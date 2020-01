Az első, a nyári, tokiói olimpia szempontjából is jelentős eseményre, a női és férfi vízilabda-Európa-bajnokságra csak néhány napot kell várni: a torna január 12-től két héten át zajlik majd a budapesti Duna Arénában. Az Eb-n a nőknél 12, a férfiaknál 16 csapat küzd majd a minél jobb helyezésekért – és az egy-egy olimpiai kvótáért.

A nők mezőnyét két hatos csoportba sorolták – Bíró Attila tanítványai a görögökkel, az oroszokkal, a horvátokkal, a szerbekkel és a szlovákokkal mérkőznek majd –, ahonnan az első négy-négy csapat jut majd tovább a negyeddöntőbe. A férfiaknál négy darab négyes csoportot alakítottak ki – ott Märcz Tamás játékosai a spanyolokkal, a törökökkel és a máltaiakkal játszanak majd. Az első helyezettek automatikusan a negyeddöntőbe jutnak, míg a másodikak és a harmadikok mérkőznek a nyolc közé kerülésért.

Mivel az olimpiára még egyik magyar válogatottnak sincsen kvótája, fontos a jó szereplés. A nőknél az európai élvonalból még csak a vb-ezüstérmes spanyolok kvalifikáltak a tokiói játékokra, a férfiaknál viszont a világliga-győztes szerbek, a világbajnok olaszok és az ezüstérmes spanyolok helye is biztos már. Ha úgy alakulna, hogy éppen ezek a csapatok végeznének előttük, nekik már egy negyedik hely is elég lenne a kijutáshoz. A nőknek viszont mindenképpen érem kell, legalább ezüst, ezt is várja tőlük a szövetségi kapitány.

Az olimpia szempontjából akkor sincsen minden veszve, ha most nem jön össze a kvótaszerzés: a tavaszi világvkvalifikációs tornákon a nőknél további három, a férfiaknál pedig négy kvótát osztanak szét.

Rövidpályás gyorskorcsolya

Ugyancsak január végén, 24-26. között egy másik kontinensbajnokság is Magyarországon zajlik majd: Európa legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázói, köztük az olimpiai bajnok Liu testvérek Debrecenben versenyeznek.

Az eseményre egyelőre 23 ország 135 sportolója nevezett, és a sportág európai nagyhatalmai – Hollandia, Oroszország, Olaszország és Magyarország –, valamint a franciák, a fehéroroszok, a németek és a lengyelek is teljes csapattal, azaz öt férfi és öt női versenyzővel képviseltetik majd magukat.

Kérdés, hogy a magyarok szereplését mennyiben befolyásolja az ugyancsak olimpiai aranyérmes Burján Csaba fegyelmi ügye. Ezt azért indította a szövetség, mert a versenyző az Instagramon “F*cking China” megjegyzéssel látta el egy, a sanghaji repülőtéren készült fotóját, amit nagyon zokon vett a csapat kínai vezetőedzője. Csang Csing Lina még a lemondását is benyújtotta, a szövetség azonban nem fogadta el, és tárgyalásokat kezdett a szakemberrel.

Kézilabda

Nemcsak a pólóválogatottak, a kézilabda-válogatottak sem szereztek még kvótát Tokióra. A férfiaknak ráadásul már csak minimális esélyük maradt a kvalifikálásra. Ehhez az kellene, hogy megnyerjék a január 10-26. között zajló norvég-svéd-osztrák közös rendezésű Európa-bajnokságot. Vagy hogy másodikak legyenek, úgy, hogy az olimpiai címvédő és világbajnok – és így már tokiói résztvevő – Dániától kapnak ki a döntőben. Az együttes jelenlegi állapotát tekintve ez csodával érne fel, hiszen már a középdöntőbe jutás is rendkívül nehéz: ehhez éppen Dánia, valamint Oroszország és Izland csapata közül kettőt kellene maguk mögé utasítaniuk Lékai Mátééknak. Végső szalmaszálnak ott van még az olimpiai selejtezőtorna (április 16-19.), ahová akkor juthat ki a magyar csapat, ha egyike lesz annak a legjobb két válogatottnak, amelyik a legutóbbi világbajnokságon nem szerzett selejtezős helyet. Ám ha ez még sikerülne is, ott is nagy bravúrra lenne szükség ahhoz, hogy a csoportjuk első vagy második helyén végezzenek.

