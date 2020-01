Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be4af7bb-7b5b-469c-b8c2-15b3908a24be","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A színésznő főállású troll lett, és piszkosul sokat keres rajta. Megnéztük az új, The Goop Lab című sorozatát a Netflixen.","shortLead":"A színésznő főállású troll lett, és piszkosul sokat keres rajta. Megnéztük az új, The Goop Lab című sorozatát...","id":"20200124_Gwyneth_Paltrow_vaginaja_keszen_all_a_vilag_meghoditasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be4af7bb-7b5b-469c-b8c2-15b3908a24be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b3030e-a3b8-49e9-babe-9ef8281d5fcb","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Gwyneth_Paltrow_vaginaja_keszen_all_a_vilag_meghoditasara","timestamp":"2020. január. 24. 20:09","title":"Gwyneth Paltrow vaginája készen áll a világ meghódítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali nacionalista Marian Kotleba vezette A Mi Szlovákiánk Néppárt támogatottsága, s egyes előrejelzések szerint a tömörülés akár az első helyen is végezhet. A kormánykoalíció népszerűsége egyelőre leszálló ágban van, s úgy tűnik, hogy a magyar belháború miatt nem lesz magyar párt a törvényhozásban. ","shortLead":"Egy hónap van már csak a szlovákiai parlamenti választásig, s a tét hatalmas: az utóbbi hetekben nő a szélsőjobboldali...","id":"20200125_Orbanek_vagy_Europa_fele_megy_Szlovakia__ez_a_parlamenti_valasztas_tetje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ad9a6e-b2fd-4416-85fa-6267011292e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e3947fc-a0da-4e31-b666-12347c458148","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Orbanek_vagy_Europa_fele_megy_Szlovakia__ez_a_parlamenti_valasztas_tetje","timestamp":"2020. január. 25. 07:00","title":"Orbánék vagy Európa felé megy Szlovákia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","shortLead":"A volt győri polgármester már nem foglalkozik politikával.","id":"20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2238afc6-8b56-4846-bd9e-3509c75f266f","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_Borkai_Orulok_hogy_elek","timestamp":"2020. január. 24. 16:32","title":"Borkai: Örülök, hogy élek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","shortLead":"Ezt egy egyszerű keresés kidobja.","id":"20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20bb27b-e7cb-4304-9b47-e89c0c8f862a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2760097-5e05-4691-9bab-182ac7c9acb7","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_miskolc_borszin_rasszista_szuleszet_nagy_gabor_foorvos","timestamp":"2020. január. 25. 11:57","title":"Lódítanak a miskolci szülészet nyílt levelében, volt már náluk bőrszín miatti megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce4faf9c-2929-4aec-ac0e-d7d2b1f61722","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese pénteken 10-8-ra legyőzte Montenegró csapatát a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"Märcz Tamás együttese pénteken 10-8-ra legyőzte Montenegró csapatát a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság...","id":"20200124_magyarorszag_montenegro_valogatott_elodonto_ferfi_vizilabda_eb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce4faf9c-2929-4aec-ac0e-d7d2b1f61722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06bde442-009b-48db-9584-11c41080f9b2","keywords":null,"link":"/sport/20200124_magyarorszag_montenegro_valogatott_elodonto_ferfi_vizilabda_eb","timestamp":"2020. január. 24. 18:55","title":"Döntős és olimpiai kvótás a magyar pólóválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","shortLead":"Szó volt Ferenc pápa tervezett iraki látogatásáról is.","id":"20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a478b75f-d672-42a6-800b-780a548d2688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de1e6e87-1d27-473b-81ed-f6ab104c4261","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_A_kozelkeleti_keresztenyek_sorsarol_targyalt_Ferenc_papa_az_iraki_elnokkel","timestamp":"2020. január. 25. 14:43","title":"A közel-keleti keresztények sorsáról tárgyalt Ferenc pápa az iraki elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","shortLead":"A pénzt a kétéves SMA-beteg Ákos gyógykezelésére fordítják.","id":"20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c0960aa-689a-4b91-b2fb-b283dc7e631d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1cae9c-ec31-4c58-b0af-fe3c816d1d02","keywords":null,"link":"/elet/20200124_13_millio_forint_jut_az_SMAbeteg_kisfiuhoz_Michelisz_Norbert_sisakjanak_az_arverese_utan","timestamp":"2020. január. 24. 16:43","title":"1,3 millió forint jut az SMA-beteg kisfiúhoz Michelisz Norbert sisakjának árverése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság férfitornáján.","shortLead":"A magyar válogatott bejutott a döntőbe, amivel olimpiai kvótát szerzett a Duna Arénában zajló vízilabda...","id":"20200125_Nem_latta_Kepeken_a_tegnapi_gyozelem_Montenegro_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87ee15ec-a95d-44b4-b72d-32eacf44ed76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7678dab2-3be0-45b5-85b0-3834b4ddf177","keywords":null,"link":"/sport/20200125_Nem_latta_Kepeken_a_tegnapi_gyozelem_Montenegro_ellen","timestamp":"2020. január. 25. 09:10","title":"Nem látta? Képeken a tegnapi pólógyőzelem Montenegró ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]