Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.

NAV-ellenőr: "Be kell mennünk szemlét tartani."

Ott dolgozó: "Bocs, nem megy."

NAV-ellenőr: "Rendben. Tetszik tudni, minden megfelel a szabályoknak?"

Ott dolgozó: "Persze. Tételesen stimmel, így fejből megmondom."

NAV-ellenőr: "Köszönjük, akkor már itt sem vagyunk."

– ez egy képzeletbeli párbeszéd, amiről a legkisebb magyar cég, adózó vagy egyéni vállalkozó is meg tudná mondani, mennyire életszerű. Pedig – ha nyilván nem is szó szerint – de a helyszínre kiszálló NAV ilyen szintű meghunyászkodásával zajlott le egy milliós költségvetési csalás miatt indult eljárás, amiben egy fideszes országgyűlési képviselő, akkori államtitkár, Czerván György családja is érintett.

Czerván György © Túry Gergely

Az ügy akkora botrányt kavart, hogy a politikust egyszer még biztonságiakkal is menekíteni kellett a kínos ügyet feszegető média elől. A korábban szélesebb közvélemény számára szinte ismeretlen, vidéki beruházás háttérét a hvg.hu tárta fel még 2018-ban:

Tápiószentmártonban „lovas oktatóbázist" hoztak létre több mint 45 millió forint uniós és állami támogatásból épült, kifejezetten szakemberek képzésére és általános iskolások "nemzeti kerettantervvel összhangban" álló oktatására és sportolására,

de a létesítményt Czerván György azóta újraválasztott fideszes képviselő, akkori államtitkár veje, ifjabb Galbács Ferenc fogathajtó használta,

Ifjabb Galbácsot és feleségét, az államtitkár lányát akkor is ott találtunk, mikor váratlanul beállítottunk, hogy ellenőrizzük a közpénzből megvalósult beruházást,

de riporterünket nem engedték be, ifjabb Galbács szabályosan elállta az utat. Állította, hogy még kulcsa sincs az ingatlanhoz, amelynek udvarára a szemünk láttára parkolt be otthonosan a terepjárójával, az ottani alkalmazott pedig főnöknek nevezte. Közben elismerte, hogy napi szinten a központban van.

Mivel megakadályozták, hogy bemenjünk, nem derülhetett ki, hogy a többek közt LEADER programon keresztül is pénzelt központban pontosan mi van – és főleg mi nincs. Utóbbi azért volt kérdéses, mert helyi forrásaink nem csak azt nevezték felháborítónak, hogy a szakemberek, gyerekek oktatására szánt létesítményt a fideszes képviselő veje használja.

© Gergely Zsófia

A lovas centrum létrehozásának egyik ötletgazdája, idősebb Bozsik József fogathajtó bajnok szerint súlyos visszaélések is történhettek az ingatlan kialakítása során. A fogathajtó – akit addigra szintén kiszorítottak a projektből – utólag vállalta, hogy beszél a beruházás részleteiről, és részletesen elmondta: tanúja volt, hogy Czerván vejének közreműködésével "mindent úgy dobtak össze" arra az időre, amíg a beruházás elkészültét leigazolják és ünnepélyesen felavatják. Méghozzá a saját apósa, hiszen a térség képviselőjeként, államtitkárként ő parolázott Fazekas Sándor agrárminiszterrel 2016 tavaszán az átadó ceremónián.

A drága lószolárium is okosba', csak az átadás idejére?

Bozsik konkrétan megnevezett olyan felszereléseket, berendezéseket, amely mások tulajdona volt, de kifejezetten azért kölcsönkérték, hogy a központban meglegyenek a "papíron" oda vásárolt dolgok. Így lett elhíresült példa a drága tételnek számító lószolárium, amivel az értékes lovakat melegítik edzés után, nehogy megfázzanak.

© Gergely Zsófia

Egy ilyet a számla alapján vettek a központba, csakhogy a fogathajtó konkrétan megnevezte, hogy valójában melyik környékbeli lovardából kértek egyet arra az időre, amíg az átadási procedúra lezajlik – majd visszavitték az eredeti helyére. De volt, amit használtan szereztek, pedig leszámlázták új vásárlásként, így például egy használt háztartási porszívóra fogták rá, hogy speciális lóporszívó.

