[{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az influenzajárvány miatt teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinikán, illetve részleges látogatási tilalmat léptettek életbe a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. ","shortLead":"Az influenzajárvány miatt teljes látogatási tilalmat rendeltek el a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti...","id":"20200131_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Semmelweis_Egyetem_ket_klinikajan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8481ed3-e26e-4545-9f6c-24887783efa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Latogatasi_tilalmat_rendeltek_el_a_Semmelweis_Egyetem_ket_klinikajan","timestamp":"2020. január. 31. 08:47","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a Semmelweis Egyetem két klinikáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt mondta, a koronavírus miatt megállítottak egy Prágából érkezett turistabuszt, a rajta ülő kínaiak lázát megmérték a határon. A Kínában lévő hét magyar egészséges. Gyöngyöspata ügyben nincs elmozdulás. ","shortLead":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt...","id":"20200130_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8bea74-5550-4894-804f-ef4cc888edf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. január. 30. 10:47","title":"Gulyás: Pár napon belül leállíthatják a magyar-kínai repülőjáratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","shortLead":"A britek jó része nem tervez különösebben semmit péntek estére, majd meglátjuk.","id":"20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=662cb481-b79b-42c7-88e6-a62a44676eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428020e7-5b4d-4e52-8970-b16ffdf9b887","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Tuzijatek_helyett_Nigel_Farage_jutott_a_londoniaknak_a_Brexit_ejszakajara","timestamp":"2020. január. 31. 11:30","title":"Tűzijáték helyett Nigel Farage jutott a londoniaknak a Brexit éjszakájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aki eddig még nem tette meg, az a lehetőségek szerint ma vásárolja meg 2020-as e-matricáját. ","shortLead":"Aki eddig még nem tette meg, az a lehetőségek szerint ma vásárolja meg 2020-as e-matricáját. ","id":"20200131_fontos_hatarido_ma_lejarnak_a_tavalyi_autopalyamatricak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c540bfe-58e5-499e-9f58-c1db5fefbdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87434142-9b7c-49d2-a21a-182ecceefef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_fontos_hatarido_ma_lejarnak_a_tavalyi_autopalyamatricak","timestamp":"2020. január. 31. 09:21","title":"Fontos határidő: ma lejárnak a tavalyi autópályamatricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 42-vel nőtt a vírusos megbetegedésben elhunytak száma. ","shortLead":"Egy nap alatt 42-vel nőtt a vírusos megbetegedésben elhunytak száma. ","id":"20200131_Koronavirus_Mar_tobb_mint_200an_meghaltak_es_10_ezren_megfertozodtek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b74167-c6ac-4ede-a5bf-705b37cbc2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Koronavirus_Mar_tobb_mint_200an_meghaltak_es_10_ezren_megfertozodtek","timestamp":"2020. január. 31. 05:05","title":"Koronavírus: már több mint 200-an meghaltak és 10 ezren megfertőződtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b23c535-27e0-488a-a673-fb2ee5f71227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kelet-európai sörfőzésben nagyhatalomnak számító Csehországban rendezett World Beer Idol (WBI) 2020 versenyen az aranyérem mellett ezüst- és bronzérmet is begyűjtöttek magyar sörök. \r

\r

","shortLead":"A kelet-európai sörfőzésben nagyhatalomnak számító Csehországban rendezett World Beer Idol (WBI) 2020 versenyen...","id":"20200130_Rettegett_Ivan_bevette_Pragat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b23c535-27e0-488a-a673-fb2ee5f71227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd78561-2957-4c22-b7f3-c236714903c4","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Rettegett_Ivan_bevette_Pragat","timestamp":"2020. január. 30. 18:30","title":"Rettegett Iván bevette Prágát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról, hogy nézzék át a biztonsági beállításaikat.","shortLead":"A Facebook legfrissebb bejelentése szerint közel 2 milliárd felhasználót figyelmeztetnek a következő hetekben arról...","id":"20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c083122f-99b8-448d-96c9-fdafde6f3856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0df755-f019-466e-bea0-73cd436e39ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_facebook_felhasznalok_ertesitese_adatvedelem_beallitas","timestamp":"2020. január. 30. 09:03","title":"Figyelje a Facebookot, ön is nagyon fontos értesítést fog kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]