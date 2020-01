Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus okozta járvány központjának számító település több részén gyakorlatilag megállt az élet: nem működik a tömegközlekedés, elnéptelenedtek az utcák, akik pedig kimerészkednek otthonaikból, szinte mindannyian maszkot hordanak. A távozni akarók előtt lezárták a vasutat és a repteret is, kötelezővé tették a köztereken a maszkok viselését.","shortLead":"Nem így képzelte el a kínai újév napjait Vuhan, a magyarországnyi lakosú közép-kínai város. A legújabb, koronavírus...","id":"20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f19fc10-a8f6-44f6-b3cb-552e11bf1acd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166187a0-4f24-48da-af99-305064128e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_Vuhant_bezartak_a_koronavirus_terjedese_meg_nem_lassul","timestamp":"2020. január. 23. 08:43","title":"Vuhant bezárták, a koronavírus terjedése még nem lassul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","shortLead":"A rendezvény augusztusban lesz, rengeteg sztárt várnak.","id":"20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdbd3296-e990-4937-8a79-c649fe260c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b5b3a7-24c6-46ed-b7c0-0ab022519b82","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Eloszor_lesz_Magyarorszagon_Comic_Con","timestamp":"2020. január. 22. 18:14","title":"Először lesz Magyarországon Comic Con","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","shortLead":"Dollármilliárdokról van szó. Főleg játékokra költöttek az emberek.","id":"20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22f6d269-89f5-46d7-9772-3fda1b2254d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50114a9-bd0f-44aa-8cfe-b479bf1bb6d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mobilalkalmazas_fizetos_appok_app_annie","timestamp":"2020. január. 23. 06:12","title":"Felfoghatatlan összeg ment el tavaly mobilappokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","shortLead":"Az extrém kémiai reakciót az 520 Celsius-fokos meleg okozhatta. Korábban még nem találtak ehhez hasonló leletet.","id":"20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f24e6da-fee6-49a9-aae8-73bb246709b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0376017-d9ae-4a5c-9b89-2112a97d11ce","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Uvegge_valtozott_az_agya_a_vezuvi_kitores_egyik_aldozatanak","timestamp":"2020. január. 23. 11:20","title":"Üveggé változott az agya a vezúvi kitörés egyik áldozatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground legenda Pest fölött az ég című estjét.\r

\r

","shortLead":"Tavaly őszi, nagysikerű bemutatója után, második állomásként a TRIP hajó tűzi műsorára január 30-án az underground...","id":"20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75be31a9-397b-496c-8aeb-e02111896d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b422a97b-54c8-4885-a74d-50eaba1fadd5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_A_TRIP_hajon_folytatja_visszatereset_Kamondy_Agnes","timestamp":"2020. január. 23. 09:06","title":"Kamondy Ágnes a TRIP hajón folytatja visszatérését ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","shortLead":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","id":"20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bff9d-3bbf-452a-a39b-6a48b48974b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","timestamp":"2020. január. 22. 19:58","title":"Megállapodott az Auchan a szakszervezettel a béremelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sundar Pichai, a Google mögött álló Alphabet vezetője leírta saját és vállalata véleményét arról, miként kellene kezelni a jövőben a mesterséges intelligenciát.","shortLead":"Sundar Pichai, a Google mögött álló Alphabet vezetője leírta saját és vállalata véleményét arról, miként kellene...","id":"20200123_mesterseges_intelligencia_szabalyozasa_alphabet_sundar_pichai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da13e1d-b0b9-4203-af40-91bae894dd53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0b5e63c-5012-43da-89fb-72a9b3911199","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_mesterseges_intelligencia_szabalyozasa_alphabet_sundar_pichai","timestamp":"2020. január. 23. 10:03","title":"Maga a Google is a fékbe taposna, jó lenne most már szabályozni a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép fel.\r

\r

","shortLead":"A death metal egyik legsikeresebb bandája hat év után visszatér Budapestre, május 22-én a Barba Negra Trackben lép...","id":"20200122_Jon_az_In_Flames","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=427cac64-13ef-4358-8b8f-83e69318c530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcaa124-225a-44d0-9fd3-90d5ae92d867","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Jon_az_In_Flames","timestamp":"2020. január. 22. 12:18","title":"Jön az In Flames","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]