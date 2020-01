Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint jobb lenne, ha az intézményt a város üzemeltetné.","shortLead":"A párt szerint jobb lenne, ha az intézményt a város üzemeltetné.","id":"20200119_A_Fidesz_szerint_magara_hagyta_a_fertozest_kapott_betegeket_Budaors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87d2e54a-d87b-481d-84d5-87c1979e62dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826ce717-2f5b-49c1-acf5-b756397709f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_A_Fidesz_szerint_magara_hagyta_a_fertozest_kapott_betegeket_Budaors","timestamp":"2020. január. 19. 19:38","title":"A Fidesz szerint magára hagyta a fertőzést kapott betegeket Budaörs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","shortLead":"A felvétel készítéséhez használt filmes technika sokkal többet fejlődött, mint maga az autó. ","id":"20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528b1059-4c9b-4409-8d39-c3d901f53b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1b4f90-886d-4a84-a4d7-c9dfd8bdb960","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_a_lenyeg_valtozatlan_lada_niva_reklam_1977bol_es_2020bol","timestamp":"2020. január. 20. 06:41","title":"A lényeg változatlan: Lada Niva reklám 1977-ből és 2020-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi sajtóban. Arról is írnak, hogy DJ Koh a cégnél marad.","shortLead":"Pár héttel a Galaxy S20 bemutatója előtt cseréli le egyik fontos emberét a Samsung – ez a hír terjedt el a nemzetközi...","id":"20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd3f04cc-a8c8-49e6-b809-704ba49339a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494eb5e5-44ac-4e92-88ea-99f688a4e835","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_samsung_telefon_roh_tae_moon_dj_koh_galaxy_s20_bemutato","timestamp":"2020. január. 20. 15:03","title":"Lecserélik a Samsung mobilos főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","shortLead":"A magyar kultúra napja alkalmából díjazták.","id":"20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7b4a310-61a3-4ec2-af02-db96ef2a63f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabaca26-60a0-45ff-9613-4af81bd520a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Beremenyi_Geza_iro_kapta_a_Kolcseyemlekplakettet","timestamp":"2020. január. 20. 09:45","title":"Bereményi Géza író kapta a Kölcsey-emlékplakettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","shortLead":"Nyolc légifotón mutatjuk meg, hogy mekkora pusztítást okozott az erdőtűz Ausztráliában.","id":"20200120_ausztral_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d4e02d-e523-4f33-a208-25a6a456b62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ee46ea-ef55-479f-8c6d-351a41ec742b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_ausztral_tuzvesz","timestamp":"2020. január. 20. 14:47","title":"Így még nem látta az ausztrál tűzvész pusztítását: előtte-utána fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják adni a zene élményét a hallássérülteknek - közölte a zenekar az MTI-vel.","shortLead":"Februártól májusig a zenekar ingyenes koncertjein minden fizikális eszközt bevetnek majd, hogy valamiképp át tudják...","id":"20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32728aaf-398f-4bc5-9f04-44f60c794ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4c3360-36a9-47c3-b93e-d7c0251f7c6c","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Hallasserultek_szamara_is_elvezhetove_teszi_a_zenet_az_Obudai_Danubia_Zenekar","timestamp":"2020. január. 19. 12:51","title":"Hallássérültek számára is élvezhetővé teszi a zenét az Óbudai Danubia Zenekar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old meg mindent, inkább párbeszédre kellene törekedni.","shortLead":"Az eljárás folytatódik Magyarország ellen, de az EU soros elnökségét betöltő Horvátország szerint a büntetés nem old...","id":"20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74803c9-11a4-4972-a3bf-9d322c80d6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_7_es_cikkely_horvatorszag_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 20. 15:08","title":"7-es cikkely: Horvátország nem büntetné Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]