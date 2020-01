Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"addfe647-584d-4d25-afa7-fe93bf3b530e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokasodnak a hangok, melyek szerint a Sony februárban fogja megmutatni a világnak a PlayStation 5 konzolt. Egy fejlesztő is elszólhatta magát.","shortLead":"Sokasodnak a hangok, melyek szerint a Sony februárban fogja megmutatni a világnak a PlayStation 5 konzolt...","id":"20200120_sony_playstation_5_bemutato_februar_god_of_war","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=addfe647-584d-4d25-afa7-fe93bf3b530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4add4a-5891-45d3-ae13-17cd571b4f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_sony_playstation_5_bemutato_februar_god_of_war","timestamp":"2020. január. 20. 17:03","title":"Többen állítják: februárban tartja a PS5 bemutatóját a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés","shortLead":"Négy megyében maradt életben a köd miatti figyelmeztetés","id":"20200120_Az_orszag_nagy_reszerol_ma_eltunik_a_kod","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f3506a-4783-4ea9-bf51-914cb251d517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4845339a-6d0e-4226-b3a1-21d1c7062988","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Az_orszag_nagy_reszerol_ma_eltunik_a_kod","timestamp":"2020. január. 20. 05:31","title":"Az ország nagy részéről ma eltűnik a köd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n a kézilabda-válogatott. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A Fehér Házból kivezetett tanácsadó, a klímaváltozás és a bűnözés összefüggései, menetel az Eb-n...","id":"20200120_Radar360reggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4fb70c-85ce-42e1-b714-c72495dd5435","keywords":null,"link":"/360/20200120_Radar360reggel","timestamp":"2020. január. 20. 08:00","title":"Radar360: Az MNB kétszer fizetett, egyszer sem válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik fordulójában vasárnap.","shortLead":"A magyar női válogatott 27-0-ra legyőzte Szerbiát a budapesti olimpiai kvalifikációs vízilabda-Európa-bajnokság ötödik...","id":"20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeabbb86-4b69-42db-bbb7-b7126c2e89bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a197e1c-3eb3-4334-8437-41a0b7d83d57","keywords":null,"link":"/sport/20200119_Kiuteses_vizilabda_gyozelem_Szerbia_ellen","timestamp":"2020. január. 19. 20:13","title":"Kiütéses vízilabda-győzelem Szerbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el egy kifejlett aligátort. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek.","shortLead":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el...","id":"20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6bb25-bbae-499b-b337-788875f6d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","timestamp":"2020. január. 19. 11:08","title":"Videó: Feneketlen bendőjű, csontevő \"rémségekre\" bukkantak a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbi könnyedebb témák után ezúttal az alternatív bankolási lehetőségekről, vagyis a fintech megoldásokról esett szó az Őrültech című podcast eheti adásában.","shortLead":"A korábbi könnyedebb témák után ezúttal az alternatív bankolási lehetőségekről, vagyis a fintech megoldásokról esett...","id":"20200119_podcast_orultech_fintech_penzugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b76f51e4-8e2b-48ee-92d5-57dbbfdb4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea064832-28fb-4fd4-b359-edb4a2ae0a00","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_podcast_orultech_fintech_penzugy","timestamp":"2020. január. 19. 22:15","title":"Podcast: Miben kell még fejlődniük a fintech cégeknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c568d0cd-fffc-42b7-a916-f9cd64b29260","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel a kötődésnek. Ebből választottunk egy részletet közelgő szalonestje előtt.","shortLead":"Kapitány-Fövény Máté addiktológus új, Ezerarcú függőség című könyvében külön fejezetet szentel a kötődésnek. Ebből...","id":"20200119_A_szenvedelybetegseg_egyik_fontos_okarol_ritkan_esik_szo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c568d0cd-fffc-42b7-a916-f9cd64b29260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf1bc5c-0399-4e3c-80d9-41d4f29fbbe7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200119_A_szenvedelybetegseg_egyik_fontos_okarol_ritkan_esik_szo","timestamp":"2020. január. 19. 20:15","title":"A szenvedélybetegség egyik fontos okáról ritkán esik szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is. A tragikusan rövid életéről készült film nem bálványozza nagyságát.","shortLead":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is...","id":"202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cbe15a-2c5d-4789-87a1-59224e12ed47","keywords":null,"link":"/360/202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","timestamp":"2020. január. 20. 13:00","title":"A Fábián Juliról készült film úgy beszél a nagyságról, hogy nem épít bálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]