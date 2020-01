Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Irán szerint a feketedobozok annyira nem rongálódtak meg, hogy ne lehessen adatokat kinyerni belőlük. Megsérültek, de megvannak a lezuhant ukrán repülő feketedobozai Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring által készített felvételekhez, ám olyanokba is belenéztek, amikbe nem lett volna szabad. Kirúgtak négy Amazon-alkalmazottat, mert a felhasználók után leskelődtek A Müpában lép fel a világhírű Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával. Rosztropovics-tanítvány, Misha Maisky, fiával és lányával. Különleges családi koncerten játsszák Beethoven hármasversenyét Budapesten Nem volt sikeres a jelenlét. Távozik Szlovákiából az OTP Bank A magyar pénzintézet 99,73 százalékos tulajdonosa lett a szlovén SKB Banknak. Az OTP megjelent a szlovén piacon is, már Ázsia a cél Elképesztően nagy adminisztrációs terhet zúdít a négygyerekes anyák nyakába az szja-mentesség, ha a kedvezményre való jogosultsága nem áll fenn az egész évben – állítja Angyal József okleveles adószakértő. Négygyermekesek szja-mentessége: óriási bakira hívja fel a figyelmet az adószakértő Korábban úgy volt, hogy július 1-jén teszik teljesen térítésmentessé a meddőséget kezelő gyógyszereket. Orbán: Február 1-jétől ingyenesek a meddőségi kezelések A magyar légitársaság Dubajba közlekedő gépei Szaúd-Arábia felől közelítik meg az országot. A Wizz Air mellett több külföldi légitársaság is elkerüli az iraki és iráni légteret