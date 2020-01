Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Andy Vajna özvegye száz szál fehér rózsával és szív alakú koszorúval emlékezik Andy Vajnára a halála egyéves évfordulóján. Vajna Tímea: „Az első három hónapban önkívületi állapotban voltam" 2020. január. 18. 08:18 Brit kutatók szerint a jövőben még gyakoribbá válhatnak az Ausztráliát sújtó bozóttüzek, ha tovább melegszik a bolygó. Ez már nem játék. Aggasztó előrejelzés jött az ausztrál tüzekről, azonnal cselekednünk kell 2020. január. 16. 15:03 Már nincs messze a végjáték, a kérdés csak az: ki borítja a végén az asztalt. Csúcsosodni látszik a Fidesz és az Európai Néppárt konfliktusa – ez megmutatkozik a két fél kommunikációjában is –, a vita odáig fajult, hogy a Néppárt képviselői is megszavazták a Magyarország elleni hetes cikkelyről szóló határozattervezetet. Az eljárást ugyanis simán megszüntették azzal, hogy nem találtak elég bizonyítékot visszaélésre. Csakhogy a birtokunkba került határozat alapján hihetetlenül dilettáns nyomozás zajlott: a közcélra létrehozott ingatlan egy részére be sem engedték a hatóság embereit, mire azok bemondásra elhitték, hogy ott minden rendben van. Olyan tanút is találtunk, aki várta az idézést, de végül meg sem hallgatták. Lószolárium félmillióért: kontárkodva zárták le a fideszes képviselőnek kínos nyomozást 2020. január. 17. 06:30

Aki az érintettek érzékenységére hivatkozik, akár kívülállóként, akár belülállóként, azt feltételezi, hogy az emberirtás ügye nem általában az ember ügye, hanem azé az embercsoporté, amelynek az irtásáról éppen szó van. Révész: Az érzéketlenségre tekintettel 2020. január. 16. 17:16

A lap szerint hamarosan együtt fognak reggeli műsort vezetni a Sláger FM-en. Összehozta Bochkor Gábort Jáksó Lászlóval a Bors 2020. január. 18. 08:58

Ezt szeretné elhárítani az uniós kereskedelmi biztos Washingtonban, ahol épp most írták alá a kereskedelmi háborúnak véget vető egyezményt az USA és Kína képviselői. Kína után az EU felé fordul Trump? 2020. január. 16. 15:15

A kérdés természetesen cinikus, de amikor az ember olyan családokkal találkozik, amelyben a szülők módszeresen irtották ki gyermekük önbecsülését és önállóságát, sokszor támadhat az az érzése, hogy itt valamiféle recept szerint jártak el - írja új könyvében Kapitány-Fövény Máté. Hogyan neveljünk függőségre hajlamos gyermeket/felnőttet? 2020. január. 16. 15:15