_apple_face_id_ikon_masolas_ces_2020","timestamp":"2020. január. 09. 11:33","title":"Akkorát másolt a Samsung az Apple-ről, hogy mi kérünk elnézést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni tábornok ellen. Teherán már meg is tette az első válaszcsapást, de úgy tűnik, nem akarnak háborút. A konfliktusnak az Iszlám Állam örülhet.","shortLead":"Donald Trump a legdurvábbat választotta a neki felkínált opciók közül, amikor kilövési parancsot adott Szulejmáni iráni...","id":"20200108_Haboru_poraira","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9cb3bdc-02e7-42d4-9614-d247e07641ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc438f9-078c-4f0d-aecd-bc4f54a0b67f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Haboru_poraira","timestamp":"2020. január. 08. 15:00","title":"Teheránt és az Iszlám Államot is kisegítette Trump a Szulejmáni-merénylettel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","shortLead":"Az univerzum \"gyerekkorából\" származik az a galaxistrió, amely a legtávolabbi az eddig azonosított csoportok közül.","id":"20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082e37c4-73b2-4400-ab47-c4eea352a707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b772fc-66e8-4a16-8db1-bb28d6c7c948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_az_eddig_legtavolabbi_galaxis_egs77","timestamp":"2020. január. 09. 10:03","title":"Minden eddig ismertnél távolabbi galaxisokra bukkantak a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","shortLead":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","id":"20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b02d9d-14c1-4359-8e16-c509b586bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 09. 05:59","title":"Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a Budapesten meghalt orosz zongoraművész ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721dcb25-54cf-4319-bb83-1d5e6bc2c148","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tényleg odatette magát az Apple a 2019-es iPhone-ok fotózási képességeit illetően. A legújabb hivatalos videó egy további adalék ehhez a tényhez.","shortLead":"Tényleg odatette magát az Apple a 2019-es iPhone-ok fotózási képességeit illetően. A legújabb hivatalos videó...","id":"20200109_apple_iphone_11_pro_milyen_videot_csinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=721dcb25-54cf-4319-bb83-1d5e6bc2c148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7ddd4a-1886-433f-bb13-a3156dd29143","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_apple_iphone_11_pro_milyen_videot_csinal","timestamp":"2020. január. 09. 12:03","title":"Tűz és jég: ha hiszi, ha nem, ezt a videót egy iPhone 11 Próval készítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében, amely miatt életveszélyes helyzet alakult ki. Az asztronautát a Földről, irányított kezeléssel gyógyították meg.","shortLead":"Egy frissen megjelent tanulmány szerint vérrögöt fedeztek fel egy ISS fedélzetén szolgáló űrhajós nyaki gyűjtőerében...","id":"20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af2e777b-b9b5-4771-b342-dcd8a13c4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f48ac6-509a-4c02-bd3e-cca52056e759","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_orvosi_veszhelyzet_verrog_trombozis_nemzetkozi_urallomas_urhajos","timestamp":"2020. január. 07. 16:03","title":"Orvosi vészhelyzet volt a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]