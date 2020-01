Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","shortLead":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","id":"20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94b1c4d-ef1c-449f-b2a8-807fa7917f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","timestamp":"2020. január. 28. 17:12","title":"Zsiday a koronavírusról: Már a félelem is elég a gazdaság visszaeséséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","shortLead":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","id":"20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa64979-7cf8-4bfa-b3b8-18854f6e373a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","timestamp":"2020. január. 27. 17:15","title":"Karanténba zárják, megvizsgáltatják a gödi Samsung-gyárban dolgozó kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","id":"20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b5b65-3d69-4b63-930e-4069c0af927c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","timestamp":"2020. január. 28. 09:14","title":" Válaszra sem méltatta az elitgimnáziumok igazgatóit az Emmi, amikor a NAT-ról érdeklődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és francia partnere sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező és francia partnere sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt...","id":"20200128_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_melbourne_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e47930-6ff4-4a05-aa1f-e3573330c7ca","keywords":null,"link":"/sport/20200128_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_melbourne_elodonto","timestamp":"2020. január. 28. 06:11","title":"Babosék elődöntősök Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","shortLead":"Kitalálja, melyik alkalmazásra fizetnek elő a legtöbben? ","id":"20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=073151d0-d636-40dc-8ca1-bd274a620cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee833b4-53e2-4cfa-a9f0-6a2fdbe28640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Egyre_tobbet_koltunk_digitalis_elofizetesekre","timestamp":"2020. január. 28. 11:49","title":"Egyre többet költünk digitális előfizetésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem csak a Czeglédy Csaba és néhány vádlott kifogásolta bíró, hanem lényegében a Szegedi Törvényszék összes számításba kerülő bírája elfogultságot jelentett be – derült ki a bíróság közleményéből. ","shortLead":"Nem csak a Czeglédy Csaba és néhány vádlott kifogásolta bíró, hanem lényegében a Szegedi Törvényszék összes számításba...","id":"20200127_Czegledyper_Az_osszes_buntetougyes_biro_elfogultsagot_jelentett_be_a_Szegedi_Torvenyszeken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807c144d-a71a-4d9d-a704-d11c6b273372","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_Czegledyper_Az_osszes_buntetougyes_biro_elfogultsagot_jelentett_be_a_Szegedi_Torvenyszeken","timestamp":"2020. január. 27. 17:06","title":"Czeglédy-per: Az összes büntetőügyes bíró elfogultságot jelentett be a Szegedi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","shortLead":"A helikopter-balesetben elhunyt Kobe Bryantet és lányát gyászolják világszerte.","id":"20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3de5895-7ae7-464f-bb08-96d4037b16f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d50a1a2-3688-49ba-96fb-f424185f495a","keywords":null,"link":"/sport/20200127_kobe_bryant_megemlekezes_sport_hiressegek","timestamp":"2020. január. 27. 11:08","title":"Kobe Bryantre emlékeznek: \"Te és a lányod a szívünkben éltek tovább örökké\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7234adc6-d2da-4652-838b-1deec9c3e5a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csoport tagjai közül néhányan beléptek Magyarországra, őket a rendőrök feltartóztatták. ","shortLead":"A csoport tagjai közül néhányan beléptek Magyarországra, őket a rendőrök feltartóztatták. ","id":"20200128_Menekultek_ellen_kellen_figyelmezteto_lovest_leadni_Roszken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7234adc6-d2da-4652-838b-1deec9c3e5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abec266-3631-4afd-af06-65474c00439e","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Menekultek_ellen_kellen_figyelmezteto_lovest_leadni_Roszken","timestamp":"2020. január. 28. 07:43","title":"Menekültek miatt adtak le figyelmeztető lövést Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]