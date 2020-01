Most gratulált a miniszterelnök Dézsi Csaba Andrásnak.

Levelet írt Orbán Viktor az új győri polgármesternek. Dézsi Csaba András azt az üzenetet kapta a miniszterelnöktől:

Amikor azt kértem Öntől, hogy nyerje meg a választást, akkor abban bíztam, hogy tapasztalt önkormányzati képviselőként és közkedvelt kardiológusként képes lesz begyógyítani a győriek lelkén támadt sebet, éppen ezért örülök, hogy most a győzelméhez gratulálhatok.

Orbán arról is írt: büszke arra, hogy Dézsi nem csak a Fidesz–KDNP helyi szavazóit, hanem még sok más polgárt is maga mellé tudott állítani. Dézsi most közel 24 ezer szavazatot kapott, ez szavazatszámra feleannyi, százalékban viszont kicsit több, mint a Fidesz 2018-as parlamenti választási eredménye Győrben. Borkai Zsolt 2014-es eredményénél pedig 3300 szavazattal több, 5 százalékponttal kevesebb – ebből aztán tényleg mindenki annak az igazát olvassa ki, akiét szeretné.