A nőknek ennél jobbak az esélyeik a tokiói részvételre. Bár az együttes csak a 14. helyen végzett a Japánban rendezett decemberi vb-n, a többi eredmény alapján a legutóbbi Európa-bajnoki 7. hely is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy a kijusson az olimpiai selejtezőre. Nemrég az is eldőlt, hogy ezt – Spanyolország és Montenegró mellett – Magyarországon, méghozzá Győrben rendezik március 20-22. között, így Kim Rasmussen tanítványai hazai pályán szerezhetnek kvótát az olimpiára. A viadalon három nap alatt három meccset kell majd játszaniuk a csapatoknak, a magyarokra az oroszok, valamint a szerbek és a kínaiak várnak, a játékokra pedig az eső két helyezett jut ki. A mezőnyből az olimpiai címvédő orosz együttes kiemelkedik, a másik kvótás helyért pedig várhatóan a szerbek és a magyarok harcolnak meg.

Az még kérdés, hogy a vb-n a románok elleni meccset követő nyilatkozata miatt felfüggesztett és fegyelmi eljárás elé állított Rasmussen ott lehet-e majd a magyar kispadon a pótselejtezőn. A dán elnézést kért a nemzetközi és a magyar szövetségtől, valamint a meccs delegátusától a viselkedése miatt, de még nem tudni, ez elég lesz-e ahhoz, hogy elkerülje az eltiltást.

Magyarország rangos kézilabdatornát május 9-10-én is rendez: sorozatban hetedszer tartják meg a női Bajnokok Ligája négyes döntőjét a Budapest Sportarénában. A sorozat egyik nagy favoritja évek óta a Győr, amely tavaly vereség nélkül hódította el a kupát, egymás után harmadszor. Vajon negyedszer (összességében hatodszor) is sikerülni fog?

Ugyancsak májusban, de az utolsó hétvégén akár két magyar érdekeltje is lehet majd a férfi kézilabda BL négyes döntőjének Kölnben. Tavaly a Veszprém a negyeddöntőben éppen a Szegedet búcsúztató Vardar Szkopjétól kapott ki a fináléban. Lehetséges, hogy idén mindkét magyar csapat ott lesz a legjobb négy között?

Tenisz

Rangos teniszversenyt is rendez idén Magyarország, méghozzá a női Fed Kupa döntőjét, április 14-19. között. A torna helyszíne a következő két évben is a Budapest Sportaréna lesz.

A Nemzetközi Teniszszövetség az átszervezés utáni első finálé rendezésének jogát adta Budapestnek. Eddig a döntőt két csapat vívta, és valamelyik döntős volt a házigazda, 2020-tól azonban egy helyszínen, egy hét alatt, a legjobb 12 válogatott részvételével rendezik meg az eseményt. A selejtezőket február 7-8-án vívják, és a nyolc győztes csatlakozik a finálé biztos résztvevőihez: a házigazda magyarokhoz, az idén döntős ausztrálokhoz és franciákhoz, valamint a szabadkártyás csehekhez. A budapesti tornán négy háromcsapatos csoportot alakítanak ki – a sorsolást február 11-én tartják a Szépművészeti Múzeumban – amelyek győztesei továbbjutnak, két elődöntőt játszanak, majd a nyertesek küzdenek meg egymással. Ez azt jelenti, hogy egy hét alatt 45 mérkőzést játszanak le, a rendező ország csapata pedig alanyi jogon vesz részt a tornán.

Az összdíjazás 12 plusz 6 millió dollár: előbbiből a játékosok, utóbbiból a szövetségek részesülnek.