A hvg.hu cikke után költségvetési csalás gyanújával nyomozás indult, nem hivatalból, hanem két feljelentés nyomán, hiszen Bozsik József fia, ifjabb Bozsik József, illetve a feljelentéseiről ismert Tényi István is a hatóságokhoz fordult. A 2018-as országgyűlési választáson a Jobbik jelöltjeként induló ifjabb Bozsik József korábban személyes konfliktusba keveredett Czerván Györggyel, mikor az államtitkár a szilvásváradi beruházás szakmai kritizálása miatt nekiment, de arra nem számított, hogy az erről szóló hangfelvételt lapunk nyilvánosságra hozza. Ifjabb Bozsik nyilatkozott is a lovas központ ügyéről, emiatt a politikus veje feljelentette, a rágalmazás miatti eljárás még mindig zajlik ellene.

Csendben megszüntették az eljárást

A költségvetési csalás gyanújával, ismeretlen tettes miatt indult ügyben sokáig csend volt, majd egy birtokunkba került hatósági határozatból derült ki, hogy 2019 decemberében a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága megszüntette az eljárást. Ezt azzal indokolták, hogy a nyomozóik nem találtak bizonyítékot arra, hogy költségvetési pénzt a jóváhagyott céltól eltérően használtak volna fel, vagyis nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése.

Csakhogy a nálunk lévő, a további eljárást elkaszáló határozatot olvasva ez nem csoda: több ponton is az az érzésünk volt, hogy viccelnek, mert nem létezik, hogy egy ilyen széles hatáskörrel felruházott hatóság ezt képes felmutatni vizsgálat címén. A hvg.hu-nak értelemszerűen jóval korlátozottabbak a lehetőségei, az ingatlanba való belépést velük ellentétben nem tudjuk kikényszeríteni, a HAJT-A Csapat Egyesülettől hosszú harc volt, mire a közérdekű adatokat kikértük, a szervezetet vezető polgármester pedig egyetlen alkalommal sem volt hajlandó szóba állni velünk.

A NAV nyomozói addig eljutottak, hogy tanúként kihallgatták a trükközésről először nekünk is részletesen beszámoló idősebb Bozsik Józsefet. A fogathajtó bajnok a hatóság előtt is vállalta az állításait, elmondta, hogyan hordták össze az elvileg megvásárolt felszerelést Czerván vejének irányításával. A határozat indoklásában a vallomásából azt emelték ki: Galbács előbb mutatta meg neki a számlát, hogy elvileg mi mindennek kell meglennie, majd nekiálltak ezeket különböző módon és helyekről összehalászni, hiszen "közeledett az átadás időpontja". "Hogy ne derüljön ki a hiány, saját tulajdonban lévő vagy kölcsönkért tárgyi eszközökkel pótolták a hiányzó tételeket a támogatást folyósító szerv ellenőrzéséig” – olvasható Bozsik állítása, aki ebben az időszakban még belülről ismerte a központ működését.

Galbács Ferenc hajt a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. mezőhegyesi lovaspályáján megrendezett nemzetközi fogathajtóverseny maratonhajtás versenyszámában 2018. április 30-án © MTI / Czeglédi Zsolt

Mivel ennek a számlának a másolatát Bozsik megmutatta, már első cikkünkben furcsálltuk, hogy ezen ömlesztve a legkülönfélébb tételek szerepelnek, a függönyt, nyergeket, de 1 millió forintos "díszkocsi"-t is egy bizonyos cégtől szereztek be. Ráadásul egy olyan kft. állította ki őket, amelyik honlapja alapján teljesen más profilú munkákat vállal, pályázati és üzletviteli tanácsadással foglalkozik.

