[{"available":true,"c_guid":"81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","shortLead":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","id":"20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6c00c1-0dc7-4762-b7ab-18844ffbb509","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","timestamp":"2020. január. 30. 20:09","title":"A vak lufihajtogató, aki nemzetközi versenyeken is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jóváhagyta az EP is a Brexit-megállapodást.","shortLead":"Jóváhagyta az EP is a Brexit-megállapodást.","id":"20200129_Megszavazta_az_Europai_Parlament_tenyleg_johet_a_Brexit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6562f60-583f-4fa5-9875-ac5fc2f319b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25ee554-71a6-4d29-b8b0-4b409373cee9","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Megszavazta_az_Europai_Parlament_tenyleg_johet_a_Brexit","timestamp":"2020. január. 29. 18:49","title":"Megszavazta az Európai Parlament, tényleg jöhet a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","shortLead":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","id":"20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f4f74-6eb9-4984-90cc-672570462bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","timestamp":"2020. január. 30. 16:43","title":"Két miniszter is a Niedermüller elleni tüntetésre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság az ügyészség indítványának megfelelően döntött. A rendőrség eredetileg a férfi letartóztatását kérte.","shortLead":"A bíróság az ügyészség indítványának megfelelően döntött. A rendőrség eredetileg a férfi letartóztatását kérte.","id":"20200130_hableany_dunai_hajobaleset_viking_idun_bunugyi_felugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f613e366-bb46-4c4b-9e02-4632257dbae8","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_hableany_dunai_hajobaleset_viking_idun_bunugyi_felugyelet","timestamp":"2020. január. 30. 13:06","title":"Hableány-tragédia: bűnügyi felügyelet alá került a Viking Idun kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","shortLead":"A Vígszínház igazgatója szerint a szakmai szolidaritásnak nem kell mindig nyilvánosnak lenni.","id":"20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d3c0677-9d8c-46b8-bcba-ac833532da14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"961108c9-d092-4ee3-b5ab-34f7c4bdacd4","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Eszenyi_Eniko_Nem_akarok_politikai_terbe_belepni","timestamp":"2020. január. 30. 08:05","title":"Eszenyi Enikő: Nem akarok politikai térbe belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági frissítéseket ad ki. A mostani sebezhetőségek a legújabb chipeket nem érintik, a régebbiekkel van gond.","shortLead":"Úgy tűnik, továbbra is komoly gondok vannak az Intel processzoraival, a gyártó ezért harmadjára is biztonsági...","id":"20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a04867c8-95f1-4390-b41f-138ac2cbfd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f53201-6a8b-44ae-8e64-592600d14eeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_intel_processzor_sebezhetoseg","timestamp":"2020. január. 29. 15:03","title":"Ilyen nincs: újabb sebezhetőségeket találtak az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828190fc-3df7-44c4-a711-48c9ce25dbc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyóba dobta a páncélt.","shortLead":"A folyóba dobta a páncélt.","id":"20200131_Elfogtak_a_kaposvari_mackost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=828190fc-3df7-44c4-a711-48c9ce25dbc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b6b671-d89b-4ef3-95e4-813e07ab8c2d","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Elfogtak_a_kaposvari_mackost","timestamp":"2020. január. 31. 09:59","title":"Elfogták a kaposvári mackóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]