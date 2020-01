Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szombaton több tucat békési településen nem volt áram, többször üzletek is elsötétültek. Vasárnap már Csongrád megye déli részén is áramingadozások vannak, Bács-Kiskunban a rendőrséget is kivezényelték az áramszünet miatt. Összeomlott az állami áramszolgáltató a zúzmarától, Bács-Kiskunban a rendőröket is kivezényelték. A jövő héttől rendelhető új kompakt divatterepjáró a hibrid technológia és a magasabb alapfelszereltség miatt drágul. Automataváltó viszont egyelőre nincs hozzá, zöld rendszám pedig egyáltalán nem igényelhető rá. Új esztergomi hibrid: 7 millió forint felett startol a legjobban felszerelt új Suzuki Vitara. A teknősök már a dinoszauruszok korában is éltek, de csupán 50 év alatt mi, emberek a kihalás szélére sodortuk őket. Nagy a baj, a kihalás szélére sodródtak a tengeri teknősök. Az első két próbálkozását észrevették, a harmadik sikerült, de ott voltak a rendőrök is. Rendelőbe ment lopni a hatvani nő, de egyből lebukott. Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt. 400-600 ezer forintot is kereshet egy ingatlanos, ha kibírja az első pár évet. A pesti gettó felszabadításának 75. évfordulója alkalmából tartottak megemlékezést vasárnap Budapesten, a Dohány utcai zsinagógában. A felszólalók szerint nem lehet túlzásba vinni a holokausztról való megemlékezést. Megemlékeztek a pesti gettó felszabadításának 75. évfordulójáról. Irán átadja Ukrajnának a január elején Teherán közelében valószínűleg véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülő fekete dobozait. A gépen 176 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl. Ukrajna mégis megkapja Irántól a lelőtt utasszállító fekete dobozait. A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét. Meghan Markle-ról kétszer több negatív cikk született, mint pozitív.