A XV. kerületi Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a tanítás órarend szerint elindult, és minden órát megtartottak – számolt be a hvg.hu-nak Erdélyi Zsuzsanna intézményvezető.

Azt is megtudtuk Erdélyitől, hogy a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet miatt felvették a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központtal. Az ő útmutatásukat figyelembe véve egy intézkedési és prevenciós tervet állítottak össze, melyet az iskola fenntartójával egyeztettek.

Az iskolában megelőző intézkedések történtek, az elmúlt napokban az iskolát fertőtlenítették, és a WHO ajánlásai alapján az intézményben kiemelt figyelmet fordítanak a gyakori kézmosásra, melyhez fertőtlenítő hatású szappant használnak.

Erdélyi azt is elmondta, hogy a kínai tanulók szülei elektronikus naplón keresztül értesítést kaptak, hogy azok a családok, akikhez a januári hónapban Kínából rokonok, vendégek, ismerősök érkeztek a lappangási idő alatt, ne küldjék gyermekeiket iskolába. Az iskola kérését az érintett szülők nyugtázták, és együttműködésükről biztosították az intézményt. A tananyagot e-naplón keresztül továbbítják az érintett tanulók részére, és az iskolába jövetelüket követően a pedagógusok gondoskodni fognak az esetleges lemaradások pótlásáról.

Az intézményvezető szerint az iskolában nem éreznek pánikot sem a magyar, sem a kínai tanulók, pedagógusok körében.

A X. kerületi kínai negyedben is arról számoltak be a hvg.hu-nak, hogy amennyire csak lehet, felkészültek a koronavírussal szembeni küzdelemre. Bár a betegség még nem jelent meg Magyarországon, a budapesti Mázsa tér környékén is megtették a szükséges óvintézkedéseket, a Pekingből érkezők pedig önkéntes karanténba vonulnak.

A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság legfrissebb összesítése szerint 213-ra nőtt a tüdőgyulladást okozó új koronavírus áldozatainak száma és 9692-re a fertőzötteké péntekre virradóra Kínában.

A WHO csütörtökön este úgy döntött, hogy a kínai Vuhanból elinduló koronavírus-járvány miatt életbe lépteti a globális egészségügyi vészhelyzetekre kidolgozott protokollt.

