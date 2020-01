Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Körforgásos gazdaság, vertikális gazdálkodás, húsmentesség és hulladék nélküli élet – néhány olyan kifejezés, amelyet néhány éve még nem ismertünk, ma pedig már egyre inkább meghatározzák az egész életünket. Mi jöhet még?","shortLead":"Körforgásos gazdaság, vertikális gazdálkodás, húsmentesség és hulladék nélküli élet – néhány olyan kifejezés, amelyet...","id":"20200110_fenntarthatosag_trend_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c953e22-732d-488d-a7fb-c387290c48a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334f971d-004d-4a25-b7cb-e85982bc1dad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_fenntarthatosag_trend_2020","timestamp":"2020. január. 10. 17:00","title":"Vegánok, etikusok, újrahasznosítók – milyen irányzat szerint élünk 2020-ban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","shortLead":"A zivatarok hónapokig tartó aszályt követően söpörtek végig az afrikai országon.","id":"20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=712e9f5b-c5a2-4837-8c79-54291bb25887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d186dc0f-3e58-48bd-81c3-7175a37f04fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_iteletido_esozes_angola_afrika_halottak","timestamp":"2020. január. 10. 05:33","title":"Ítéletidő Angolában: 24 óra alatt 44 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió euró mehet el erre.","shortLead":"Orbán Viktor állami sportakadémiai rendszert hoz létre, de a rendszer a határon túlra is átnyúlik. Romániában 8 millió...","id":"20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2070ea-62fc-4ebf-ba8d-bc121fbcf188","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Nagyvaradon_27_milliardbol_epithet_fociakademiat_a_magyar_kormany","timestamp":"2020. január. 10. 13:04","title":"Nagyváradon 2,7 milliárdból építhet fociakadémiát a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f2f858-621a-4516-a233-3887bd1a79b1","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A vízszintbe dönthető első ülésen nemcsak szuperkényelmesen, hanem maximális biztonságban utazhatunk.","shortLead":"A vízszintbe dönthető első ülésen nemcsak szuperkényelmesen, hanem maximális biztonságban utazhatunk.","id":"20200110_fekve_is_aludhatunk_a_legujabb_x7es_bmwben_meglestuk_milyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2f2f858-621a-4516-a233-3887bd1a79b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5fb6ba5-4a15-4266-bfb9-f881f28e1afd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200110_fekve_is_aludhatunk_a_legujabb_x7es_bmwben_meglestuk_milyen","timestamp":"2020. január. 10. 11:21","title":"Fekve is aludhatunk a legújabb X7-es BMW-ben, meglestük milyen az új szuperülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cfd026-e477-472b-8df1-692d9e44ba0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kontinens nagy részén viszont marad a száraz idő.","shortLead":"A kontinens nagy részén viszont marad a száraz idő.","id":"20200110_Tropusi_ciklon_segithet_az_ausztral_erdotuzek_oltasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6cfd026-e477-472b-8df1-692d9e44ba0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373cd69e-71d4-4e55-95ad-16a53e2e8cb0","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Tropusi_ciklon_segithet_az_ausztral_erdotuzek_oltasaban","timestamp":"2020. január. 10. 17:55","title":"Trópusi ciklon segíthet az ausztrál erdőtüzek oltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beruházásról. Videó.","shortLead":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő...","id":"20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679aee2-0017-4211-9a13-dbefe60aaba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","timestamp":"2020. január. 10. 19:10","title":"Ön is elköltözne a vörös zónából? Aggódnak a Samsung-gyár mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf3411a-07a4-4805-9afa-d57fa26568c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkettőjüket súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki.","shortLead":"Mindkettőjüket súlyos testi sértés gyanúja miatt hallgatták ki.","id":"20200110_Elfogtak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_ket_gyanusitottjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf3411a-07a4-4805-9afa-d57fa26568c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7973746c-f5fe-491b-922d-c9890f06a1f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Elfogtak_a_kaposvari_gyermekotthonban_tortent_bantalmazas_ket_gyanusitottjat","timestamp":"2020. január. 10. 18:11","title":"Elfogták a kaposvári gyermekotthonban történt bántalmazás két gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","shortLead":"A magán-nyugdíj pénztári tagok majdnem megduplázták megtakarításukat.","id":"20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1574a717-a2e9-4d46-9aaf-c3c00086460d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c662f8-87b2-4ca5-b961-d7dd296f83b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Valtozott_a_piac__kommentalta_a_Fidesz_az_magan_nyugdijpenztarak_sikeret","timestamp":"2020. január. 11. 21:05","title":"\"Változott a piac\" - kommentálta a Fidesz a magán-nyugdíjpénztárak sikerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]