Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fad257c-b162-4dd8-a6a0-6f8528e88ca8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"De Brad Pittet és Renée Zellwegert is díjazták. ","shortLead":"De Brad Pittet és Renée Zellwegert is díjazták. ","id":"20200120_Az_Eloskodok_kapta_a_hollywoodi_szineszceh_dijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fad257c-b162-4dd8-a6a0-6f8528e88ca8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9eecf3-eadc-4809-ba26-aa08b91da08c","keywords":null,"link":"/kultura/20200120_Az_Eloskodok_kapta_a_hollywoodi_szineszceh_dijat","timestamp":"2020. január. 20. 10:31","title":"Az Élősködők kapta a hollywoodi színészcéh díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","shortLead":"Feltehetően gázszivárgás miatt vesztették életüket. Az elhunytak közt gyerekek is vannak.","id":"20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d30b1518-2ecb-42f3-9682-7a9c212a6bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c69c354-53aa-4a14-a746-9edbd3f81f9b","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_nepal_hotelszoba_turista_gazszivargas","timestamp":"2020. január. 21. 14:50","title":"Nyolc turista halt meg egy nepáli hotelszobában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","shortLead":"Durván megemelte árait az elektromos autók töltőpiacának egyik meghatározó szereplője.","id":"20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61ac5278-df18-4fce-bebc-53eb5c026166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd40fbc-0f7e-47b9-b925-c263c575e5ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200120_Hirtelen_dragabb_lehet_elektromos_autoval_jarni_mintha_benzint_tankolnank","timestamp":"2020. január. 20. 16:26","title":"Hirtelen drágább lehet elektromos autóval járni, mint ha benzint tankolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre egy meglepetést is várnak.","shortLead":"Bár önmagában is nagy esemény, amikor a Samsung bemutatja valamelyik csúcsmodelljét, a mostani eseményre...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b51e3883-b5a0-454b-9d06-95585eb0ff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945ad23c-d375-4205-9a41-f4a240c293c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_s20_bemutato_februar_11","timestamp":"2020. január. 21. 09:03","title":"Lehet, hogy lesz egy meglepetés is az új Samsung Galaxyk bemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","shortLead":"Újabb adatokat kért be a kukaholding az FKF-től, amíg azok nem érkeznek meg, addig nem fizet.","id":"20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b59187-1803-4601-9f78-e880dfd7f46f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200120_fkf_budapest_szemet_nhkv_kukaholding","timestamp":"2020. január. 20. 06:42","title":"Nem fizetett a kukaholding Budapestnek, február közepéig vannak csak tartalékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","shortLead":"Az Azonnali a két zöld párt politikusait kérdezte, akik nyitottnak mutatkoztak a szorosabb együttműködésre.","id":"20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e328fffa-0810-4317-8709-ca4fb7f66299","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_lmp_parbeszed_karacsony_gergely_kendernay_janos_ungar_peter","timestamp":"2020. január. 20. 19:58","title":"Kibékülhet, összeállhat a Párbeszéd és az LMP?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Abszolút felsőkategóriás kamera, gyönyörű kijelző és villámgyors működés jellemzi a most hazánkba érkezett Mate 30 Prót, csak éppen a kedvenc alkalmazásaink nem, vagy csak nehezen érhetők el rajta.","shortLead":"Abszolút felsőkategóriás kamera, gyönyörű kijelző és villámgyors működés jellemzi a most hazánkba érkezett Mate 30...","id":"20200121_huawei_mate_30_pro_magyarorszag_hms_google_szolgaltatasok_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165a7ef9-2231-45f0-b1dd-2d8c72280c55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50978bc8-8618-4c42-a03e-6ce48599264f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_huawei_mate_30_pro_magyarorszag_hms_google_szolgaltatasok_nelkul","timestamp":"2020. január. 21. 16:03","title":"Félig-meddig Android: megjött Magyarországra a Huawei szuperkamerás mobilja, de akad vele némi probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","shortLead":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","id":"20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545b90d2-b9b9-4c7d-acc2-2d80e4ea32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","timestamp":"2020. január. 21. 15:18","title":"Enyhén szólva is rémisztőek a kínai közúti kapuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]