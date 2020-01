Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza, hogy az Egyesült Királyság jövő pénteken kilépjen az EU-ból.","shortLead":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza...","id":"20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c041bd34-b9f2-4f18-97e7-7da952a3b483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","timestamp":"2020. január. 23. 05:06","title":"Boris Johnson: Átléptük a Brexit célvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2019 első tizenegy hónapjában a születések száma 1,5, a halálozásoké 0,8 százalékkal kevesebb volt, mint 2018 azonos időszakában. A családvédelmi akcióterv hatása a gyerekvállalásra még nem látszik a friss adatokban.","shortLead":"2019 első tizenegy hónapjában a születések száma 1,5, a halálozásoké 0,8 százalékkal kevesebb volt, mint 2018 azonos...","id":"20200124_ksh_szuletes_halal_hazassag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fda2fb-b638-4845-aadf-4360ff2c506d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_ksh_szuletes_halal_hazassag","timestamp":"2020. január. 24. 09:38","title":"Harminc éve nem házasodtak ilyen sokan, csak gyereket nem akarnak vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó a műsor - mondta Spiró György.","shortLead":"Töményen kell az íróknak dolgozniuk, az volt a jó korszak, amikor a nézők kimehettek a színházból, ha nem volt jó...","id":"20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=584339b7-7f65-4f4f-938e-d79dcf898bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e8e998-6762-4a0f-8d1c-962462adfe69","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Spiro_Gyorgy_Otven_ev_mulva_fogjuk_megerteni_azt_hogy_ma_miben_elunk","timestamp":"2020. január. 22. 21:44","title":"Spiró György: Ötven év múlva fogjuk megérteni azt, hogy ma miben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3e2c40-c0b6-4968-bdda-fdb4fe12251b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vasárnap öttől sugározza a Tilos Rádió az Obiectiva Theodorát, Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya hangjátékát, amelyben a hetvenes-nyolcvanas évek ikonikus erdélyi magyar színésznőjének, Illyés Kingának az életébe hallgathatunk bele.","shortLead":"Vasárnap öttől sugározza a Tilos Rádió az Obiectiva Theodorát, Hajdu Szabolcs és Török-Illyés Orsolya hangjátékát...","id":"20200124_Vasarnaptol_hallhato_Hajdu_Szabolcsek_radiojateka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3e2c40-c0b6-4968-bdda-fdb4fe12251b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c5cc36-9b7b-48c0-ab9e-3c1a6b399d86","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Vasarnaptol_hallhato_Hajdu_Szabolcsek_radiojateka","timestamp":"2020. január. 24. 12:34","title":"A román titkosszolgálatok dokumentumaiból rendeztek hangjátékot Hajdu Szabolcsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","shortLead":"A Messenger és az Instagram után a Facebook harmadik nagy applikációja, a WhatsApp is megkapta a sötét módot.","id":"20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d623eb07-7ceb-4fe6-a041-d57ddcb68f42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba5501-2387-4bce-b490-57b7c40139e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_whatsapp_sotet_mod_android_beta_verzio","timestamp":"2020. január. 22. 18:03","title":"Megjött a sötét mód a WhatsAppba, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","shortLead":"Babos Tímea is továbbment, Stollár Fanny viszont kikapott.","id":"20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe22bb2b-ed8e-404b-87ba-ab9f74e279f2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Australian_Open_Fucsovics_siman_tovabbjutott_Federerrel_is_jatszhat","timestamp":"2020. január. 24. 05:24","title":"Australian Open: Fucsovics simán továbbjutott, Federerrel is játszhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","shortLead":"A szupersportkocsikat megszégyenítő gyorsulású járgányt Spanyolországban tesztelik.","id":"20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb88a422-8425-4f86-9bf3-a0a00916647c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9ec4f0-dd03-4adf-8743-8c934a4c8397","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_europaban_a_322_loeros_nissan_leaf_villanyauto","timestamp":"2020. január. 23. 06:41","title":"Európában a 322 lóerős Nissan Leaf villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A tárca szerint mivel az oktatásban érte hátrány a roma gyerekeket, képzésekkel lehet kártalanítani őket.","shortLead":"A tárca szerint mivel az oktatásban érte hátrány a roma gyerekeket, képzésekkel lehet kártalanítani őket.","id":"20200123_A_miniszterium_szerint_a_gyongyospatai_roma_gyerekek_erdeke_hogy_ne_penzzel_karpotoljak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecb7400-3dae-4b1a-ac01-6436acd44c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_A_miniszterium_szerint_a_gyongyospatai_roma_gyerekek_erdeke_hogy_ne_penzzel_karpotoljak_oket","timestamp":"2020. január. 23. 18:47","title":"A minisztérium szerint a gyöngyöspatai gyerekek érdeke, hogy ne pénzzel kárpótolják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]