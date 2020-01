Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar idő jön. Ez hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Magyarországon is intézkedtek már a kór miatt, kiderült a többi áldozat neve Kobe Bryant helikopterbaleseténél, cudar...","id":"20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c69107-302a-4d5e-8dd1-ae720b7d4dfa","keywords":null,"link":"/360/20200128_Radar360_Mar_100_aldozatnal_jar_a_koronavirus_itthon_egyre_kevesebb_a_haziorvos","timestamp":"2020. január. 28. 08:00","title":"Radar360: Már 100 áldozatnál jár a koronavírus, itthon egyre kevesebb a háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Pál független jelöltet választották meg polgármesternek a vasárnap megtartott időközi választáson a Nógrád megyei Bokor községben.

","shortLead":"Hegedűs Pál független jelöltet választották meg polgármesternek a vasárnap megtartott időközi választáson a Nógrád...","id":"20200126_Bokorban_is_a_regi_polgarmestert_valasztottak_ujra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114a87c7-6bd0-4c5c-a6b1-a496781438d4","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Bokorban_is_a_regi_polgarmestert_valasztottak_ujra","timestamp":"2020. január. 26. 21:34","title":"Bokorban is a régi polgármestert választották újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez. Azért döntöttek így, mert az utolsónak tervezett csomagban ők maguk rontottak el valamit.","shortLead":"Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez...","id":"20200128_microsoft_windows_7_hatterkep_hiba_bug_frissites_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11be2719-4c7a-4d09-b92d-c7454f874c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_microsoft_windows_7_hatterkep_hiba_bug_frissites_javitas","timestamp":"2020. január. 28. 08:03","title":"Akkora hiba került az utolsó Windows 7-frissítésbe, hogy mégis ingyen kijavítja a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","shortLead":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","id":"20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a271c2a9-c71e-4ba5-b85f-a35568f9453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","timestamp":"2020. január. 28. 16:23","title":"Koronavírus: hét magyar kérte, menekítsék ki őket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború alatti hollandiai üldöztetéséért.

","shortLead":"Mark Rutte holland miniszterelnök kormánya nevében bocsánatot kért a zsidóktól vasárnap a zsidók második világháború...","id":"20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=480e6ad6-a7bf-496f-b41d-9607f1bcfd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b23416-3f77-4cbb-b00f-732a1ee52fe5","keywords":null,"link":"/vilag/20200126_A_holland_miniszterelnok_bocsanatot_kert_a_zsidoktol_a_holokauszt_miatt","timestamp":"2020. január. 26. 18:50","title":"A holland miniszterelnök bocsánatot kért a zsidóktól a holokauszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","shortLead":"Nagyszerű szakértőink vannak, írta az amerikai elnök.","id":"20200127_donald_trump_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c717161-87ff-428b-be98-99d482c54759","keywords":null,"link":"/vilag/20200127_donald_trump_koronavirus","timestamp":"2020. január. 27. 21:55","title":"Trump a koronavírusról: Itt vagyunk, segítünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió forint) becsült értékű, több mint 500 éve keletkezett levelét szerezték vissza.","shortLead":"Az amerikai hatóságok Kolumbusz Kristóf egy évtizedekkel ezelőtt Európából ellopott és 1,3 millió dollár (396 millió...","id":"20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5e52a6c-e706-41c2-9e56-0c76157572fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f545db1-5ac4-47fa-a461-cccbc210b8c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kolumbusz_kristof_ellopott_levele_columbus_letter_plannck_1","timestamp":"2020. január. 27. 11:33","title":"Megvan Kolumbusz Kristóf ellopott levele, 396 milliót ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","shortLead":"Abouzar Soltani és 10 éves kisfia több mint egy éve élnek Röszkén, kisfilmet is forgattak történetükről. ","id":"20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4229f763-cc9c-4b5b-8451-dd55409de8c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db8518-c9bc-4cb5-b9c9-1f30fe23c681","keywords":null,"link":"/elet/20200127_irani_rendezo_roszke_tranzitzona_bidf_bemutato","timestamp":"2020. január. 27. 12:59","title":"Nem jöhet ki a röszkei tranzitzónából a róla is szóló film bemutatójára az iráni rendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]