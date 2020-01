Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Nyugdíjas Parlament már be is adta a népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre.","shortLead":"Az Országos Nyugdíjas Parlament már be is adta a népszavazási kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz hitelesítésre.","id":"20200114_Nepszavazast_tartananak_a_nyugdijakrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f864654f-277d-4d31-b06b-99e1742e320a","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Nepszavazast_tartananak_a_nyugdijakrol","timestamp":"2020. január. 14. 08:25","title":"Népszavazást tartanának a nyugdíjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","shortLead":"A globális forgalmat nem annyira a környezettudatosság befolyásolja a szakértők szerint. ","id":"20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=474e6218-08b9-4b80-8c1c-95d380eca8a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc6ca73-f899-4983-9b17-4bc87bcb67a1","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_repules_szegyen_csokkent_a_legiforgalom_Svedorszagban","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"\"A repülés szégyen\": csökkent a légi forgalom Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Februárban kerülhet az Országgyűlés elé az igazságügyi tárcának a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról szóló javaslata – mondta az igazságügy miniszter az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"Februárban kerülhet az Országgyűlés elé az igazságügyi tárcának a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról szóló...","id":"20200114_Februarban_targyalnak_a_felteteles_szabadsagra_bocsatas_szigoritasarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2309204-e685-40c7-91a4-c4e8553f6230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b9d34b8-c337-4d41-a0aa-c1a1d16da72a","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Februarban_targyalnak_a_felteteles_szabadsagra_bocsatas_szigoritasarol","timestamp":"2020. január. 14. 05:32","title":"Februárban tárgyalnak a feltételes szabadságra bocsátás szigorításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dc9990-4626-41b1-af52-e464cc26ad52","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"360","description":"Mészáros Lőrinc rekordévet zárt, Szíjj László visszaesett, de egy-egy zsíros falat szinte minden NER-prominensnek jutott.","shortLead":"Mészáros Lőrinc rekordévet zárt, Szíjj László visszaesett, de egy-egy zsíros falat szinte minden NER-prominensnek...","id":"202002__kozbeszerzesek__hasito_oligarchak__penzeso__kozpenzexpressz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1dc9990-4626-41b1-af52-e464cc26ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ac4da2-1899-492b-bb89-0fc1f7e1d2ba","keywords":null,"link":"/360/202002__kozbeszerzesek__hasito_oligarchak__penzeso__kozpenzexpressz","timestamp":"2020. január. 14. 07:00","title":"Így híztak közpénzen az oligarchák cégei 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee54f85e-6b4f-4212-ac14-95757fc38ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök pokrócba csavarták, a mentők pedig kórházba szállították a férfit.","shortLead":"A rendőrök pokrócba csavarták, a mentők pedig kórházba szállították a férfit.","id":"20200114_Beugrott_a_minusz_2_fokos_Tiszaba_a_vizirendeszet_parancsolta_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee54f85e-6b4f-4212-ac14-95757fc38ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fbe99f3-eb34-4095-b06f-533824bb46ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Beugrott_a_minusz_2_fokos_Tiszaba_a_vizirendeszet_parancsolta_ki","timestamp":"2020. január. 14. 20:38","title":"Beugrott a mínusz 2 fokos Tiszába, a vízirendészet parancsolta ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó? Miért volt a melegek találkozóhelye a budapesti Egyetem Presszó? Meleg férfiak hideg diktatúrák második rész. ","shortLead":"Miért házasodott meg fiatalon egy nővel Nádasdy Ádám? Hogyan lehetett valaki jogászként titokban transzvesztita előadó...","id":"20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a80186a7-265c-46cf-8a8d-77867328bf88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1887321-69c7-44fe-8705-7f16c1ece9ee","keywords":null,"link":"/360/20200114_Doku360_Meleg_ferfiak_hideg_diktaturak_masodik_resz","timestamp":"2020. január. 14. 19:00","title":"Doku360: \"Egész életemben a házas férfiak voltak a nagy szerelmeim\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja Michael Flynn.","shortLead":"Rosszhiszeműen jártak el az FBI nyomozói, amikor megszerezték a beismerő vallomást az orosz kapcsolatról - állítja...","id":"20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0edceade-6c9d-4f05-94b8-eb6b6cb84b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b2db21-9dfa-4e57-b2ff-43cb6eb0ad49","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_Trump_volt_fotanacsadoja_visszavonta_a_bunosseget_beismero_vallomast","timestamp":"2020. január. 15. 05:48","title":"Trump volt főtanácsadója visszavonta a bűnösségét beismerő vallomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus intézmények ellen.","shortLead":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus...","id":"20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adf521-7741-4212-aebf-6b70a354707d","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","timestamp":"2020. január. 14. 21:00","title":"Human Rights Watch: a magyar kormány tovább rombolja a jogállamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]