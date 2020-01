Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272","c_author":"Nicolas Schmit","category":"gazdasag","description":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell találnunk, amely előmozdíthatja a bérmegállapítás magas szintű normáit – írja véleménycikkében Nicolas Schmit foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős uniós biztos. ","shortLead":"Az EU-ban még mindig túl sok dolgozót fenyeget az elszegényedés. E helyzet enyhítése érdekében olyan közös alapot kell...","id":"20200114_nicolas_schmit_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a7301ad-94f0-4b10-b60d-e58d65010272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1c7ab9-2904-4461-92cc-00f1a1d8d309","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_nicolas_schmit_velemeny","timestamp":"2020. január. 14. 15:30","title":"Egységes keretet szeretne az uniós minimálbéreknek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5374c6-a114-48d6-8f5e-51f6013eda46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A digitális világban a megunt könyvek piaca is más. Legalábbis így véli a luxembourgi Európai Bíróság. A kiolvasott e-könyvet nem szabad csak úgy letöltésre felkínálni az interneten – mondja ki a karácsony előtti ítélet, amelynek tárgya a „használt” elektronikus könyvek virtuális piaca. ","shortLead":"A digitális világban a megunt könyvek piaca is más. Legalábbis így véli a luxembourgi Európai Bíróság. A kiolvasott...","id":"202002_ekonyv_hasznaltan_is_uj_tul_afenymasolon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b5374c6-a114-48d6-8f5e-51f6013eda46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0cc478-b628-4f0c-bea5-a349024b3b08","keywords":null,"link":"/360/202002_ekonyv_hasznaltan_is_uj_tul_afenymasolon","timestamp":"2020. január. 14. 16:00","title":"Döntött a bíróság az e-könyvekről: miután kiolvasta, tilos továbbadnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris ülésen. ","shortLead":"Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt képviselői is határozottan kiálltak a jogállamiság mellett a plenáris...","id":"20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5729e2d-e38a-4eca-80ec-6bed25b64f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bdc2bc-b361-4887-b7f6-f23fe4025d43","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Fidesz_Europai_Parlament_vita","timestamp":"2020. január. 15. 18:47","title":"Nem sok jót hozott a Fidesznek a hetes cikkről szóló EP-vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai piacon nem lenne túl népszerű az európai gázolajos erőforrás, így ott benzines V8-cal szerelik a divatterepjárót.","shortLead":"Az amerikai piacon nem lenne túl népszerű az európai gázolajos erőforrás, így ott benzines V8-cal szerelik...","id":"20200114_a_nalunk_dizel_audi_sq7_az_usaban_500_lovas_benzinmotort_kap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425d37e4-9182-4263-a214-69e33298a91f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db5b9a7-627d-4a3f-8d55-1929a6e4e148","keywords":null,"link":"/cegauto/20200114_a_nalunk_dizel_audi_sq7_az_usaban_500_lovas_benzinmotort_kap","timestamp":"2020. január. 14. 13:21","title":"Amerikában 500 lóerős benzinmotort kap a nálunk dízel Audi SQ7/SQ8 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti régi történeteket fogalmazza újra, de minden gyorsabb, veszélyesebb és még inkább felhasználóbarát lesz. Ez sorozatunk 6. része, a téma a képzőművészet és az építészet.","shortLead":"A múltat ugyanolyan nehéz megérteni, mint a jövőt megmondani. A HVG jóslata: a következő évtized a 100 évvel ezelőtti...","id":"20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fa2f44-f37e-4cae-bb37-322d6f2b3acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17e01d0-3089-4ce3-a0d8-c00ef0cf769b","keywords":null,"link":"/360/20200116_19202020_kepzomuveszet_epiteszet","timestamp":"2020. január. 16. 10:00","title":"1920–2020: Szürrealizmus? Ma ösztönök helyett algoritmusoké a terep","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délelőtt Arnoldstein síterepének egyik pályáján szúrta ki az egyik alkalmazott az állatot. Minden jel arra utal, hogy farkast látott, noha az szokatlan, hogy a vadállat ilyen közel merészkedne az emberhez. ","shortLead":"Hétfőn délelőtt Arnoldstein síterepének egyik pályáján szúrta ki az egyik alkalmazott az állatot. Minden jel arra utal...","id":"20200115_Farkas_kolbaszolt_egy_osztrak_sipalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad899bbd-485d-4c33-9f44-2746888d57b3","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Farkas_kolbaszolt_egy_osztrak_sipalyan","timestamp":"2020. január. 15. 10:33","title":"Farkas kolbászolhatott egy osztrák sípályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók sejtése szerint Laosz déli részén, a föld alatt egy közel 17 kilométer széles kráter terül el.","shortLead":"A kutatók sejtése szerint Laosz déli részén, a föld alatt egy közel 17 kilométer széles kráter terül el.","id":"20200115_laosz_meteorit_krater_becsapodas_tektit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f4f165-3eaf-45bf-b265-3d6813bbeb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e845859d-bf8a-489d-acf8-14db9e650a20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_laosz_meteorit_krater_becsapodas_tektit","timestamp":"2020. január. 15. 09:03","title":"780 000 éve becsapódott meteor kráterét találhatták meg a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","shortLead":"Rossz teszteredményeket kapott az IKEA egy utazópohárról, arra kérik a vásárlókat, hogy többé ne igyanak belőle.","id":"20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1378c5-fdb1-4fc5-a8b6-40126fa364d3","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_Vegyi_anyagokat_kibocsato_utazopoharat_hiv_vissza_az_IKEA","timestamp":"2020. január. 15. 06:44","title":"Vegyi anyagokat kibocsátó utazópoharat hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]