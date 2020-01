Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","shortLead":"A gyorsan terjedő új vírus miatt a Kínában üzemelő Starbucks kávézók fele nem nyit ki. A Toyota gyártósorai is leállnak.","id":"20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55675633-439c-4cf6-8500-3a84f43ce81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4331a4-dd59-4e03-a244-9605777daed3","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_starbucks_toyota_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 10:24","title":"2000 Starbucks zárt be Kínában és leállt a Toyota a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","shortLead":"Minden tulajdonságát örökölte: a lobbanékonyságát is, és azt is, hogy részegen kicsit erősebbnek érzi magát. ","id":"20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=278e84ae-4bea-46bd-8933-97728a6ea1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"005e0708-5441-4a37-ac0f-b69940b8ca97","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Nagy_Zsolt_Azt_volt_a_legnehezebb_elfogadni_hogy_ugyanolyan_vagyok_mint_az_apam","timestamp":"2020. január. 29. 11:22","title":"Nagy Zsolt: Azt volt a legnehezebb elfogadni, hogy ugyanolyan vagyok, mint az apám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hogyan emlékezzünk a halottakra, akik egy bonyolult életet hagytak maguk mögött? ","shortLead":"Hogyan emlékezzünk a halottakra, akik egy bonyolult életet hagytak maguk mögött? ","id":"20200128_Kobe_Bryant_nemi_eroszakugyerol_posztolt_felfuggesztettek_a_Washington_Post_ujsagirojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d418c626-1445-4541-9d1b-88a262ba2182","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kobe_Bryant_nemi_eroszakugyerol_posztolt_felfuggesztettek_a_Washington_Post_ujsagirojat","timestamp":"2020. január. 28. 10:34","title":"Kobe Bryant nemierőszak-ügyéről posztolt, felfüggesztették a Washington Post újságíróját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","shortLead":"A kedvezmény csak a 20 millió alatti Model 3-ra vonatkozik.","id":"20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdeb38a-1d1a-4d4e-8aeb-039113872b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_tesla_model_3_allami_tamogatas","timestamp":"2020. január. 28. 16:56","title":"Teslára vágyik? Itt a jó hír: erre is kérhető már állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95835f8-3bab-4631-9da7-47c8ce7f8e9b","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Ami éveken, évtizedeken keresztül csak a sci-fi írók fantáziájában, illetve a szakmai konferenciák nyitó beszédeinek vízióiban létezett, mostanra kézzel fogható valósággá vált. Lássuk, mit jelent, ha az életünknek már szerves részét képezi az innovatív, intelligens technológia. \r

","shortLead":"Ami éveken, évtizedeken keresztül csak a sci-fi írók fantáziájában, illetve a szakmai konferenciák nyitó beszédeinek...","id":"samsungbch_20200127_tech_jovo_2020_5G_AI_okosotthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95835f8-3bab-4631-9da7-47c8ce7f8e9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c938e7ee-8147-43c8-bf4c-3c26c2fcbff2","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200127_tech_jovo_2020_5G_AI_okosotthon","timestamp":"2020. január. 27. 17:30","title":"Mi ez, ha nem a tejjel-mézzel folyó tech-jövő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","shortLead":"A magyar kormányszóvivő Soros György által kezdeményezett kampányként állította be az ORF Magyarországról szóló adását. ","id":"20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970d34d9-81d8-42b5-a3a2-e23dcce6accf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3873fdd-0c52-45db-a78f-9f8b98fe91d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Riporterek_Hatarok_Nelkul_Kovacs_Zoltan_ORF","timestamp":"2020. január. 28. 09:36","title":"Riporterek Határok Nélkül: Kovács Zoltán gúnyt űz a magyarokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","shortLead":"Mutatjuk, hogyan néz ki a bajor márka eddigi legerősebb gázolajos 3-as modellje.","id":"20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf0c2bd8-a16e-45ef-844f-c9bf91856372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f432a762-c4e5-47ef-9602-5f579145979e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_ido_elott_kiszivargott_a_bmw_szupereros_uj_dizele_m340d","timestamp":"2020. január. 28. 11:21","title":"Idő előtt kiszivárgott a BMW szupererős új dízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]