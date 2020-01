Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen: a településen érezhető a feszültség, és még a miniszterelnök is beszállt a hangulatkeltésbe.","shortLead":"Lehet, hogy már jövő pénteken megkapják pénzüket az évekig szegregált roma diákok, ám ez most sincs ingyen...","id":"20200111_gyongyospata_szegregacio_orban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8472cad-db06-494a-8648-b0a443694584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3997c6-1d3d-4f2d-aa1b-786c9786ba2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_gyongyospata_szegregacio_orban","timestamp":"2020. január. 11. 07:00","title":"\"Orbán Viktor keresztesharcának áldozatai a gyöngyöspatai cigányok\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Tizenegy évnyi tárgyalás után sem írták még alá az átfogó együttműködési megállapodást az EU és Svájc között, de az utóbbi kezd sarokba szorulni.","shortLead":"Tizenegy évnyi tárgyalás után sem írták még alá az átfogó együttműködési megállapodást az EU és Svájc között, de...","id":"201948__svajc_es_azeu__brusszel_mar_unja__alpesi_trukkok__vegtelen_alkudozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fa7a5c-998c-47c3-881c-8c2b548af1a4","keywords":null,"link":"/360/201948__svajc_es_azeu__brusszel_mar_unja__alpesi_trukkok__vegtelen_alkudozas","timestamp":"2020. január. 10. 15:00","title":"A britek után a svájciakkal is meggyűlik Brüsszel baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63bc7508-77f0-4fbf-a684-23ca6d27ebe6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől. A legújabb hírek szerint könnyen lehet, hogy a Xiaomi is beelőzné bejelentésével a Samsungot.","shortLead":"Sokszor fontos lehet az időzítés, mondjuk azért, hogy egy okostelefon bejelentése ne vigye el a show-t egy másik elől...","id":"20200111_xiaomi_mi10_pro_kiszivargott_specifikaciok_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63bc7508-77f0-4fbf-a684-23ca6d27ebe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7f5a75-81cc-4fe8-8d2e-8e599f5c15b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200111_xiaomi_mi10_pro_kiszivargott_specifikaciok_arak","timestamp":"2020. január. 11. 12:03","title":"Beelőzné a Xiaomi a Samsungot a Mi 10-zel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Javulhatnak a hétvégére a körülmények az ausztráliai tüzek oltásához.","shortLead":"Javulhatnak a hétvégére a körülmények az ausztráliai tüzek oltásához.","id":"20200111_Harom_nagyobb_tuz_egyesult_Ausztraliaban_de_ma_mar_konnyebb_lehet_oltani","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8b9d2-3d78-4f68-9fbe-030937a76ca4","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Harom_nagyobb_tuz_egyesult_Ausztraliaban_de_ma_mar_konnyebb_lehet_oltani","timestamp":"2020. január. 11. 08:18","title":"Három nagyobb tűz egyesült Ausztráliában, de ma már könnyebb lehet oltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","shortLead":"Egyre kevesebb a diák, de arányaiban még mindig a gimnáziumot választják a legtöbben.","id":"20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7d3a068-c5e6-4d48-b7da-f9f5f7a8730e","keywords":null,"link":"/itthon/20200111_Hiaba_allitjak_nem_lett_nepszerubb_a_szakkepzes","timestamp":"2020. január. 11. 22:03","title":"Hiába állítják, nem lett népszerűbb a szakképzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d26e0db-4438-424e-87f4-7590f6dd8851","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyírségben kezdi a 22 éves helyettes államtitkár a fiatalok megértését, ahol ifjú kereszténydemokratákkal fog találkozni.","shortLead":"A Nyírségben kezdi a 22 éves helyettes államtitkár a fiatalok megértését, ahol ifjú kereszténydemokratákkal fog...","id":"20200110_Racz_Zsofia_maris_elindult_meghallgatni_a_fiatalokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d26e0db-4438-424e-87f4-7590f6dd8851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d38cd6f-4494-4c54-974d-12d2651f8385","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_Racz_Zsofia_maris_elindult_meghallgatni_a_fiatalokat","timestamp":"2020. január. 10. 21:22","title":"Rácz Zsófia máris elindult meghallgatni a fiatalokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","shortLead":"A tűzoltó halálával legalább 27-re emelkedett a szeptember óta tomboló bozóttüzek halálos áldozatainak száma","id":"20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff50f99-2526-49e4-a9c4-d6bb9e21c269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24704-3f00-42c7-aa94-30e17532426b","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghalt_egy_tuzolto_az_ausztral_tuzveszben","timestamp":"2020. január. 12. 08:14","title":"Meghalt egy tűzoltó az ausztrál tűzvészben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733dd69c-b76e-4759-a13d-3ecdc0914295","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pár nappal a Golden Globe-gála után a Critics Choice Association (CCA) amerikai filmkritikus-szervezet is bejelentette, hogy díjátadó vacsoráján csak növényi alapú ételeket szolgálnak fel a klímaválság elleni küzdelem jegyében.\r

\r

","shortLead":"Pár nappal a Golden Globe-gála után a Critics Choice Association (CCA) amerikai filmkritikus-szervezet is bejelentette...","id":"20200110_Ujabb_hollywoodi_galan_lesz_vega_menu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733dd69c-b76e-4759-a13d-3ecdc0914295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b613355c-ef4b-45df-a90d-2f195a36d3ec","keywords":null,"link":"/elet/20200110_Ujabb_hollywoodi_galan_lesz_vega_menu","timestamp":"2020. január. 10. 11:48","title":"Újabb hollywoodi gálán lesz vega menü","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]