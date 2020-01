Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és A világirodalom történet szerzőjét, csak mert a kor törvényei szerint a zseniális író, fordító, irodalomtörténész nem számított eléggé magyarnak.\r

\r

","shortLead":"1945. január 27-én verte agyon egy magyar ember Szerb Antalt, az Utas és Holdvilág, a Magyar irodalomtörténet és...","id":"20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aacee10-5da7-40eb-b4d7-9d951786e46c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346abcb8-37ba-4dd6-8b4e-d0f8154f0bde","keywords":null,"link":"/elet/20200127_75_eve_olte_meg_egy_magyar_keretlegeny_Szerb_Antalt","timestamp":"2020. január. 27. 10:26","title":"75 éve ölte meg Szerb Antalt egy magyar keretlegény ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság jele pedig nem látszik - erről is beszélt a cég vezérigazgatója.","shortLead":"A Market Zrt. is készen áll arra, hogy jelentkezzen az atlétikai vb stadionjának megépítésére, újabb építőipari válság...","id":"20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7590dde-71d8-4d8b-9173-18077a05e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594b99c-b990-4bbe-a7d0-e5c73e405f35","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_A_dragan_dolgozo_alvallalkozokra_panaszkodik_a_Market_vezerigazgatoja","timestamp":"2020. január. 27. 06:32","title":"A drágán dolgozó alvállalkozókra panaszkodik a Market Építő vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI/Reuters","category":"vilag","description":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus egyre könnyebben terjed, Kínában nemcsak Vuhant, az egész tartományt lezárták. A kínai közösségek világszerte lemondták a kínai újév alkalmából tervezett ünnepségeket. Ferenc pápa a járványról beszélt szokásos heti áldásában.

","shortLead":"Már több tucat halottja és több ezer fertőzöttje van a kínai Vuhan városából indult koronavírus-járványnak. A vírus...","id":"20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f082e42-cf35-4855-9a51-e39900dfd623","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_Koronavirus_56_halott_2000_fertozott","timestamp":"2020. január. 26. 15:15","title":"Gyorsulhat a koronavírus terjedése, posztapokaliptikus táj lett Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","shortLead":"Néhány másodpercig tudja tartani magát segítség nélkül a Zolgensma génterápia után az SMA-s kisfiú. ","id":"20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44911b38-a572-40d7-8183-485afb679f18","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Igy_hat_a_Zolgensma_Zente_magatol_all","timestamp":"2020. január. 27. 13:42","title":"Így hat a Zolgensma: Zente már áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg a győzelmet.

","shortLead":"Montenegróé lett a bronzérem a vízilabda Eb-n. A csapat négygólos hátrányból állt fel, az utolsó percben szerezte meg...","id":"20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d80a7910-25a6-4429-8e8b-75741dde3a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c638ad55-59e9-4744-a78a-e60855b35458","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Vizilabda_Eb_Montenegro_legyozte_Horvatorszagot_a_bronzeremert","timestamp":"2020. január. 26. 18:55","title":"Vízilabda Eb: Montenegró legyőzte Horvátországot a bronzéremért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Időközi választás zajlik Győrben.","shortLead":"Időközi választás zajlik Győrben.","id":"20200126_Mar_majdnem_minden_negyedik_ember_szavazott_Borkai_utodjara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773e63e9-9108-45f7-8f0c-91f5813301e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Mar_majdnem_minden_negyedik_ember_szavazott_Borkai_utodjara","timestamp":"2020. január. 26. 14:39","title":"Már majdnem minden negyedik ember szavazott Borkai utódjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0","c_author":"H. A.","category":"sport","description":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","shortLead":"A játékosok szerint nem játszottak pazarul, de a csapatszellem győzelemhez segítette őket.","id":"20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65141426-d4df-4233-910b-453e12d2f6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96faf80-1343-4439-9251-279eb6c455a0","keywords":null,"link":"/sport/20200126_vizilabda_eb_magyar_ferfi_vizilabda_valogatott_donto_gyozelem","timestamp":"2020. január. 26. 22:36","title":"Győzelem a vízilabda-Eb-n: \"Azt mondtuk: nem akarhatják nálunk jobban ezt az aranyérmet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","shortLead":"Dézsi Csaba András mellett kampányol a zenész.","id":"20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb4dd404-ddf0-4892-b9c1-e196e8ad94b2","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Lovasi_Andras_kiallt_a_gyori_fideszes_jelolt_mellett","timestamp":"2020. január. 26. 11:56","title":"Lovasi András kiállt a győri fideszes jelölt mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]