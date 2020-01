Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak rá, hogy pontosan mi van a számok mögött.","shortLead":"A Huawei ernyője alá tartozó Honor rajongói mindaddig örülhetnek a márka sikerkommunikációjának, amíg nem kíváncsiak...","id":"20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee5a3a-282b-475f-8ae5-c7517ca6f6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25d2c0d-e02c-40c5-a693-fc254eae85c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_huawei_honor_viselheto_eszkozok_okosora_fitnesz_karkoto_eladasok_1333_2019","timestamp":"2020. január. 22. 10:03","title":"1333%-kal ugrott meg a Honor, csak épp azt nem árulják el, hogy mennyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2","c_author":"Gergely Márton, Kaufmann Balázs, Oroszi Babett, Pálmai Erika, Pozsgai Rebeka, Szabó Yvette, Windisch Judit","category":"360","description":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek: a gyanú szerint majdnem egymilliárd forintot csalt el a Fidesszel együttműködő Lungo Drom egyik győri képviselője romák közfoglalkoztatásával.","shortLead":"Miközben a kormányfő vezényletével dübörög a cigányellenes gyűlöletkampány, az ügyészség megerősítette a HVG-nek...","id":"202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a4d6d83-7e51-4199-a356-2579152f42f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c667c4d-6d53-448c-b9d4-3b08b67fe2b2","keywords":null,"link":"/360/202004__romapolitika_extraprofittal__orban_tenyerebol__gyori_videok__gyalazatos_szolgaja","timestamp":"2020. január. 23. 07:00","title":"Orbán tenyeréből esznek, a közmunkásoktól vesznek? 