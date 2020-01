Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e283f364-4f16-414d-860a-a8ae683044f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Épp a koronavírus-járvány kitörése előtt akart a fertőzés kitörésének helyszínére utazni egy tajvani nő. Az utazást a kutyája hiusította meg, mert szétrágta az útlevelét.

","shortLead":"Épp a koronavírus-járvány kitörése előtt akart a fertőzés kitörésének helyszínére utazni egy tajvani nő. Az utazást...","id":"20200126_A_kutya_megette_az_utlevelem__igy_nem_utazott_egy_no_a_koronavirusfertozes_helyere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e283f364-4f16-414d-860a-a8ae683044f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e12f2c-30e7-46c4-bb07-4fc74bdebb69","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_kutya_megette_az_utlevelem__igy_nem_utazott_egy_no_a_koronavirusfertozes_helyere","timestamp":"2020. január. 26. 16:18","title":"A kutya megette az útlevelem - így nem utazott egy nő a koronavírus-fertőzés helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ugandai Vanessa Nakate hiába állt ott a svéd klímaaktivista mellett, az AP levágta a képről.","shortLead":"Az ugandai Vanessa Nakate hiába állt ott a svéd klímaaktivista mellett, az AP levágta a képről.","id":"20200126_Greta_Thunberg_szines_boru_aktivista_tarsat_levagtak_egy_fotorol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56abaabd-e322-47f6-80af-d012bf80f7ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"698c8088-4b35-4ebb-b45d-759ff0b048ef","keywords":null,"link":"/kultura/20200126_Greta_Thunberg_szines_boru_aktivista_tarsat_levagtak_egy_fotorol","timestamp":"2020. január. 26. 08:49","title":"Greta Thunberg színes bőrű aktivista társát levágták egy fotóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac8728e-f420-4476-86ae-eadfe0abb93a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új mélyagyi stimulációs eszközt ültettek be egy előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegnek szerdán a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE), a Kelet-Közép-Európában elsőként alkalmazott eljárás az agyi elektromos aktivitás valósidejű detektálására és rögzítésére is alkalmas.","shortLead":"Új mélyagyi stimulációs eszközt ültettek be egy előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő betegnek szerdán a Szegedi...","id":"20200125_melyagyi_stimulacios_eszkoz_idos_beteg_parkinson_kor_kezelese_szeged_szte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dac8728e-f420-4476-86ae-eadfe0abb93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8793b6-ad66-43d6-9216-0dcc1724bb86","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_melyagyi_stimulacios_eszkoz_idos_beteg_parkinson_kor_kezelese_szeged_szte","timestamp":"2020. január. 25. 20:03","title":"A világon ötödikként ültettek be egy új eszközt Szegeden egy idős, Parkinson-kórban szenvedő betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán polgármestert, Apátvarasdon és Sényén képviselőket választanak.","shortLead":"Hét településen tartanak ma időközi önkormányzati választást: Győrben, Patakon, Bokorban, Pötrétén és Irotán...","id":"20200126_Ma_dontenek_a_gyoriek_Borkai_Zsolt_utodjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbda0d73-b89f-47ba-bea7-df95bb5e5469","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Ma_dontenek_a_gyoriek_Borkai_Zsolt_utodjarol","timestamp":"2020. január. 26. 08:08","title":"Ma döntenek a győriek Borkai Zsolt utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi 25 évben több mint 70 ezer botlatókövet helyezett el a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére. Megmutatjuk Budapesten hol találhatóak.","shortLead":"Az utóbbi 25 évben több mint 70 ezer botlatókövet helyezett el a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére. Megmutatjuk...","id":"202004_talpak_ala_tett_emlekmu_botlatokovek_fel_europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ac018f-43eb-4f13-8509-bcc33b96ab1c","keywords":null,"link":"/360/202004_talpak_ala_tett_emlekmu_botlatokovek_fel_europaban","timestamp":"2020. január. 25. 12:00","title":"Talpak alá tett emlékmű: botlatókövek lepik el fél Európát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar siker!","shortLead":"Magyar siker!","id":"20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f89d68b-6c71-4ef5-904b-0e47d5c1b2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f62d79d-7101-407d-aa3d-a438f6c91b00","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Kettos_magyar_siker_a_Liu_fiverektol_1000_meteren_a_korcsolya_Ebn","timestamp":"2020. január. 26. 15:54","title":"Kettős magyar siker a Liu fivérektől 1000 méteren a korcsolya Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint; megközelíthette a 100 milliárd forintot a Miniszterelnöki Kabinetiroda \"tájékoztató kampányainak\" ára. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már csak Bulgária korruptabb az EU-tagok közül Magyarországnál; újabb történelmi mélyponton járt a forint...","id":"20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebd5676-7cb4-4812-a626-111ca9d89c3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Es_akkor_korrupcio_arfolyam_davos_munkahelyek_atomenergia_propaganda","timestamp":"2020. január. 26. 07:00","title":"És akkor már csak kicsit kell dolgoznunk, hogy az EU legkorruptabb országa legyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dalszerző adta adott el egy több száz tételből álló katalógust.","shortLead":"A dalszerző adta adott el egy több száz tételből álló katalógust.","id":"20200125_Cher_gigaslagerere_is_lecsapott_egy_zenei_beruhazasi_alapHipgnosis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c294fce-5cf1-4fc0-9e2e-d1f9713bfbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a7b4c-b261-40e9-ac18-cd202d7bffdb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Cher_gigaslagerere_is_lecsapott_egy_zenei_beruhazasi_alapHipgnosis","timestamp":"2020. január. 25. 14:00","title":"Cher gigaslágerére is lecsapott egy zenei beruházási alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]