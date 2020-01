Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife a diszlexiásoknak készített hasznosnak tűnő eszközt.","shortLead":"A CES elektronikai szakkiállításon az életünket megkönnyítő termékeket is bemutatnak. A francia Lexilife...","id":"20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d512be91-b973-47e6-aa61-84887d027ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63ee4509-a002-46d7-ba23-c4e5e8583222","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_lexilight_lexilife_diszlexia_olvasasi_nehezseg_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 20:30","title":"Diszlexiásoknak segítő olvasólámpát készített egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","shortLead":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","id":"20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7b651-00db-458e-9e08-60efe2c35257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","timestamp":"2020. január. 07. 05:21","title":"Úgy fújt a szél, hogy az áram ötödét a nap- és szélerőművek termelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","shortLead":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","id":"20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d634254-d56b-4c1d-ae45-4f4e6d561af1","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","timestamp":"2020. január. 08. 09:28","title":"Még egyetlen Bond-film sem kockáztatott ekkorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","shortLead":"Londonba ment az Európai Bizottság elnöke kiábrándítani a brit kormányt.","id":"20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ec1bd2-177c-4e95-94a0-18ae459bd39a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cae3e80-9b40-43a9-9680-6064491ae47b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200108_Von_der_Leyen_2020_vegeig_lehetetlen_megallapodni_a_britekkel","timestamp":"2020. január. 08. 14:10","title":"Von der Leyen: 2020 végéig lehetetlen megállapodni a britekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezuhant egy ukrán utasszállító, elhunyt Felföldi Anikó, botrányos kinevezés a közmédiánál. A hvg360 reggeli...","id":"20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a95954-533a-4d6e-88a4-0139b4dec9a8","keywords":null,"link":"/360/20200108_Radar360_Iran_visszavagott_az_USAnak_a_NASA_uj_Foldet_talalt","timestamp":"2020. január. 08. 08:00","title":"Radar360: Irán visszavágott az USA-nak, a NASA új Földet talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3a74d6-ac0a-41ed-9ae8-19268d51e7f6","c_author":"Lőrinc László","category":"kultura","description":"A Harry Potter népirtásra lelkesítésben tényleg nem valami jó.","shortLead":"A Harry Potter népirtásra lelkesítésben tényleg nem valami jó.","id":"20200107_Lorinc_Laszlo_Katonanota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3a74d6-ac0a-41ed-9ae8-19268d51e7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdf9ec1-c419-467b-b8b5-7a19f32ec1fc","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Lorinc_Laszlo_Katonanota","timestamp":"2020. január. 07. 12:47","title":"Lőrinc László: Katonanóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","shortLead":"Egy gépkocsivezető és egy gyalogos vesztette életét.","id":"20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89e13326-e4aa-45d9-994f-f54fc74d7466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1efe54-b9e6-4f95-a5d7-d01508a9a941","keywords":null,"link":"/cegauto/20200108_halalos_baleset_salgotarjan_lulla","timestamp":"2020. január. 08. 06:42","title":"Halálos baleset történt Salgótarjánnál és Lulla közelében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell viselnünk a szenzorszigetet (notchot) vagy a kameralyukat. Ebben az évben ezen a területen is nagy változás lehet.","shortLead":"Leszámítva néhány ötletes szelfikamera-rejtő megoldást, a legtöbb telefongyártó készülékénél továbbra is el kell...","id":"20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b253966e-ecfa-4882-ac61-de84f1bd9431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4375d6d0-0174-4fa6-bb66-a1803c10ebcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_kijelzo_alatti_kamera_elrejtese_mozaik_dizajn_kameralyuk","timestamp":"2020. január. 07. 09:03","title":"2020: a lyukkorszak után jön a mozaikkorszak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]