[{"available":true,"c_guid":"791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","shortLead":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","id":"20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe5697-cbea-42d8-930f-c4fc2fb5a909","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","timestamp":"2020. január. 16. 13:57","title":"Kirúgták a biztonsági őrt, aki megütött egy taxist Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1982ef2a-00d1-4e1d-a2f1-ee07cead6fa3","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Tőrbe ejtve című film a krimizsáner már sokszor látott elemeiből építkezik, mégis szórakoztató elegyet alkottak a készítők. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film a krimizsáner már sokszor látott elemeiből építkezik, mégis szórakoztató elegyet alkottak...","id":"202003_film__borotvaelen_torbe_ejtve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1982ef2a-00d1-4e1d-a2f1-ee07cead6fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecac3b0-e182-4873-965b-552457191c5d","keywords":null,"link":"/360/202003_film__borotvaelen_torbe_ejtve","timestamp":"2020. január. 17. 14:00","title":"Ha Agatha Christie élne, ő hozta volna össze ezt a sztárparádét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés gyanújával. Egy cseh lap meg is nevezte a magyar állampolgársággal is rendelkező férfit.","shortLead":"Kína a korábbiaknál is aktívabban kutatja vetélytársai titkait, most egy volt német diplomata bukott le kémkedés...","id":"20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be20f84d-31f1-40cd-86e8-9724dfee3916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"743f2673-6c35-4cf3-852b-7f23c3861ca7","keywords":null,"link":"/vilag/20200117_Ujabb_kembotrany__egy_nemet_nagykovet_dolgozott_Kinanak","timestamp":"2020. január. 17. 14:45","title":"Német-magyar állampolgár diplomata bukott le kémkedés gyanújával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette a bíróság.","shortLead":"A költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolt fideszes szerint az ellene vallókat megfélemlítette...","id":"20200117_simonka_gyorgy_per","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e86471e-22bf-4182-bd22-4a3a7187b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb38fb09-6d8c-4613-ad09-4b436a87414c","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_simonka_gyorgy_per","timestamp":"2020. január. 17. 05:35","title":"Simonka György: Elindultunk haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és szakembereknek épült, de végül Czerván György fideszes képviselő veje használta. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták.","shortLead":"Hiába lett botrány, majd költségvetési csalás miatt nyomozás annak a lovas központnak az ügyében, amely iskolásoknak és...","id":"20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c424dd62-b6a5-41fa-a6bb-903b6c3ea3a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920a8ebb-eeb8-459c-bcfe-56d3d404686d","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Loszolarium_felmillioert_siman_lezartak_a_fideszes_kepviselonek_kinos_ugyet","timestamp":"2020. január. 17. 06:30","title":"Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vombatok az állatvilág önkéntelen hősei az ausztrál tűzvészben.","shortLead":"A vombatok az állatvilág önkéntelen hősei az ausztrál tűzvészben.","id":"20200117_Meg_a_vombatok_is_befogadjak_a_menekulteket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e73d08-d2f6-40be-b41d-c98830f3cd25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52679dbb-567a-47f4-8745-13b7d6e4d2ec","keywords":null,"link":"/elet/20200117_Meg_a_vombatok_is_befogadjak_a_menekulteket","timestamp":"2020. január. 17. 11:35","title":"Még a vombatok is befogadják a menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Döbbenetes fegyelemről, hitről, akarásról tett tanúbizonyságot szerda este Malmőben a magyar férfi kézilabda-válogatott: ötgólos hátrányt hatgólos előnnyé formálva győzte le Izland csapatát, és jutott be veretlenül az Európa-bajnokság középdöntőjébe. Érik-e a következő nagy kézilabda-siker? Összejöhet-e az olimpia? Vagy elszáll a momentum?","shortLead":"Döbbenetes fegyelemről, hitről, akarásról tett tanúbizonyságot szerda este Malmőben a magyar férfi...","id":"20200116_ferfi_kezilabda_valogatott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894690a4-8428-4a7e-b24b-650db90f4dfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2888414-2893-4eba-b059-b321a6f8521e","keywords":null,"link":"/sport/20200116_ferfi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2020. január. 16. 15:00","title":"Olyan csapatunk lett, amelyik az utolsó percig megy ezerrel előre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden esetben kivonultak, és kórházba szállították az újbudai nőt.","shortLead":"Minden esetben kivonultak, és kórházba szállították az újbudai nőt.","id":"20200117_Tavaly_60szor_riasztotta_a_mentoket_egy_ittas_asszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf11fb4-34a9-4b61-a660-41e7f1fac95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e789c06-ecc3-47dd-b50f-d02efe985f32","keywords":null,"link":"/itthon/20200117_Tavaly_60szor_riasztotta_a_mentoket_egy_ittas_asszony","timestamp":"2020. január. 17. 17:27","title":"Egy év alatt 66-szor riasztották a mentőket egy ittas nőhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]