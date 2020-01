Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","shortLead":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","id":"20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dcbd04-de28-4e20-91b3-9d9103c5ddb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","timestamp":"2020. január. 13. 09:41","title":"Önbíráskodásért tartóztattak le egy férfit, aki megverte volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","shortLead":"Elméletileg gazdasági portaépület építését engedélyezték, gyakorlatilag bármit felhúzhatnak a majorságban.","id":"20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d070869-9f49-476f-b858-f8821ba46fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71043f58-268a-4257-867e-af1ce65ccbef","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Hadhazy_kideritette_mire_adtak_epitesi_engedelyt_az_Orbanbirtokon","timestamp":"2020. január. 13. 11:09","title":"Hadházy kiderítette, mire adtak építési engedélyt az Orbán-birtokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"374ea50e-d3a4-4491-9924-45bd36591da4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Háromszor annyi kamion parkolhatna ugyanakkora helyen, ha valósággá válna egy német cég terve a liftes garázsról. ","shortLead":"Háromszor annyi kamion parkolhatna ugyanakkora helyen, ha valósággá válna egy német cég terve a liftes garázsról. ","id":"202002_emeletes_kamionparkolo_felhuzzak_magukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=374ea50e-d3a4-4491-9924-45bd36591da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc061d-0c4c-46c4-97d5-16b459e6d867","keywords":null,"link":"/360/202002_emeletes_kamionparkolo_felhuzzak_magukat","timestamp":"2020. január. 12. 16:30","title":"Kamionosok tízezrei örülhetnek, ha bevezetik az újfajta parkolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat...","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d00bea-eaab-4dfd-ba53-49706d4e7fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","timestamp":"2020. január. 13. 16:58","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós fejlesztési forrásoktól.\r

","shortLead":"A főpolgármester álságosnak és károsnak nevezte azt a kormányzati tervet, amely lényegében elvágná Budapestet az uniós...","id":"20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8237b989-6e17-4562-9b88-ff164849a8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd50bf-b5b5-43b1-a3e6-ebb912f16e39","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_karacsony_gergely_budapest_unios_forrasok_itm_palkovics_laszlo","timestamp":"2020. január. 13. 18:30","title":"Karácsony az uniós pénzek megvonásáról: Letagadják az anyag létezését, pedig az itt van az asztalomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kivizsgálás nélkül a túlzásba vitt sport balesetet és sérülést okozhat, és a szívet is megterhelheti. A Semmelweis-nap alkalmából ingyenes szűréssel hívják fel a figyelmet a megelőző kontrollra.","shortLead":"Kivizsgálás nélkül a túlzásba vitt sport balesetet és sérülést okozhat, és a szívet is megterhelheti. A Semmelweis-nap...","id":"20200113_Ingyenes_kivizsgalassal_varjak_az_amator_sportolokat_a_Semmelweisnapon_a_Varosmajorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610ca5ec-3c3f-4fc6-aabe-0420cd5c7d34","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Ingyenes_kivizsgalassal_varjak_az_amator_sportolokat_a_Semmelweisnapon_a_Varosmajorban","timestamp":"2020. január. 13. 12:10","title":"Ingyenes kivizsgálással várják az amatőr sportolókat a Semmelweis-napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal egyszerre elköszönt két gamermagazin, a PC Guru és a GameStar sorsát kiadóik egyaránt a print lappiac hanyatlásának nyakába varrják. A probléma ennél valamivel összetettebbnek tűnik.","shortLead":"Huszonhét év után megszűnt a videojátékokkal foglalkozó nyomtatott sajtó Magyarországon. A decemberi lapszámaikkal...","id":"202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80fcf29e-aa7b-47d3-a755-d03f9b8a6848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf6473f-baf1-4673-92cb-a74a7b896a18","keywords":null,"link":"/360/202002__videojatekos_ujsagok__guruk_es_csillagok__lapzarta__game_over","timestamp":"2020. január. 12. 08:15","title":"Game over: Miért szűnt meg 27 év után a nyomtatott PC Guru és GameStar? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]