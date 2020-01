Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","shortLead":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","id":"20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed4c905-9f45-4747-a950-613d0bf5bb92","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","timestamp":"2020. január. 22. 14:54","title":"A Pál utcai fiúkból olvasott fel a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi hollywoodi anekdota arról, hogy kövessük a saját utunkat akkor is, ha az például trágár.","shortLead":"Igazi hollywoodi anekdota arról, hogy kövessük a saját utunkat akkor is, ha az például trágár.","id":"20200123_Eddie_Murphy_elarulta_mi_volt_a_legrosszabb_tanacs_amit_komikuskent_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c8297e-229e-4577-acf3-6be9d8875107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c8babff-a307-4c4a-b6ba-32b0ec0d8be7","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Eddie_Murphy_elarulta_mi_volt_a_legrosszabb_tanacs_amit_komikuskent_kapott","timestamp":"2020. január. 23. 14:46","title":"Eddie Murphy elárulta, mi volt a legrosszabb tanács, amit komikusként kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki azzal védekezik, hogy aznap éjjel egy rókát akart elijeszteni a lézerrel.","shortLead":"Tavaly tavasszal egy tanulópilótát lézerrel vakítottak el Békéscsaba felett. Egy 44 éves férfit vádol az ügyészség, aki...","id":"20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e6c3841-b8a1-4c4b-b82f-08fc18100240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac67a24-2d34-4436-8b07-8fa67b81bd45","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Egy_rokat_akart_lelezerezni_a_ferfi_akit_egy_pilota_elvakitasaval_vadolnak","timestamp":"2020. január. 23. 15:19","title":"Rókát akart lézerezni a férfi, akit egy pilóta elvakításával vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mihail Misusztyin miniszterelnöknek kilenc helyettese lesz.","shortLead":"Mihail Misusztyin miniszterelnöknek kilenc helyettese lesz.","id":"20200121_Misusztyin_bemutatta_kormanyat_Putyinnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c014854-7720-4b9c-9865-84ab3a2f4165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55f436ee-37a2-4ec4-bcbf-3f9cc0f41e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Misusztyin_bemutatta_kormanyat_Putyinnak","timestamp":"2020. január. 21. 19:41","title":"Bemutatták az új orosz kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e","c_author":"Molnár Péter","category":"itthon","description":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni. A múlt bevallása nélkül nincs jelen, jövő, és nincs a társadalmat átszelő árkok betemetése sem.

","shortLead":"A „multat be kell vallani.” József Attila e szavai iránytűt adnak a kezünkbe. Ennél pontosabban nem lehet fogalmazni...","id":"20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6c2e656-a9c0-4703-b63d-7adf19b3a50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f519fb-b5ed-4942-990d-7717078264bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Molnar_Peter_Turul_Varosmajor_Szabadsag_ter_Horthy_szobor","timestamp":"2020. január. 21. 17:55","title":"Molnár Péter: Turul, Városmajor, Szabadság tér, Horthy szobor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt megítélt kártérítések kifizetéséről. A kedd reggel megjelent kormányhatározat ugyanis semmiben nem tér el a jelenlegi gyakorlattól. Ám később a kormány akár drasztikusabb eszközökhöz is folyamodhat.","shortLead":"Kommunikációs trükknek és egyszerű hisztériakeltésnek tűnik a kormány bejelentése a fogvatartási körülmények miatt...","id":"20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403c3bad-f16b-4224-b363-3bfbef30f073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5f7d33-b5f6-4e5d-8b2f-66ddfc77ea34","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_bloff_kormany_bortonkarterites_felfuggesztes","timestamp":"2020. január. 21. 15:52","title":"Nagyot blöffölt a kormány a börtönkártérítések felfüggesztésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba a Mátrai Erőmű víztározójából.","shortLead":"A vízügyi hatóság lezárta az eljárást, amit azért indítottak, mert szennyező anyagok jutottak a környező patakokba...","id":"20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"430af6c6-368e-420c-b6cf-93a022fb41d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Meszaros_Lorinc_eromuve_vizszennyezesi_birsagot_kapott","timestamp":"2020. január. 22. 05:52","title":"Lezárult a vizsgálat, Mészáros Lőrinc erőműve vízszennyezési bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886d3bf3-7ded-45b7-941c-a530fcd0caeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár perccel a felszállás után sűrű füst öntötte el az utasteret egy Bukarestből induló Ryanair-repülőn. A fedélzeten pillanatok alatt pánik tört ki.","shortLead":"Pár perccel a felszállás után sűrű füst öntötte el az utasteret egy Bukarestből induló Ryanair-repülőn. A fedélzeten...","id":"20200121_ryanair_bukarest_london_jarat_fust_panik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=886d3bf3-7ded-45b7-941c-a530fcd0caeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e9cf7e-ce17-4763-a51b-889d7d2b144c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_ryanair_bukarest_london_jarat_fust_panik","timestamp":"2020. január. 21. 19:03","title":"\"Meg fogunk halni\" – füst és pánik egy Ryanair-gépen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]