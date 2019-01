Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11211451-a61b-4bdb-be57-0e17f2b0774b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször megütötte.","shortLead":"Feljelentést tett a rendőrségen egy székesfehérvári autósiskola oktatója, mert egyik tanulójának barátja többször...","id":"20190131_autovezeto_vizsga_oktato_autosiskola_serules_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11211451-a61b-4bdb-be57-0e17f2b0774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c651af2a-f046-4ca4-a278-bef1c9e3485b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_autovezeto_vizsga_oktato_autosiskola_serules_feljelentes","timestamp":"2019. január. 31. 11:12","title":"Nem ment át a barátnője a vizsgán, megütötte az autóvezető-oktatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós átlag 2017-ben 7,8 százalékot mutatott.","shortLead":"Az uniós átlag 2017-ben 7,8 százalékot mutatott.","id":"20190131_A_magyarok_7_szazaleka_nem_engedheti_meg_maganak_a_futest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f9692b-93dc-4f2a-acb3-1ebcc0dbdfcf","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_A_magyarok_7_szazaleka_nem_engedheti_meg_maganak_a_futest","timestamp":"2019. január. 31. 13:58","title":"A magyarok 7 százaléka nem engedheti meg magának a fűtést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hiába dominálnak az új lakáshiteleknél a kiszámítható, fix törlesztőrészletű konstrukciók, 70 százalékos az arányuk, a teljes lakossági hitelállományt tekintve azonban a rizikós, változó kamatozásúak vannak fölényben, 62 százalékát adják a piacnak.","shortLead":"Hiába dominálnak az új lakáshiteleknél a kiszámítható, fix törlesztőrészletű konstrukciók, 70 százalékos az arányuk...","id":"20190130_Ketteszakadt_a_lakashitelpiac__egyre_rizikosabb_a_regi_hitelesek_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e323313-1410-4afc-a805-88aebc89b726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc0a9ff-ab6e-4307-9f1d-7d4cc8c1eb46","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190130_Ketteszakadt_a_lakashitelpiac__egyre_rizikosabb_a_regi_hitelesek_helyzete","timestamp":"2019. január. 30. 08:53","title":"Kettészakadt a lakáshitelpiac – egyre rizikósabb a régi hitelesek helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21d7b567-2533-4a6f-bf12-26f3fa2a268c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee58b498-e6f1-4fc7-a873-936ae8f07a80","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_A_kormanyhoz_dorgolozik_a_Karpatia","timestamp":"2019. január. 30. 17:02","title":"A kormányhoz dörgölőzik a Kárpátia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat a horogkeresztes harang.\r

\r

","shortLead":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat...","id":"20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cd57d1-007e-48e2-baef-984382ca08f3","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","timestamp":"2019. január. 30. 19:42","title":"Helyén marad a németországi Hitler-harang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hivatalos listaárnál jelentősen magasabb összegről beszélünk, de a vásárló hosszú távon még így is jól járhat. ","shortLead":"A hivatalos listaárnál jelentősen magasabb összegről beszélünk, de a vásárló hosszú távon még így is jól járhat. ","id":"20190130_25_milliard_forintos_aron_bukkant_fel_egy_meg_le_sem_gyartott_bugatti_a_mobileden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d28027e-72ac-41c8-a191-44414d810479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee1334c-3646-4685-83d8-01c75f28f0a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_25_milliard_forintos_aron_bukkant_fel_egy_meg_le_sem_gyartott_bugatti_a_mobileden","timestamp":"2019. január. 30. 16:21","title":"2,5 milliárd forintos áron bukkant fel egy még le sem gyártott Bugatti a Mobile.de-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi szabályozás miatt – írja az MTI a társaságok csütörtöki bejelentése alapján.","shortLead":"Az Uber és a Cabify is felfüggeszti alternatív közösségi személyszállítási szolgáltatását Barcelonában az új helyi...","id":"20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2158b1ac-18e0-4f82-a14a-8234df4ce68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63928eb2-fbd6-4733-86b9-1115a2081a7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Gyoztek_a_taxisok_kivonul_az_Uber_Barcelonabol","timestamp":"2019. január. 31. 13:30","title":"Győztek a taxisok, kivonul az Uber Barcelonából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte Trump meg akarja öletni, és az imperialistáknak az ország kőolajára fáj a foga.\r

\r

","shortLead":"Nicolas Maduro interjút adott, ebben kifejti, ő hajlana a tárgyalásra, vagy az előrehozott választásra is. Szerinte...","id":"20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c330383-7d01-4619-a7fa-e0729c8a48dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190130_A_venezuelai_elnok_szerint_Trump_meg_akarja_olni","timestamp":"2019. január. 30. 20:06","title":"A venezuelai elnök szerint Trump meg akarja ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]