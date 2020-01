Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A közösségi elektromos rollerek egyre nagyobb veszteségeket generálnak a cégeknek.","shortLead":"A közösségi elektromos rollerek egyre nagyobb veszteségeket generálnak a cégeknek.","id":"20200110_Egy_tucatnyi_varosbol_vonul_ki_a_Lime","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16450500-6eeb-407e-8150-dab28d3348a0","keywords":null,"link":"/kkv/20200110_Egy_tucatnyi_varosbol_vonul_ki_a_Lime","timestamp":"2020. január. 10. 15:45","title":"Tucatnyi városból vonul ki az e-rolleres Lime","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség eljárást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vizsgálatot indított.","shortLead":"A rendőrség eljárást, az Emberi Erőforrások Minisztériuma vizsgálatot indított.","id":"20200110_gyerekotthon_kaposvar_bantalmazas_emmi_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30e6df7-6b38-40fe-89b8-9b66c178d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e384d-46b7-4d49-9fea-f105543829f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_gyerekotthon_kaposvar_bantalmazas_emmi_rendorseg","timestamp":"2020. január. 10. 15:48","title":"Nevetgélve videózta, ahogy verik a társát – durva bántalmazás egy kaposvári gyerekotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e","c_author":"Csányi Nikolett","category":"gazdasag","description":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő tájékoztatást a beruházásról. Videó.","shortLead":"Miért tartanak a gödiek a Samsung-gyár bővítésétől? Először is amiatt, mert úgy látják: nem kaptak megfelelő...","id":"20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df39f185-6ddd-4a86-8174-ff123533fe4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f679aee2-0017-4211-9a13-dbefe60aaba7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_god_samsung_kozmeghallgatas","timestamp":"2020. január. 10. 19:10","title":"Ön is elköltözne a vörös zónából? Aggódnak a Samsung-gyár mellett élők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","shortLead":"Az aláírásgyűjtést az RMDSZ kezdeményezte, az Európai Bizottságnak most fél éve van arra, hogy kialakítsa álláspontját.","id":"20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb9695b-1098-4eff-8331-3db62f6eef8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986adeb-14c9-46c5-8eaa-fc278eae95e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_Az_Europai_Bizottsag_regisztralta_a_kisebbsegvedelmi_kezdemenyezes_alairasait","timestamp":"2020. január. 10. 15:26","title":"Az Európai Bizottság regisztrálta a kisebbségvédelmi kezdeményezés aláírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","shortLead":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","id":"20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3a068-c5e6-4d48-b7da-f9f5f7a8730e","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","timestamp":"2020. január. 11. 22:03","title":"Hiába állítják, nem lett népszerűbb a szakképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Több jut doppingellenőrzésre is.","shortLead":"Több jut doppingellenőrzésre is.","id":"20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c84d0fd-31d0-4756-b0c6-5535852d06f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdd5d8e-575c-449e-9aa4-a163935384dc","keywords":null,"link":"/sport/20200111_Egy_milliarddal_megtoldotta_a_kormany_az_olimpiai_felkeszulesre_szant_keretet","timestamp":"2020. január. 11. 15:37","title":"Egy milliárddal megtoldotta a kormány az olimpiai felkészülésre szánt keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azt állítják, tisztán üzleti alapon vennének meg egy jobboldali tévécsatornát.","shortLead":"Azt állítják, tisztán üzleti alapon vennének meg egy jobboldali tévécsatornát.","id":"20200111_WSJ_Tevet_vasarolnanak_Trump_szovetsegesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35eb2449-2f12-4dc8-8bcc-05e894908e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44e67be9-383a-46ed-a549-33f7ec426e10","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_WSJ_Tevet_vasarolnanak_Trump_szovetsegesei","timestamp":"2020. január. 11. 09:04","title":"WSJ: Tévét vásárolnának Trump szövetségesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az intézkedéssel vélhetően a magyar sertés fogyasztását szeretnék ösztönözni, csak az a probléma, hogy nem feltétlen derül ki, mitől és meddig magyar egy hús. Így aztán, lehetnek \"kettős állampolgárságú\" húsok is.","shortLead":"Az intézkedéssel vélhetően a magyar sertés fogyasztását szeretnék ösztönözni, csak az a probléma, hogy nem feltétlen...","id":"20200112_Kotelezo_lesz_magyar_zaszlocskat_szurni_a_magyar_husba_a_hentes_pultokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3786dcdb-7b96-4929-93d7-97cdf5978998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8823de-7c3f-4faa-bc87-681d72e6c114","keywords":null,"link":"/kkv/20200112_Kotelezo_lesz_magyar_zaszlocskat_szurni_a_magyar_husba_a_hentes_pultokban","timestamp":"2020. január. 12. 08:55","title":"Kötelező lesz zászlócskát szúrni a magyar húsba a hentes pultokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]