[{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos kibercsapást mérhet az Egyesült Államokra – véli Barack Obama korábbi amerikai elnök kiberbiztonsági tanácsadója, aki szerint a legrosszabbra kell készülni.","shortLead":"Hogy megtorolják Irán mitikus alakjának, Kászim Szulejmáni halálát, a közel-keleti ország a közeljövőben súlyos...","id":"20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14433853-d54a-497f-8fb1-5c9e105e1048","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_barack_obama_iran_kibertamadas_kiberbiztonsag_globaldata","timestamp":"2020. január. 09. 08:03","title":"Irán halálos áldozatokkal járó kibertámadást indíthat Obama egykori kiberfőnöke szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül a szerelőcsarnokból a James Webb űrteleszkóp, hogy a sorozatos csúszások után végre tényleg pályára állítsák.","shortLead":"Az Amerikai Csillagászati Társaság honolului találkozóján elhangzottak szerint jövő márciusban kigördül...","id":"20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9778858e-d44b-4c92-a310-b796436fba33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54784597-d3b0-4e0d-a65e-b7333c8d20c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_james_webb_urtavcso_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 08. 11:33","title":"Most már tényleg fellövik a gigászi pénzből készülő űrtávcsövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","shortLead":"Vesztegetés és költségvetési csalás gyanújával nyomoznak.","id":"20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281052e7-008e-4a6c-b51b-4fd7942f90ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_simonka_nyomozas_ugyeszseg_polt_hadhazy","timestamp":"2020. január. 08. 11:54","title":"Egyetlen gyanúsítottat hallgattak ki a Simonka-ügy nyomozása melletti két vizsgálatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelynek a végére alaposan el is fáradt.","shortLead":"A fideszes vereségek okáról meglepő őszinteséggel beszélt, sok kérdés elől azonban kitért a miniszterelnök újévi...","id":"20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7173830c-4f84-4a66-9754-77a13b34f0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c6de1e-2f9c-4015-907a-6b88d86ff597","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Orban_sokat_beszelt_de_keveset_mondott","timestamp":"2020. január. 09. 17:01","title":"Kiderült, hogy Orbán miért csak egyszer tart évente ilyen sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831e942d-892b-4c6f-ab1f-caab4c54ede5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pörög a piacon a nemesfém, és a forint is gyengült időközben.","shortLead":"Pörög a piacon a nemesfém, és a forint is gyengült időközben.","id":"20200109_mnb_aranytartalek_profit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831e942d-892b-4c6f-ab1f-caab4c54ede5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b801cf29-7e10-47f8-8150-446afcd7b165","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_mnb_aranytartalek_profit","timestamp":"2020. január. 09. 08:03","title":"Busás nyereséget hozott a jegybanknak az aranytartalék megtízszerezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut olyan hirdetés, ami a kiskapukat kihasználva az oltásellenesség mellett kampányol.","shortLead":"A jelek szerint még bőven van mit csiszolni a Facebook hirdetési feltételein, a platformon ugyanis továbbra is fut...","id":"20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=031f16e1-3a55-4569-8d97-6a8202276c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723bc86c-88f6-47db-844d-2c6e3f5b26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_facebook_oltasellenesseg_hirdetes_reklam_earthly_szamarkohoges","timestamp":"2020. január. 09. 17:03","title":"Hirdetéssel nyomulnak az oltásellenesek, a Facebook pedig hagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2dc8f1-8e5a-4c22-9944-755851ed6f86","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Nyomokat hagyott a 2019-es esztendő a magyar és európai politikán, két választás rajzolta újra a Fideszt körülvevő viszonyokat, egyedül Orbán Viktoron pergett le a valóság. A miniszterelnök a politika legfelső szféráiból tartott előadást, és idén még a média képviselői sem akarták ebben megzavarni.","shortLead":"Nyomokat hagyott a 2019-es esztendő a magyar és európai politikán, két választás rajzolta újra a Fideszt körülvevő...","id":"20200109_Fidel_Castro_felvette_legszebb_Orbanoltonyet_es_eligazitast_tartott_a_vilagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a2dc8f1-8e5a-4c22-9944-755851ed6f86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d87aec-7931-47a7-b787-0f8bef1488e2","keywords":null,"link":"/360/20200109_Fidel_Castro_felvette_legszebb_Orbanoltonyet_es_eligazitast_tartott_a_vilagnak","timestamp":"2020. január. 09. 16:25","title":"Gergely Márton: Fidel Castro felvette legszebb Orbán-öltönyét, és eligazítást tartott a világnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint \"katolikusok millióinak a becsületét\" sértette meg a Krisztus első megkísértése című film.","shortLead":"Végzésével Benedicto Abicair Rio de Janeiró-i bíró egy brazil katolikus szervezet petíciójára válaszolt, amely szerint...","id":"20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa83e319-1338-4365-84c9-656fc29fc24f","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_netlifx_homoszexualis_jezus_brazil_biro","timestamp":"2020. január. 09. 05:32","title":"Brazil bíró törölteti a Netflixszel a meleg Jézusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]