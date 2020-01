Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Számvevőszék tizenkét javaslatot fogalmazott meg a szabálytalanságok kijavítása érdekében.","shortLead":"A Számvevőszék tizenkét javaslatot fogalmazott meg a szabálytalanságok kijavítása érdekében.","id":"20200109_Nem_volt_szabalyszeru_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_gazdalkodasa_az_ASZ_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9595dcfa-ca9b-49b9-aa35-e6ef872f6fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee47de5f-6b5a-48d8-b0fc-bc0423ae1116","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Nem_volt_szabalyszeru_a_BajcsyZsilinszky_Korhaz_gazdalkodasa_az_ASZ_szerint","timestamp":"2020. január. 09. 18:13","title":"ÁSZ: Nem volt szabályszerű a Bajcsy-Zsilinszky Kórház gazdálkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es leváltásig Újbuda volt fideszes polgármestere: Hoffmann Tamás keveseket bízott meg, ám őket busásan fizette. Az önkormányzattól kikért szerződésekben viszont nem ez volt a legmeglepőbb, hanem az, hogy a DK-s utód, László Imre tovább srófolta a korábbiakban sem szerény összeget. A polgármesterváltás egyik nyertese a kerületnek 2010 előtt is dolgozó Zala László irodája, aki anno kulcsszerepet vitt a Kopaszi-gate-ben.","shortLead":"A baráti ügyvédi irodák sokaságát foglalkoztató volt IX. kerületi kollégájáétól eltérő modellt alkalmazott 2019-es...","id":"20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7544c66-41c1-4ce7-8021-c44a6f2a2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c4394e-4c13-4f74-8705-4f8530212357","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ujbuda_ugyvedi_szerzodesek_Laszlo_Imre_Hoffmann_Tamas","timestamp":"2020. január. 09. 06:30","title":"Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda új, DK-s polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszerűsítettek az adókedvezményről tett nyilatkozat szabályain, csak nem a legjobbkor.","shortLead":"Egyszerűsítettek az adókedvezményről tett nyilatkozat szabályain, csak nem a legjobbkor.","id":"20200109_nav_csaladi_kedvezmeny_ado_burokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279c6d35-7e06-46e5-aa8f-7d197eb56b77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200109_nav_csaladi_kedvezmeny_ado_burokracia","timestamp":"2020. január. 09. 12:15","title":"Meglepő időzítéssel írta át a NAV a családi kedvezmény papírjainak szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris kiterjesztené a háromgyerekesekre. Utóbbiak sokkal többen vannak, így ez már százmilliárdos bevételkiesést jelentene az államnak. Méghozzá minden egyes évben, amíg egy jövőbeli kormány be nem vállalja, hogy visszacsinálja az egészet.","shortLead":"A kormány még azt sem árulta el, mekkora hatása van a négygyerekes nők szja-mentességének, de Orbán Viktor máris...","id":"20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=982df9ff-0deb-429f-857f-46b2adf6ae3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca44898-ee7a-4c69-8e86-278a3fa0e371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_szja_mentesseg_orban_igeret_adozas","timestamp":"2020. január. 10. 06:30","title":"Egy következő kormánynak fájhat igazán a háromgyerekes nők adómentessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnökben is él a gyanú, hogy a szerdán lezuhant ukrán utasszállító rakétatámadás miatt csapódott a földbe Teheránban, 176 ember halálát okozva ezzel.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnökben is él a gyanú, hogy a szerdán lezuhant ukrán utasszállító rakétatámadás miatt csapódott...","id":"20200110_donald_trump_ukran_utasszallito_teheran_iran_raketatamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba4fa331-25e6-4cbf-93f1-133119ea4841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a777c5-c2b3-4de9-9c4b-f99850bceddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_donald_trump_ukran_utasszallito_teheran_iran_raketatamadas","timestamp":"2020. január. 10. 07:03","title":"Trump se biztos benne, hogy műszaki hiba miatt zuhant le az ukrán utasszállító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7539af98-1b05-4ba9-b1ad-0a4cb5d8d327","c_author":"Balla István - Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"„Elvis előtt nem volt semmi” – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét a fehérekével, és ezzel nemcsak zenei, hanem kulturális forradalmat indított el. Ő volt az első modern, a menedzserei által üzleti alapon irányított popsztár, aki emiatt médiatörténelmet is írt, divatot, magatartásformát teremtett. Pedig, mint azt ő magáról mondta: „én csak dalokat éneklek”. 85 éve született Elvis Presley, aki sokak szerint ma is él.","shortLead":"„Elvis előtt nem volt semmi” – jelentette ki egyszerűen John Lennon. A Király összehozta a feketék zenéjét...","id":"20200108_Elvis85","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7539af98-1b05-4ba9-b1ad-0a4cb5d8d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69877693-a8cd-4db4-91c1-ab24bf5da398","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Elvis85","timestamp":"2020. január. 08. 20:00","title":"Elvis 85 – Mihez kezd a világ ennyi szexuális kisugárzással? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge Analyticával. Szijjártónak sosem volt hivatalos találkozója a cég képviselőivel.","shortLead":"A külügyminisztérium szerint sem Szijjártó Péter, sem a tárca más tisztviselője nem működött együtt a Cambridge...","id":"20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056eacd4-53e5-4448-8283-2daedfd49732&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e628e-a753-4ddc-be19-8735080b3b84","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_Ha_Szijjarto_talalkozott_is_Cambridge_Analyticas_emberrel_nem_hagyott_benne_mely_nyomot","timestamp":"2020. január. 09. 17:58","title":"Ha Szijjártó találkozott is Cambridge Analyticá-s emberrel, az „nem hagyott benne mély nyomot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbb4b057-1fd5-4ce0-b448-526f6dc6730a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hetven betegnél azonosították az új kórokozót.","shortLead":"Több mint hetven betegnél azonosították az új kórokozót.","id":"20200109_Uj_koronavirus_nem_a_rettegett_SARSe_okozott_megbetegedeseket_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbb4b057-1fd5-4ce0-b448-526f6dc6730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42017e74-3011-4b15-b25f-ccefe1f267f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_Uj_koronavirus_nem_a_rettegett_SARSe_okozott_megbetegedeseket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 09. 07:46","title":"Új koronavírus, nem a rettegett SARS-é okozott megbetegedéseket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]