Mindent ott vettek, ahol a polgármester trafikját is intézték

A NAV is azt vizsgálta, mi a helyzet az eszközbeszerzés számláival, viszont érthetetlen módon erre az egyetlen számlára utalnak, mint amit elszámolásra benyújtottak. Ez nemcsak életszerűtlen, de ennek nagyjából nettó 8 milliós végösszege jóval alatta marad a projektre kapott több tízmilliós támogatásnak, az viszont nem derül ki, hogy ezen kívül egyáltalán feltérképezték-e a beruházás anyagi háttérét.

A számlát kiállító Solerte Pályázati Tanácsadó Iroda honlapján szereplő referencialistákból egy érdekes összefüggést találtunk: ugyanez a cég intézte a lovas központot üzemeltető egyesület vezetőjének, egyben a közeli Mende polgármesterének, Kaszanyi Józsefnek a trafikpályázatát. Sőt, láthatóan Kaszanyi lányának is többször dolgoztak, aki velük pályázott sikeresen például egy fiatal gazdáknak járó minisztérium támogatásra egy sertéstelep létrehozásához.

Kerestük a céget, de kérdéssorunkat látva úgy döntöttek, hogy nem nyilatkoznak. Kaszanyi Józsefet szintén megpróbáltuk elérni hivatalában, de ahogy az első cikk idején, ezúttal sem adott semmilyen visszajelzést.

Beszéltünk olyan, a kérdéses időpontban a lovasközpontot üzemeltető egyesületnél vezető pozíciót betöltő személlyel, aki "alig várta", hogy tanúskodhasson az ügyben. Mivel neki voltak első kézből információi a szervezet részéről, ráadásul többek közt pont a lovas központtal kapcsolatos anomáliák miatt kellett eljönnie a munkahelyéről, mindenképpen vallomást akart tenni, csodálkozva tudta meg tőlünk, hogy az eljárásnak vége és még csak meg sem keresték. Az sem derült ki, egyáltalán megkeresték-e azt a lovardát, ahonnan a tanú szerint például az elhíresült lószoláriumot mutatóba átvitték a centrumba.

© hvg.hu

A határozat legfurcsább része mégis az, ahol részletezik, milyen eredménnyel tartottak helyszíni ellenőrzést a lovas bázisban három évvel az ünnepélyes megnyitó és a gyanús beszerzések után. Nem meglepő módon egyrészt megállapították, hogy olyan sok idő telt el, hogy "a fogyóeszközök hiányából" adódóan nem lehet megállapítani, mi volt meg egyáltalán. Másrészt ráeszméltek, hogy a számlán szereplő tételek jelentős részének nincs egyedi azonosításra alkalmas jelölése, ezért nem tudják ellenőrizni, "az ott látott tételeket ki és mikor szerezte be, és egyáltalán azonosak-e a kft. által kiállított számlán szereplő tételekkel". Ezek után viszont érthetetlen módon megállapították, hogy például a nagy összegbe kerülő lószolárium hiánytalanul megvan.

A NAV-ot sem engedték be, erre simán elkullogtak

A több tízmilliós közpénzből átépített, majd felszerelt lovas oktatóbázist eredetileg "nemcsak térségi, hanem országos és nemzetközi objektumnak" szánták szakemberek és lovaglás iránt érdeklődő gyerekek számára. Ezért is alakítottak ki a tanfolyamok megtartására, a rendezvényeken résztvevők elszállásolására alkalmas helyiségeket. Ezekbe sem mehettünk be, pedig ha itt – Czerván vejének saját lovas tevékenységén túl – pezsgő oktatási tevékenység is folyna, akkor az nyilván látszana, ahogy az is, megvan-e hiánytalanul és használják-e az elvileg beszerzett projektort, vendégszobákat stb.

