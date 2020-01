Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

","id":"20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d4d97ee-11df-4e3e-937f-61e4dae315ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f898b36-dda3-41f1-aec5-eae446b0878b","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Egy_hetig_elerhetove_teszik_a_magyar_DiakOscarjelolt_filmeket","timestamp":"2020. január. 22. 09:35","title":"Egy hétig elérhetővé teszik a magyar Diák Oscar-jelölt filmeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép fel.\r

\r

","shortLead":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép...","id":"20200122_Jon_az_In_Flames","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcaa124-225a-44d0-9fd3-90d5ae92d867","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Jon_az_In_Flames","timestamp":"2020. január. 22. 12:18","title":"Jön az In Flames","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","shortLead":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","id":"20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ffb67-067a-4639-8838-b87516d3ea09","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","timestamp":"2020. január. 21. 17:58","title":"Két futópados világcsúcsot is megdöntött a magyar ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c5a56c-8896-49dc-8c64-6a9cf9a45f52","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi pályafutását.","shortLead":"Juhász Roland, a MOL Fehérvár FC csapatkapitánya megerősítette korábbi szándékát, hogy az idény végén befejezi...","id":"20200121_visszavonul_juhasz_roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1c5a56c-8896-49dc-8c64-6a9cf9a45f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdaec36-20f7-4421-80c3-95180263c0e4","keywords":null,"link":"/sport/20200121_visszavonul_juhasz_roland","timestamp":"2020. január. 21. 12:12","title":"Visszavonul Juhász Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos Audi e-tron a német márka első teljesen elektromos személyautója, egy jókora SUV, ami némileg talán szokatlan elnöki járműnek. ","shortLead":"A zöld rendszámos Audi e-tron a német márka első teljesen elektromos személyautója, egy jókora SUV, ami némileg talán...","id":"20200121_ader_janos_allamfo_audi_etron_elektromos_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99aa93a7-adf0-4058-be61-031a496c3de8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_ader_janos_allamfo_audi_etron_elektromos_auto","timestamp":"2020. január. 21. 16:35","title":"Megnéztük, milyen autót kapott 28 millióért Áder János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","shortLead":"Az alkotók szeretnének szakmai párbeszédet indítani. ","id":"20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40734d9-287a-427c-ba0f-32dbfcb16e3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8777eca-d23d-4c48-88d7-d1d779523d8c","keywords":null,"link":"/kultura/20200121_Megalakult_a_Magyar_Dokumentumfilmesek_Egyesulete","timestamp":"2020. január. 21. 13:33","title":"Megalakult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","shortLead":"Bútoripari formatervezőket is mentorál mostantól az állami divatügynökség.","id":"20200122_Osszebutoroztak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f94b6201-306f-439a-87da-e636678c1590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e3a5-bc6b-4cc0-8a7f-95fa8bd547e2","keywords":null,"link":"/360/20200122_Osszebutoroztak","timestamp":"2020. január. 22. 15:00","title":"Az Orbán Ráhel-közeli ügynökség az IKEA ellen küldi harcba a magyar dizájnereket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza, hogy az Egyesült Királyság jövő pénteken kilépjen az EU-ból.","shortLead":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza...","id":"20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c041bd34-b9f2-4f18-97e7-7da952a3b483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","timestamp":"2020. január. 23. 05:06","title":"Boris Johnson: Átléptük a Brexit célvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]