Az olasz Francesca Di Giovanni külügyminiszter-helyettes lett. 2020. január. 15. 20:56 Először neveztek ki nőt vatikáni vezető pozícióba

Hatalmas többséggel elfogadták a módosítót is, ami az uniós pénzek felhasználását a jogállam tiszteletben tartásához kötné. A határozatot az Európai Néppárt képviselői is támogatták. 2020. január. 16. 12:42 Megszavazta az Európai Parlament: romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon

Nancy Pelosi csak demokrata párti képviselőket jelölt a csoportba. 2020. január. 15. 19:34 Impeachment: ők heten terjesztik elő a Trump elleni vádpontokat a szenátusnak

A Közlekedő Tömeg Egyesület szerint le kellene fújni az átnevezést. 2020. január. 15. 18:19 Január végétől Göncz Árpád nevét viseli az Árpád híd metróállomás

Barbara Broccoli szerint inkább teljesen új, erős női karaktereket kellene kitalálni. 2020. január. 16. 11:47 Kizárt egy női 007-es ügynök a James Bond-filmek producere szerint

Több tízezer ember vizsgálata alapján jutottak arra a kutatók, hogy az egészségben eltöltött évek számát minden másnál jobban befolyásolja a vagyon nagysága. 2020. január. 15. 13:36 Kilenc évvel tovább maradhat egészséges, aki jómódú

Négy évig volt elzárva a látogatók elől a pápai zsinagóga nagy sikerű, „Elfeledett szomszédaink" kiállításának anyaga. Az önkormányzat arra várt, hogy jogerősen beszedhesse a közel hatmillió forintos kötbért egy háromhetes csúszásért az alkotótól. 2020. január. 16. 16:19 Kötbérfizetés után már szabad emlékezni az elhurcolt pápai zsidókra

Újabb negatív rekordot döntött az egészségügy, az egész Föld időjárását befolyásolhatja az ausztrál tűz, nagy köd lesz ma is. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója. 2020. január. 15. 08:00 Radar360: alig kapunk az EU-s klímaforrásból, Budapest is kimarad a pénzesőből