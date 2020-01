Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","shortLead":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","id":"20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee833b4-53e2-4cfa-a9f0-6a2fdbe28640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","timestamp":"2020. január. 28. 11:49","title":"Egyre többet költünk digitális előfizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek felhasználása.","shortLead":"Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek...","id":"20200128_olaf_csalas_elleni_hivatal_polt_peter_legfobb_ugyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db561fd-10dc-4b6a-b38b-09f1dd9825ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_olaf_csalas_elleni_hivatal_polt_peter_legfobb_ugyesz","timestamp":"2020. január. 28. 15:02","title":"Az OLAF vezetője még a héten leülhet beszélni Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","shortLead":"Salamon király bányáit rejtheti Izraelben a Timna Nemzeti Park – jelentette a The Jerusalem Post.","id":"20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=615bb9f5-05bb-4048-aa71-d60d966cdbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e72709a-6399-4b83-9a25-7c83023b9cef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_biblia_salamon_kiraly_rezbanya_timna_nemzeti_park","timestamp":"2020. január. 28. 11:03","title":"Megtalálták a bibliai Salamon király 3000 éves bányáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esetről képeket osztott meg Facebook-oldalán a katasztrófavédelem. Az autóban senki nem ült.","shortLead":"Az esetről képeket osztott meg Facebook-oldalán a katasztrófavédelem. Az autóban senki nem ült.","id":"20200128_duna_auto_dunaharaszti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d7e4027-509e-4e30-9810-411b284de93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c545a644-2470-414c-ab65-1d43d30a4c09","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_duna_auto_dunaharaszti","timestamp":"2020. január. 28. 16:19","title":"A Dunába csúszott egy autó Dunaharasztinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4291d968-5984-4705-8f7d-737ace05d2f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Downsizing helyett upsizing: a német gyártó 2 literesre cseréli az eddigi 1,5 literes gázolajos erőforrását.","shortLead":"Downsizing helyett upsizing: a német gyártó 2 literesre cseréli az eddigi 1,5 literes gázolajos erőforrását.","id":"20200129_nagyobb_dizelmotort_kapnak_a_kecskemeti_mercedesek_aosztaly_cla_bosztaly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4291d968-5984-4705-8f7d-737ace05d2f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138ead5e-bb90-4c51-ad56-d0581228e19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_nagyobb_dizelmotort_kapnak_a_kecskemeti_mercedesek_aosztaly_cla_bosztaly","timestamp":"2020. január. 29. 13:21","title":"Nagyobb dízelmotort kapnak a kecskeméti Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 64 éves főmuzeológus szerint a főnöke elvette az internetelérését és az íróasztalát, ezért lopott a raktárból. Egy Kádár János mellszobor végül nem lett meg.","shortLead":"A 64 éves főmuzeológus szerint a főnöke elvette az internetelérését és az íróasztalát, ezért lopott a raktárból...","id":"20200128_Muzeumi_lopas_Azzal_vedekezett_a_vadlott_hogy_elvette_a_fonoke_az_internetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c7828c4-bc0a-4c18-a39d-6be92edf3517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a735a921-7edd-4be1-b62a-1df12fdc4de8","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Muzeumi_lopas_Azzal_vedekezett_a_vadlott_hogy_elvette_a_fonoke_az_internetet","timestamp":"2020. január. 28. 20:34","title":"Múzeumi lopás: Azzal védekezett a vádlott, hogy elvette a főnöke az internetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","shortLead":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","id":"20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afcfc3d-9dba-47c5-832c-f52b84d0e073","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","timestamp":"2020. január. 29. 17:58","title":"Gigantikus összeget bukott a Boeing a 737 MAX-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","shortLead":"A kedd reggeli csapadék jelentősen javította a főváros levegőjét.","id":"20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6cefa35-73db-46d6-8774-7d4b1934e4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82446c29-fd99-4c7d-807c-852e410ccb7a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Mar_nincs_szmogriado_Budapesten","timestamp":"2020. január. 28. 18:28","title":"Már nincs szmogriadó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]