Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","shortLead":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","id":"20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4462cc-33b6-417e-be15-859468823d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","timestamp":"2020. január. 13. 05:27","title":"Oscar-díj: Ma eldől, ismét izgulhatunk-e magyar filmért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","shortLead":"Az ország egyes területein hószállingózás is előfordulhat.","id":"20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b83accb-126d-4e9e-9101-8ede8de55dee","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adtak_ki_a_suru_kod_miatt","timestamp":"2020. január. 13. 07:05","title":"Az egész országra figyelmeztetést adtak ki a sűrű köd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról, hogy párjával hogyan élték meg az örökbefogadási procedúrát, és bő egy évvel azután, hogy véget értek a rákbetegségét gyógyító kezelések, a felépülés időszakának önismereti aspektusairól is beszélt. Ezeket a mondatokat pedig azoknak is érdemes megszívelni, akik nem érintettek hasonló betegségben. ","shortLead":"Grecsó Krisztián volt D. Tóth Kriszta vendége az Elviszlek magammal című műsorban a hétvégén. Az író mesélt arról...","id":"20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9444d341-591f-4915-9c1a-507608ba4dd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854d9802-54e9-4481-9079-843ae3a8c892","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Grecso_Krisztian_elviszlek_magammal_dtk_orokbefogadas_","timestamp":"2020. január. 13. 12:53","title":"Grecsó Krisztián: Azzal szembesültem, hogy milyen remekül megy az élet nélkülem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","shortLead":"Roger Scruton konzervatív filozófus 75 éves volt.","id":"20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ea4ccae-f27c-48c8-9ccf-e7b88859fba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706215b-f2fe-4b2b-8f2a-a71c75c3922a","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Meghalt_Roger_Scruton_akit_Orban_is_kituntetett","timestamp":"2020. január. 13. 09:52","title":"Meghalt a brit filozófus, akit Orbán decemberben kitüntetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","shortLead":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","id":"20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6d5c36-2212-4f46-8f95-e61db4cdccbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","timestamp":"2020. január. 13. 06:45","title":"Kitört a Taal tűzhányó a Fülöp-szigeteken, több ezer embert kell kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani a nyilvánossággal, de még egyes közösségi oldalaktól is tudatosan távol tartotta magát. Nemrég azonban létrehozta Instagram-profilját, és azóta rendszeresen letarolja a virtuális teret egy-egy megosztásával. Mint most, amikor együtt szórakozott a Jóbarátok sorozatbeli két kolléganőjével, és akkor már készítettek egy közös szelfit is.","shortLead":"Jennifer Aniston sokáig az a ritka kivétel volt, aki nemcsak magánéletéről igyekszik minél kevesebbet megosztani...","id":"20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=821f7d2f-3017-4795-bf2e-4687e5c05890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ebe94-d154-4409-8cec-eaf585f54a5a","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Foto_Jennifer_Aniston_felrobbantotta_a_netet_a_Jobaratoklanyok_kozos_szelfijevel","timestamp":"2020. január. 13. 11:59","title":"Jennifer Aniston felrobbantotta a netet a Jóbarátok-lányok közös szelfijével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","shortLead":"Hetek óta sztrájkolnak Párizsban a tervezett szigorítások miatt.","id":"20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bba080e-b9fb-4c85-9099-6a5767f3cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208e363-3578-42d7-857d-2e99025164fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200111_Meghatral_a_francia_kormany_nyugdijugyben","timestamp":"2020. január. 11. 18:11","title":"Meghátrál a francia kormány nyugdíjügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec","c_author":"HVG","category":"360","description":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel is. ","shortLead":"Életjeleket adott Spéder Zoltán. Az egykor üldözött milliárdos visszatér az ingatlanbizniszhez, mindjárt három céggel...","id":"202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=607ec1f0-1806-4132-a971-06e5420bc6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d31f87-5209-4549-8ad6-137fc7976c1a","keywords":null,"link":"/360/202002_diana_alpha_beta_gamma_speder_akcioban","timestamp":"2020. január. 12. 12:30","title":"Előkerült az Index egykori tulaja és egyből három ingatlanos céget is gründolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]