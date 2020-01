Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pártfogó felügyelő és az igazságügyi orvosszakértő sem látta biztosítottnak, hogy a férfi törvénytisztelő életmódot tudna folytatni.","shortLead":"A pártfogó felügyelő és az igazságügyi orvosszakértő sem látta biztosítottnak, hogy a férfi törvénytisztelő életmódot...","id":"20200123_Nem_bocsathato_felteteles_szabadsagra_a_skalas_gyilkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"744c9e0b-13d1-47cf-97ee-90a42b6b030e","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Nem_bocsathato_felteteles_szabadsagra_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2020. január. 23. 15:59","title":"Nem bocsátható feltételes szabadságra a „skálás gyilkos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen fékje a nemzetközi jog lehet. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint Orbán a törvény felé emeli magát, amire nem kapott felhatalmazást a választóktól. Egyetlen...","id":"202004_orban_kontra_orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79fbd1-9828-4f83-b3c4-62f36c48bb70","keywords":null,"link":"/360/202004_orban_kontra_orban","timestamp":"2020. január. 23. 13:00","title":"Révész Sándor: Orbán és kormánya önmaga ellen lázad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sok száz lóerős sportszedánnal nem túl nehéz átlépni a sebességhatárokat. ","shortLead":"A sok száz lóerős sportszedánnal nem túl nehéz átlépni a sebességhatárokat. ","id":"20200124_a_megengedett_100_helyett_214_kmhval_fotoztak_le_egy_villanyporschet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d88f395-a9d0-4103-a90f-275bc708764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71128c33-1896-4274-88f5-3a1e9e460a00","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_a_megengedett_100_helyett_214_kmhval_fotoztak_le_egy_villanyporschet","timestamp":"2020. január. 24. 13:21","title":"A megengedett 100 helyett 214 km/h-val fotóztak le egy elektromos Porschét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","shortLead":"Postás legyen a talpán, aki kiigazodik a 12 utcapár között.","id":"20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a69a093c-eb7a-4172-b2b3-e14649b40ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db222e-4dcd-4d60-aebd-1e2a6facac59","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Tobb_utcanak_is_ugyanaz_a_neve_Tolnan","timestamp":"2020. január. 23. 20:10","title":"Több utcának is ugyanaz a neve Tolnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59f9303-7afc-4660-904d-4e61bf1879e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Helytörténeti vígjáték is megtekinthető lesz.","shortLead":"Helytörténeti vígjáték is megtekinthető lesz.","id":"20200124_Pajtaszinhazi_Szemle_lesz_a_Nemzetiben_a_hitvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c59f9303-7afc-4660-904d-4e61bf1879e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b746006d-556b-4068-8c79-371eb5063030","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Pajtaszinhazi_Szemle_lesz_a_Nemzetiben_a_hitvegen","timestamp":"2020. január. 24. 07:32","title":"Pajtaszínházi Szemle lesz a Nemzetiben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali nacionalista Marian Kotleba vezette A Mi Szlovákiánk Néppárt támogatottsága, s egyes előrejelzések szerint a tömörülés akár az első helyen is végezhet. A kormánykoalíció népszerűsége egyelőre leszálló ágban van, s úgy tűnik, hogy a magyar belháború miatt nem lesz magyar párt a törvényhozásban. ","shortLead":"Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali...","id":"20200125_Orbanek_vagy_Europa_fele_megy_Szlovakia__ez_a_parlamenti_valasztas_tetje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3947fc-a0da-4e31-b666-12347c458148","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Orbanek_vagy_Europa_fele_megy_Szlovakia__ez_a_parlamenti_valasztas_tetje","timestamp":"2020. január. 25. 07:00","title":"Orbánék vagy Európa felé megy Szlovákia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Indonéziában jár a kormányfő, szerinte a muszlimok és keresztények között van egy hasonlóság.","shortLead":"Indonéziában jár a kormányfő, szerinte a muszlimok és keresztények között van egy hasonlóság.","id":"20200123_orban_viktor_iszlam_partok_fidesz_keresztenydemokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=122326eb-c493-4a33-a938-d28f12347d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b2b8f4-cfa8-408f-8bc0-b09f737bbc64","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_orban_viktor_iszlam_partok_fidesz_keresztenydemokratak","timestamp":"2020. január. 23. 12:45","title":"Orbán: Jó esély van az együttműködésre a mérsékelt iszlám pártokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7215dab-d414-4fc1-82f7-7472ab804935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok mérlegelték az elmúlt egy év eseményeit, és arra jutottak, hogy ismét új időpontra kell állítani a végítélet óráját.","shortLead":"A tudósok mérlegelték az elmúlt egy év eseményeit, és arra jutottak, hogy ismét új időpontra kell állítani a végítélet...","id":"20200123_vegitelet_oraja_100_masodperc_ejfelig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7215dab-d414-4fc1-82f7-7472ab804935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420ff411-0a92-4c1f-9d94-6bcdcad0fe6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200123_vegitelet_oraja_100_masodperc_ejfelig","timestamp":"2020. január. 23. 20:03","title":"100 másodperc éjfélig – soha nem volt még ennyire közel az emberiség, hogy kipusztítsa önmagát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]