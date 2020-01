Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új teherterminálnál is meg fog állni a 200E reptéri busz, a menetrendjét pedig a műszakokhoz igazítják.","shortLead":"Az új teherterminálnál is meg fog állni a 200E reptéri busz, a menetrendjét pedig a műszakokhoz igazítják.","id":"20200114_A_BKK_beiktat_egy_kis_kiterot_a_repteri_busz_utvonalaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36998431-6a51-4752-81c9-89616c5e3cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a99088-f5ea-46f5-8ab3-98a94fd965fe","keywords":null,"link":"/kkv/20200114_A_BKK_beiktat_egy_kis_kiterot_a_repteri_busz_utvonalaba","timestamp":"2020. január. 14. 10:25","title":"A BKK beiktat egy újabb megállót a 200E reptéri busz útvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","shortLead":"A tizenegy játékos közül öt liverpooli.","id":"20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"470959ff-6107-436d-99c2-1554cbfac621","keywords":null,"link":"/sport/20200115_uefa_szurkolok_szavazas_alomcsapat","timestamp":"2020. január. 15. 18:14","title":"UEFA: kétmillió szurkoló szavazott, íme 2019 álomcsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül. Hamarosan a Földön is eljöhet ez, de a világ országai régóta nem tudnak zöld ágra vergődni abban: tiltsák-e vagy szabályozzák-e valamilyen módon a mesterséges intelligenciára épülő robothadviselést. A német liberális Friedrich Naumann Alapítvány biztonságpolitikai osztályának vezetője, a német tengerésztisztből lett elemző, Sebastian Vagt szerint sürget az idő. Interjú.","shortLead":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül...","id":"20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08a069-84f1-4cf6-b1f9-1cbcd494339c","keywords":null,"link":"/360/20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","timestamp":"2020. január. 14. 11:00","title":"Csúnya új világ – az okosfegyverek buták, de könnyen elszabadulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyomásgyakorlással próbálja elérni az amerikai kormányzat, hogy a britek ne a Huawei technológiáját használják az 5G-s hálózatfejlesztésekhez. Egyelőre eredménytelenül.","shortLead":"Nyomásgyakorlással próbálja elérni az amerikai kormányzat, hogy a britek ne a Huawei technológiáját használják az 5G-s...","id":"20200115_amerikai_kormany_egyesult_kiralysag_huawei_5g_halozatfejlesztes_boris_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aeb49f8-91f7-45bb-a623-f2ac088f84bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484d1f7f-09de-4830-a565-1da6d7eb4fdc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amerikai_kormany_egyesult_kiralysag_huawei_5g_halozatfejlesztes_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 15. 14:03","title":"Amerika megüzente a briteknek: nem kéne a Huaweijel üzletelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott mellékhelyiségekről, és arról, hogy érdemes-e a kisebb bűncselekmények elkövetőit börtönbe zárni.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédjével, Ivány Borbálával beszélgettünk túlzsúfolt börtönökről, függönnyel elválasztott...","id":"20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=109b98ec-0a05-4b72-9169-593c44df48b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04f28e8-f80a-48b3-a6ed-9391dcb95315","keywords":null,"link":"/360/20200115_Nem_csak_a_szabadsagot_az_emberi_meltosagot_is_elveszik_a_magyar_bortonok","timestamp":"2020. január. 15. 15:00","title":"A Helsinki ügyvédje: A magyar börtönök az emberi méltóságot is elveszik, nemcsak a szabadságot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel letudják a környezet rendbetételét. Interjú a HVG legfrissebb számában.","shortLead":"Az új főkertész-főtájépítész, Bardóczi Sándor változtatna azon, hogy a beruházók a sittbe ültetett satnya növényekkel...","id":"20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3267e45f-3372-4d26-83f8-cd8e8661127b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86470048-9538-4891-b73f-af58d84292fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_budapest_fokertesz_bardoczi_sandor","timestamp":"2020. január. 15. 17:26","title":"Budapest főtájépítésze természetőröket vet be az illegális szemétlerakás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e1727c-774e-4a64-bc87-0ef82776e89b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A csökkentést korai nyugdíjazással és közös megegyezéssel tervezik megoldani az autócégnél. ","shortLead":"A csökkentést korai nyugdíjazással és közös megegyezéssel tervezik megoldani az autócégnél. ","id":"20200114_opel_elbocsatas_letszamcsokkentes_autoipar_nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40e1727c-774e-4a64-bc87-0ef82776e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3e59ce-eede-452b-bf49-9277f126e61c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200114_opel_elbocsatas_letszamcsokkentes_autoipar_nemetorszag","timestamp":"2020. január. 14. 11:15","title":"4100 fős leépítésre készül az Opel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként majdnem tíz napot töltünk kórházban – ezzel a magyar adat a legrosszabb az Európai Unióban.","shortLead":"Fejenként majdnem tíz napot töltünk kórházban – ezzel a magyar adat a legrosszabb az Európai Unióban.","id":"20200114_A_magyarok_toltik_a_legtobb_napot_korhazi_agyon_fekve_az_EUban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d854f5aa-0be2-41eb-958c-a9efc2f692b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_magyarok_toltik_a_legtobb_napot_korhazi_agyon_fekve_az_EUban","timestamp":"2020. január. 14. 09:59","title":"Az EU-ban a magyarok töltik a legtöbb napot kórházi ágyban fekve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]