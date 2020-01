Nem ezt a megoldást várták – így reagált a Népszavának a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete a hírre, hogy a Miniszterelnökség fizetésemelést jelentett be. A kormányhivatali dolgozók ugyanis megkapják a béremelést, de nem mindenki ugyanannyit, és sokan nem azt a 30 százalék pluszt, amelyet a kormány ígért. A KSH megyénként is méri az átlagfizetést - most mindenkinél megnézik, hogy a saját megyéjében mennyi a szellemi foglalkozásúak átlagbére, és ehhez képest emelik meg a kormányhivatali dolgozók fizetését.

A szervezet elnöke, Boros Péterné úgy számol:

aki szegényebb, amúgy is hátrányos helyzetű megyében él, az 10 százalék körüli béremelést kap, míg egy budapesti dolgozó fizetését 35 százalékkal is megemelhetik.

A szakszervezeti elnök tárgyalást kért a kormánytól, mert igazságtalannak tartja, hogy ugyanazt a munkát elvégző dolgozók más fizetést kapjanak.