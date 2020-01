Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3b9c72-1c92-4561-b086-c51d1ec1f291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál jobban befolyásolja a vagyon nagysága.","shortLead":"Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál...","id":"20200115_egeszseg_vagyon_gazdag_elettartam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed3b9c72-1c92-4561-b086-c51d1ec1f291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf4d96-4992-419e-897d-390de4b2a556","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_egeszseg_vagyon_gazdag_elettartam","timestamp":"2020. január. 15. 13:36","title":"Kilenc évvel tovább maradhat egészséges, aki jómódú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kérdés természetesen cinikus, de amikor az ember olyan családokkal találkozik, amelyben a szülők módszeresen irtották ki gyermekük önbecsülését és önállóságát, sokszor támadhat az az érzése, hogy itt valamiféle recept szerint jártak el - írja új könyvében Kapitány-Fövény Máté.","shortLead":"A kérdés természetesen cinikus, de amikor az ember olyan családokkal találkozik, amelyben a szülők módszeresen irtották...","id":"20200116_Hogyan_neveljunk_fuggosegre_hajlamos_gyermeketfelnottet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bdc8cb2-99bd-42d5-b91f-6abdd5f597f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354ad26f-2c86-47a7-9725-830d2197c4a4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200116_Hogyan_neveljunk_fuggosegre_hajlamos_gyermeketfelnottet","timestamp":"2020. január. 16. 15:15","title":"Hogyan neveljünk függőségre hajlamos gyermeket/felnőttet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","shortLead":"Vidéken adta fel a nyertes szelvényt.\r

\r

","id":"20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584678ee-1f4a-40a5-873a-80bad8b777d7","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Utazni_fog_autot_vesz_es_a_csaladjat_tamogatja__ennyit_lehet_tudni_a_10_milliardos_lottonyertesrol","timestamp":"2020. január. 15. 09:42","title":"Utazni fog, autót vesz és a családját támogatja – ennyit lehet tudni a 10 milliárdos lottónyertesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A valaha volt legmelegebb évtizeden vagyunk túl, fájdalmas lépésre készülnek az orvosok, Magyarország–Izland 24-18...","id":"20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcdcc74-3b4a-4dc3-acc5-e181fd3b98a0","keywords":null,"link":"/360/20200116_Radar360_a_Bizottsag_aggodik_a_magyar_jogallamisag_miatt_a_pedagogusok_kiakadtak","timestamp":"2020. január. 16. 08:00","title":"Radar360: a Bizottság aggódik a magyar jogállamiságért, a pedagógusok kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37332899-b0b0-4a32-af7c-fec17bec2b59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt főpolgármester szavaira a Facebookon reagált Fekete-Győr András.","shortLead":"A volt főpolgármester szavaira a Facebookon reagált Fekete-Győr András.","id":"20200116_momentum_mozgalom_tarlos_istvan_fekete_gyor_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37332899-b0b0-4a32-af7c-fec17bec2b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f416a714-71b8-4188-b075-7167871c8d45","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_momentum_mozgalom_tarlos_istvan_fekete_gyor_andras","timestamp":"2020. január. 16. 16:08","title":"A Momentum köszöni Tarlós szavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1683bb73-718f-4a4c-8328-ee23fa2354ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d0fabac-95cb-4620-add5-f04fb06494ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Marabu_FekNyuz_Mekotok","timestamp":"2020. január. 15. 10:24","title":"Marabu FékNyúz: Mékőtök?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","shortLead":"Tizenegyezer állatnak kellett elpusztulnia a vírus miatt.","id":"20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55774219-461a-4708-8df3-c6d1fd593fcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4bb314-c65e-4943-ae1c-02b767e46b4f","keywords":null,"link":"/vilag/20200115_madarinfluenza_fertozes_maramaros","timestamp":"2020. január. 15. 14:52","title":"Madárinfluenza: minden tyúkot leöltek egy máramarosi farmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és oldalról is megnézhetjük a készüléket.","shortLead":"Eddig csak keveset lehetett tudni a Huawei márciusban debütáló P40 telefonjáról, most azonban elölről, hátulról és...","id":"20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aabee86-fa7a-41bf-a60c-afb002450b9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91297ea5-7853-400f-ac86-abab9fa63d39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_huawei_p40_telefon_kameraja_renderelt_kepek","timestamp":"2020. január. 16. 13:03","title":"Nézze körbe: így nézhet ki a Huawei P40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]