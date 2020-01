Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"38644b04-5b02-4a9e-a9d4-d186d755e313","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházból vitték haza az erdőkertesi késelőt a rendőrök, amikor az két járőrre támadt. Az apja szerint a fia nem bűnöző alkat.","shortLead":"A kórházból vitték haza az erdőkertesi késelőt a rendőrök, amikor az két járőrre támadt. Az apja szerint a fia nem...","id":"20200123_Erdokertesi_keseles_Epp_hazafele_vittek_a_rendorok_a_tamadot_amikor_elokerult_a_kes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38644b04-5b02-4a9e-a9d4-d186d755e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2f2dc53-4053-4b3c-8a4e-ff35baf15cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Erdokertesi_keseles_Epp_hazafele_vittek_a_rendorok_a_tamadot_amikor_elokerult_a_kes","timestamp":"2020. január. 23. 17:54","title":"Erdőkertesi késelés: hazafelé vitték a rendőrök a támadót, amikor előkerült a kés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus okozta járvány központjának számító település több részén gyakorlatilag megállt az élet: nem működik a tömegközlekedés, elnéptelenedtek az utcák, akik pedig kimerészkednek otthonaikból, szinte mindannyian maszkot hordanak. A távozni akarók előtt lezárták a vasutat és a repteret is, kötelezővé tették a köztereken a maszkok viselését.","shortLead":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus...","id":"20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166187a0-4f24-48da-af99-305064128e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","timestamp":"2020. január. 23. 08:43","title":"Vuhant bezárták, a koronavírus terjedése még nem lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód jelentik a magyarok egészségét fenyegető főbb kockázati tényezőket egy új felmérés szerint.","shortLead":"A túlsúly, valamint a mozgáshiányos életmód jelentik a magyarok egészségét fenyegető főbb kockázati tényezőket egy új...","id":"20200123_magyarok_egeszseg_mozgashiany_tulsuly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09df250-3130-47b2-945c-df055c4aba12","keywords":null,"link":"/elet/20200123_magyarok_egeszseg_mozgashiany_tulsuly","timestamp":"2020. január. 23. 12:36","title":"Kiderült, milyen veszélyek fenyegetik a magyarok egészségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","shortLead":"Egy pontra lett volna szüksége a magyar válogatottnak ahhoz, hogy az olimpiai selejtezőre jusson, de nem sikerült.","id":"20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21050b91-2b68-488c-8576-9145706219e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623bb556-f539-4663-9987-2fe31985a4b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_kezilabda_eb_magyarorszag_portugalia_elo","timestamp":"2020. január. 22. 16:00","title":"Kézilabda-Eb: Magyarország nagy gólkülönbséggel kikapott Portugáliától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","shortLead":"A vevő több mint kétmillió forint előleget fizetett ki az ingatlanért, de se a lakást, sem a pénzt nem látta többé. ","id":"20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61bd9526-1951-484c-903f-2c5bdc61513a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200123_Alneven_adta_el_a_lakast_ami_nem_is_volt_az_ove","timestamp":"2020. január. 23. 09:01","title":"Álnéven adta el a lakást, ami nem is volt az övé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig Prágában volt.","shortLead":"Eddig Prágában volt.","id":"20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277ea449-3cc4-4bc6-ab99-42abe2b30047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4528eed-29f6-4a51-9fe8-caded481fe2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Budapestre_koltozik_a_Roszatom_regionalis_kozpontja","timestamp":"2020. január. 24. 10:26","title":"Budapestre költözik a Roszatom regionális központja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek általuk. Tibetben találtak is 28 olyat, amikről a tudósoknak eddig nem volt tudomásuk.","shortLead":"A gyorsan olvadó jégsapkák nem csak a tengerszintre lehetnek hatással, még nem ismert vírusok is felszínre kerülhetnek...","id":"20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b7ff25-77e2-4319-9b5c-d89b15e79bb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_jeg_ismeretlen_virus_tibet","timestamp":"2020. január. 23. 15:03","title":"Ismeretlen új vírusokat találtak a jégbe zárva Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","id":"20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264af458-af24-4850-a95d-9d7ddfbea829","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. január. 23. 05:16","title":"Elütöttek egy embert az M5-ösön, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]