Teljesen érthetetlen módon a NAV-nyomozók ezekben a helyiségekben végül ugyanúgy nem jártak, ahogy minket sem engedtek be. Nekünk ifjabb Galbács egyszerűen azt állította, hogy nincs kulcsa az ingatlan ezen részéhez. Erre a hárításra nagyon erősen emlékeztet, ahogy a NAV-határozatban hivatali bikkfanyelven azt írják: egyes tételek (például szállás berendezése) azért "nem kerültek megtekintésre a szemle során", mert az ingatlannak azon a részén találhatók, amihez "az eljárás alá vont nem fért hozzá". Nem nevezték meg, így kérdés, vajon kire utalnak, mint eljárás alá vont személyre, főleg, hogy az egész eljárás ismeretlen tettes ellen folyt a költségvetési csalás gyanúja miatt. Mindenesetre az egyesület vagy a projekt illetékesének valószínűleg kötelessége lett volna biztosítani, hogy egy nyomozás során minden részletre kiterjedően tudjon eljárni a hatóság – amit utóbbi valamiért nem érvényesített.

De még erre is tudtak lapot húzni: a határozatban rögzítették, hogy a központban dolgozó alkalmazottak azt mondták, hogy "az ingatlan zárt részén" minden rendben van, ott vannak a berendezett helyiségek. Sőt, a NAV határozata szerint még azt is el tudták mondani, hogy a hatósági emberek elől ezek szerint egyszerűen lezárt részen lévő tárgyi eszközök pontosan azonosak a Solerte által kiállított számlán található tételekkel. Valószínűleg sok adóellenőrzésen átesett céget érdekelne, ebben az esetben miért törődtek bele engedelmesen, hogy meg sem nézhetnek mindent a szemle során, illetve hogy hihetik el ilyen készségesen puszta bemondásra – ráadásul függő helyzetben lévő dolgozóknak –, hogy mi felel egy bizonylatnak.

Az államtitkár vejének Facebook-oldala a bizonyíték?

Azt is nyugtázták a határozatban, hogy "rendszeres oktatási tevékenység folyik a lovas centrumban", méghozzá a "Facebookon végzett internetes adatszerzésük" alapján megállapították, hogy volt egy képzés pont a szemlét megelőző héten. Hogy a rendszeresen ott zajló oktatást mégis mi támasztotta alá, az nem derült ki a határozatból, de ez már csak azért is érdekes, mert sem a HAJT-A-Csapat, sem a tápiószentmártoni létesítmény közösségi oldalát nem sikerült megtalálnunk a Facebookon.

Egyetlen olyan Facebook-posztot sikerült találnunk, amely pár fotóval illusztrálva kifejezetten dicsér egyetlen, az egyesület által szervezett tanfolyamot, csakhogy ezt pont ifjabb Galbács közösségi oldalán látható. Kérdés, hogy ezek szerint a NAV nyomozói vajon az ügyben közvetlenül érintett rokon személyes Facebook-oldalára kitett bejegyzést fogadtak-e el bizonyítékként? (Ebben egyébként még csak nem is szerepel, hogy a tápiószentmártoni központban zajlott.)

Azóta sincs érdemi oktatási tevékenység?

A határozatban végül elégedetten nyugtázták, hogy "a nyomozás során az összes lehetséges és szükséges nyomozati cselekményt" végrehajtották. Mivel ennek ellenére sem sikerült "kétséget kizáróan bizonyítani vagy cáfolni", hogy az elnyert pályázati összeget "maradéktalanul a pályázati célra fordították", az egykori államtitkár családjával összefüggésbe hozott eljárást egyszerűen megszüntették.

Tápiószentmárton nem akkora település, hogy ne tűnne fel, ha az itteni központban rendszeresen, különböző szakmai rendezvényeket és gyerekeknek szánt programokat szerveznek. Korábbi cikkünkben a nagyközség független polgármestere, Györe László egyértelműen kijelentette: nem tud arról, hogy "egyáltalán működne itt bármi". Most újra megkerestük, a tavaly újraválasztott településvezető pedig azt mondta, hogy látott ugyan egy-két beszámolót állítólag itt zajló eseményről, de csak azután, hogy botrányt kavart a cikkünk. Alapvető változást azóta sem tapasztalt, így szerinte továbbra sincs nyoma, hogy bármi megvalósult volna az iskolásoknak szánt sportolási lehetőségből. Ezt firtató kérdésünkre Czerván veje még 2018-as váratlan bekopogtatásunk idején arra hivatkozott, hogy hamarosan, még annak az évnek a nyarán elindulnak ezek a képzések.