Országúti kerékpár

Három szakaszát is Magyarországon rendezik idén az egyik leghíresebb országúti kerékpáros körversenynek, a Giro d’Italiának. A 103. alkalommal megtartott viadal első három napján, május 9-11. között tekernek majd magyar tájakon a versenyzők – előbb egy budapesti időfutamon, majd Budapest és Győr, valamint Székesfehérvár és Nagykanizsa között –, aztán Olaszországban folytatják az útjukat.

Magyarországot korábban még egyik nagy háromhetes verseny sem érintette. A Giro 1909 óta íródó történetében eddig 13 alkalommal rajtolt a viadal Olaszországon kívül, legutóbb tavaly, amikor Izraelben volt az úgynevezett Grande Partenza (Nagy Rajt). Az eseményre 7,7 milliárd forintos támogatást ítélt oda a kormány.

A Giro rajtja után nem sokkal, május 13-án kezdődik majd az ötnapos Tour de Hongrie is, amelyen a szervezők szerint minden eddiginél erősebb mezőny vesz majd részt.

Vizes sportok

Májusban folytatódik, ami januárban a vízilabda-Eb-vel megkezdődik: a többi vizes sport kontinensbajnokságát is Budapesten rendezik meg május 11-25. között. A medencés úszók, a műugrók és a műúszók a Duna Arénában, a nyíltvízi úszók pedig a Lupa-tóban versenyeznek majd.

Foci-Eb

Június 12-én kezdődik az év egyik legjobban várt eseménye, a labdarúgó-Eb, amelynek négy meccsét ugyancsak Budapesten rendezik: a november közepén átadott Puskás Arénában három csoportmeccset és egy nyolcaddöntőt tartanak majd.

Hogy a magyarok ott lesznek-e a tornán, március végén, a Nemzetek Ligája rájátszásában dől el. A részvétel kivívásához Marco Rossi csapatának két meccset kell nyernie: 26-án idegenben Bulgáriát kell megvernie, s ha ez sikerül, jöhet 31-én az Izland-Románia párharc győztese a Puskásban.

Ha Szalai Ádáméknak sikerül is megszerezniük az egyiket a négy még kiadó hely közül, a csoportban bivalyerős ellenfelekkel – az Eb-címvédő portugálokkal (június 16., Budapest), a világbajnok franciákkal (június 20., Budapest) és a németekkel (június 24., München) – találják majd szembe magukat.

Olimpia

Az idei, a XXXII. nyári játékok július 24-től augusztus 9-ig tartanak majd. Jelenleg 53 főből – négy birkózó, 13 kajak-kenus, egy kerékpáros, két öttusázó, három sportlövész, egy tornász, 25 úszó és négy vitorlázó – áll magyar csapat, de a létszám nagyot ugorhat, ha a csapatsportokban sikert hoz a kvótavadászat. Nyolc évvel ezelőtt, Londonban 157, négy esztendővel ezelőtt, Rióban pedig 156 sportoló képviselte Magyarországot.

Kulcsár Krisztián, az olimpiai bizottság elnöke nemrég azt mondta, hogy körültekintően kalkulálva 13 érmet – nem aranyat, csak érmet – vár a magyar küldöttségtől. Azt nem részletezte, hogy melyik sportágakban, de nyilvánvaló, hogy nagyon számít az úszókra és a kajak-kenusokra, valamint a vívókra. Ez a szám egyébként jóval alacsonyabb a londoni 18-hoz és a riói 15-höz képest, főleg annak fényében, hogy az utóbbi kilenc évben némely sportágakat milyen gigantikus összegekkel támogattak meg.

Az időeltolódás hét óra Japán és Magyarország között, vagyis az ott reggel kezdődő események idején nálunk még éjszaka lesz, a délutáni és esti eseményeket pedig reggel és napközben zajlanak majd. Vagyis a finálék jó része miatt nem kell majd barátságtalan időpontra beállítani a vekkert. Az úszásra azonban ez pont nem igaz: az amerikai közönség kedvéért az előfutamokat helyi idő szerint este, a döntőket pedig délelőtt rendezik majd, vagyis azok nálunk hajnali fél 4- fél 6 körül lesznek láthatók.