[{"available":true,"c_guid":"2fed7563-5a00-4785-b6b2-7de29c82f3b8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az amerikai közbeszédet és politikát befolyásoló konzervatív hírtévét épített a Fox News révén a néhai Roger Ailes, aki a félelem légkörét megteremtve irányított, és szexuális zaklatásba bukott bele – meséli el a Botrány című új film.","shortLead":"Az amerikai közbeszédet és politikát befolyásoló konzervatív hírtévét épített a Fox News révén a néhai Roger Ailes, aki...","id":"20200123_Botrany_Fox_News_Roger_Ailes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fed7563-5a00-4785-b6b2-7de29c82f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeec2686-6bc7-43df-bfde-abbe6c931be0","keywords":null,"link":"/360/20200123_Botrany_Fox_News_Roger_Ailes","timestamp":"2020. január. 23. 19:00","title":"Nőket zaklatott, mert megtehette, a szelleme pedig ma is áthatja az amerikai közbeszédet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordütemben nő egy erősen üvegházhatású gáz légköri koncentrációja annak ellenére, hogy 2017-es jelentések szerint csaknem teljesen megszűnt a globális kibocsátása – derült ki a Bristoli Egyetem kutatóinak vezetésével készült új tanulmányból.","shortLead":"Rekordütemben nő egy erősen üvegházhatású gáz légköri koncentrációja annak ellenére, hogy 2017-es jelentések szerint...","id":"20200122_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_flurozott_szenhidrogen_hcf_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4cd353c-4fda-4a21-8aad-a784ba1a558e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_flurozott_szenhidrogen_hcf_23","timestamp":"2020. január. 22. 19:03","title":"Ha nem lenne elég gond a szén-dioxid, egy másik üvegházhatású gáz miatt is aggódhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","shortLead":"Nem csak a munkanélküliség a gond – írja jelentésében az ILO.","id":"20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ebe76a-d3f6-4071-b945-e54c6f03b03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"800458c9-67b3-42af-bccc-185786db98f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_ilo_jelentes_foglalkoztatas_fizetes","timestamp":"2020. január. 23. 05:32","title":"Ön meg tudna élni napi ezer forintból? A dolgozók ötöde ennyit sem keres a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","id":"20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264af458-af24-4850-a95d-9d7ddfbea829","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. január. 23. 05:16","title":"Elütöttek egy embert az M5-ösön, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krishan Dangwal jógaoktatással fog foglalkozni, egy komoly tévés állást cserélt le az új karrierre. Magyarországon feltehetően lesz rá kereslet, hiszen egymás után nyílnak a jógastúdiók. ","shortLead":"Krishan Dangwal jógaoktatással fog foglalkozni, egy komoly tévés állást cserélt le az új karrierre. Magyarországon...","id":"20200123_Demcsak_Zsuzsa_ferje_megtalalta_helyet_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf50c79e-3556-477b-893d-64907b7e2af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff241dfd-9a0e-40c0-9223-cccae624bc83","keywords":null,"link":"/elet/20200123_Demcsak_Zsuzsa_ferje_megtalalta_helyet_Magyarorszagon","timestamp":"2020. január. 23. 10:06","title":"Demcsák Zsuzsa férje megtalálta helyét Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google mögött álló Alphabet vezetője leírta saját és vállalata véleményét arról, miként kellene kezelni a jövőben a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google mögött álló Alphabet vezetője leírta saját és vállalata véleményét arról, miként kellene...","id":"20200123_mesterseges_intelligencia_szabalyozasa_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b5e63c-5012-43da-89fb-72a9b3911199","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_mesterseges_intelligencia_szabalyozasa_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2020. január. 23. 10:03","title":"Maga a Google is a fékbe taposna, jó lenne most már szabályozni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vizsgálatoknak vetik alá a Kínából érkező utasokat a világ nagy repülőterein. Oroszország megkezdte az új koronavírus elleni vakcina kidolgozását.","shortLead":"Vizsgálatoknak vetik alá a Kínából érkező utasokat a világ nagy repülőterein. Oroszország megkezdte az új koronavírus...","id":"20200122_Koronavirus_17re_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Vuhangban_leallt_a_tomegkozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90e94ca-0878-4065-9719-fa258cc19c6f","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Koronavirus_17re_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Vuhangban_leallt_a_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. január. 22. 21:02","title":"Koronavírus: 17-re nőtt a halálos áldozatok száma, Vuhanban leállt a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar bankok uniós szabály szerint immár nem számolnak fel magasabb díjat a külföldi euróutalásoknál, mint a hazai forintutalásoknál. A devizaváltás költségét viszont még mindig ki kell fizetni. Ráadásul a forint árfolyamának zuhanása miatt egyre több forintot kell elindítani ahhoz, hogy ugyanannyi euró érkezzen meg.","shortLead":"A magyar bankok uniós szabály szerint immár nem számolnak fel magasabb díjat a külföldi euróutalásoknál, mint a hazai...","id":"20200124_SEPA_utalas_bankrendszer_bankszamla_tranzakcios_dij","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a98a5ce2-321e-4ff8-820a-99ed885eb546","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_SEPA_utalas_bankrendszer_bankszamla_tranzakcios_dij","timestamp":"2020. január. 24. 06:38","title":"Hiába lett olcsóbb eurót utalni, az árfolyam miatt egyre több pénz párolog el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]