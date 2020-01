Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát jelzálogkölcsönzésre – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Az MNB volt az, amely alacsonyan tartotta a kamatokat, és rászorította a bankokat az olcsó, fogyasztóbarát...","id":"20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c71c223-8ce4-401f-9f09-a132eb843d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43b91c8-9ae1-4df3-a318-563cc9d2e427","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_A_jegybank_is_tehet_arrol_hogy_a_kormany_lakaspolitikaja_megbukott","timestamp":"2020. január. 22. 11:37","title":"A jegybank is tehet arról, hogy a kormány lakáspolitikája megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség vizsgálatot indított Rudits Tibor járműveinek ügyében. ","shortLead":"A rendőrség vizsgálatot indított Rudits Tibor járműveinek ügyében. ","id":"20200123_Engedely_nelkul_jart_kek_villogoval_Ferencvarosban_a_volt_polgarmester_baratja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44e2e455-bb5a-4f3a-8f3f-3a6f507cf9ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf54030a-f27b-4d70-8090-4e6bfbd38ff7","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Engedely_nelkul_jart_kek_villogoval_Ferencvarosban_a_volt_polgarmester_baratja","timestamp":"2020. január. 23. 07:55","title":"Engedély nélküli kék villogóval járta Ferencvárost Bácskai barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","shortLead":"Módosítani kellett a korábbi tendert.","id":"20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f3eb9d-518c-4755-832b-ab5394c875c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_meszaros_lorinc_cegek_vasutvonal_vasut_debrecen_bmw_gyar","timestamp":"2020. január. 23. 09:54","title":"Drágul a Mészáros-féle BMW-s munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus okozta járvány központjának számító település több részén gyakorlatilag megállt az élet: nem működik a tömegközlekedés, elnéptelenedtek az utcák, akik pedig kimerészkednek otthonaikból, szinte mindannyian maszkot hordanak. A távozni akarók előtt lezárták a vasutat és a repteret is, kötelezővé tették a köztereken a maszkok viselését.","shortLead":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus...","id":"20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166187a0-4f24-48da-af99-305064128e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","timestamp":"2020. január. 23. 08:43","title":"Vuhant bezárták, a koronavírus terjedése még nem lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","shortLead":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","id":"20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed4c905-9f45-4747-a950-613d0bf5bb92","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","timestamp":"2020. január. 22. 14:54","title":"A Pál utcai fiúkból olvasott fel a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz Jannik Sinnert verte a magyar teniszező.","shortLead":"Az olasz Jannik Sinnert verte a magyar teniszező.","id":"20200122_Fucsovics_ismet_nyert_mar_a_32_kozott_van_Melbourneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a5c333-8ee9-4bf4-92b8-7368901b1fb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acef34c-e2b6-4c5b-901e-0d91f40652c7","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Fucsovics_ismet_nyert_mar_a_32_kozott_van_Melbourneben","timestamp":"2020. január. 22. 06:34","title":"Fucsovics ismét nyert, már a 32 között van Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik emberölési kísérletért ülnek, sokkal szigorúbb lesz esetükben az eljárás. A gyámügyet viszont kötelező lesz értesíteni az elítélt szabadulása előtt. ","shortLead":"Noha az Igazságügyi Minisztérium javaslata szerint továbbra is feltételesen szabadlábra kerülhetnek azok, akik...","id":"20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ceeb2b-5b70-4b24-beea-c0f53f77593c","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_torvenyjavaslat_gyori_gyerekgyilkossag_varga_judit","timestamp":"2020. január. 22. 20:08","title":"Szigort ígért a kormány, de ez sem akadályozta volna meg a győri gyerekgyilkosságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas a szórás, Budapesten van már olyan lakás, amelynek négyzetméterét 3 millió forintért hirdette az építő. Miskolcon ellenben olyan új lakás is elérhető, ahol mindössze 217 ezer forintot kérnek négyzetméterenként.","shortLead":"Az egy évvel ezelőtti állapothoz képest hat százalékkal több lakás van a piacon és bár az árak között hatalmas...","id":"20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948d825d-9fdb-4789-8166-a34517ab8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c63aa5a6-c46b-4e2b-9930-8039c3ad67a3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Nincs_megallas_megjelent_a_3_millios_negyzetmeterar_Budapesten","timestamp":"2020. január. 23. 14:41","title":"Nincs megállás: megjelent a 3 milliós négyzetméterár Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]