[{"available":true,"c_guid":"5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és a környezetszennyező divatipar mentsvárai – legalábbis a közvélemény és az ezeket használó divatmárkák szerint. De vajon mennyire törekszik zöldülésre a textilgyártás? ","shortLead":"Baktériummal színezett anyagok, bambuszszövet, újrahasznosított poliészter, vegán bőr és társaik: a Föld és...","id":"20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dca2f28-a8ef-4729-85a4-8019345e699c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a21628c-07ac-4123-afc1-0b3b886176a0","keywords":null,"link":"/360/20200113_Mennyire_is_fenntarthatoak_a_textilipar_alapanyagai","timestamp":"2020. január. 13. 13:00","title":"El ne higgye, hogy egy 2000 forintos póló fenntartható lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","shortLead":"Nem jutott be a legjobbak közé az Akik maradtak, de az idei gála azért még bőven szolgálhat meglepetésekkel. ","id":"20200113_Oscar_dij_jeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4657433-355e-4432-a3dd-f2ee8d7ac978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56acc27f-c99e-4103-bf5f-d6e4268259c9","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscar_dij_jeloltek","timestamp":"2020. január. 13. 14:34","title":"Nincs magyar jelölt idén az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","shortLead":"De az akadémia jelenleg is kész segíteni, ha kérik.","id":"20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3bf2b4c-3925-4f5f-9259-ef393a184ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec3778d-6498-416e-af75-df80562fb242","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Az_MTA_felajanlotta_hogy_segit_a_Nemzeti_alaptantervben_de_a_kormany_nem_kert_belole","timestamp":"2020. január. 14. 12:49","title":"Az MTA felajánlotta, hogy segít a Nemzeti alaptantervben, de a kormány nem kért belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre figyelmeztetnek. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Félmilliárdot kasszírozott Mészáros és Tiborcz két szállodája az Erzsébet-programon, tüntetések Iránban, tartós ködre...","id":"20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8ee6b5-46e1-4ff5-8f66-e8c84046f35c","keywords":null,"link":"/360/20200113_Radar360_A_tehetosek_jarnanak_jol_az_SZJAmentesseggel_varjuk_az_Oscarjelolteket","timestamp":"2020. január. 13. 08:00","title":"Radar360: A tehetősek járnának jól az SZJA-mentességgel, várjuk az Oscar-jelölteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra utazzanak.","shortLead":"Tizenhárom új űrhajóst képzett ki a NASA, akik minden vizsgát teljesítettek ahhoz, hogy a Holdra és később a Marsra...","id":"20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9b7d58-2e59-475e-b795-dbb8d2e32744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23c1a885-265a-44b9-bfed-8c512e2d7809","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_mars_hold_misszio_artemis_urhajos_nasa","timestamp":"2020. január. 13. 17:12","title":"Jól nézze meg ezt a képet, az az ember is rajta lehet, aki elsőként a Marsra lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.","shortLead":"A döntés oka, hogy fennáll a bűnismétlés veszélye.","id":"20200113_Letartoztatasban_marad_az_a_no_aki_feltekenysegbol_mellkason_szurta_elettarsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7baa6e03-c6d7-409a-99b8-06a1bb504acf","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztatasban_marad_az_a_no_aki_feltekenysegbol_mellkason_szurta_elettarsat","timestamp":"2020. január. 13. 08:12","title":"Letartóztatásban marad a nő, aki féltékenységből mellkason szúrta élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével készült el a Vakrepüléssel. \r

","shortLead":"A kortárs magyar irodalom magányos bölénye, a csak saját univerzumában játszadozó, láthatatlan óriása 12 év elteltével...","id":"202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd310a9-e22d-4eb3-aefb-0875b7e54923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57d25ea8-153b-454a-9640-b1b13615c97e","keywords":null,"link":"/360/202002_konyv__oldalvonalon_solymosi_balint_vakrepules","timestamp":"2020. január. 13. 13:30","title":"Solymosi Bálint megírta kultikus regénye, az Életjáradék folytatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","shortLead":"Nem elég, hogy gyakran szarvasok ugrálnak az autók elé, már a légi veszélyre is fel kell készülni.","id":"20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dc426a1-7bf6-492e-bf95-18a7d28141fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56eb3949-86df-4a61-91ba-3fd5d276b0a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_nyuzsi_autos_video_hattyu_szelvedo","timestamp":"2020. január. 13. 12:21","title":"Hattyú csapódott egy kocsi szélvédőjébe – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]