Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","shortLead":"Varga Judit és Gulyás Gergely is arra biztatja az embereket, hogy menjenek el a Niedermüller Péter elleni tüntetésre.","id":"20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281f4f74-6eb9-4984-90cc-672570462bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Ket_miniszter_is_a_Nidermuller_elleni_tuntetesre_buzdit","timestamp":"2020. január. 30. 16:43","title":"Két miniszter is a Niedermüller elleni tüntetésre buzdít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50 leggazdagabb magyar listáján, ideiglenes intézkedésként vissza kell hívni a Forbes januári számát.","shortLead":"Amíg a bíróság eldönti, hogy a GDPR megsértése-e, ha leírják a Hell energiaital-gyár tulajdonosának nevét az 50...","id":"20200129_forbes_hell_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f19901-c849-4c81-b4de-5c2e2150c4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a65566-9fdd-4f05-a26a-f500f73a1433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_forbes_hell_birosag","timestamp":"2020. január. 29. 14:52","title":"Vissza kell hívni a Forbes januári számát, hogy ne jelenhessen meg a Hell tulajdonosának neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","shortLead":"A páros győzelem annyit ér az Australian Openen, mint egyéniben egy negyeddöntő.","id":"20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e51ac3a4-1b50-4b1e-8cdc-bb45933a1d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323bef4e-9038-4269-9a5b-d8b2a117782f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_77_millio_forintot_kap_Babos_az_Australian_Opengyozelemert","timestamp":"2020. január. 31. 13:24","title":"77 millió forintot kap Babos az Australian Open-győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Nemcsak a határon belül, de a magyar nyelven játszó erdélyi színházak támogatásánál is politikai alapon válogat az Orbán-kormány a teátrumok között.","shortLead":"Nemcsak a határon belül, de a magyar nyelven játszó erdélyi színházak támogatásánál is politikai alapon válogat...","id":"20200129_Az_erdelyi_magyar_kulturat_lenyegeben_magyarorszagi_lelegeztetogepre_csatoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d7563c-4e32-4438-af21-6fadd2b4afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd66781-ca99-4f90-822f-d4bb9e48ef93","keywords":null,"link":"/kultura/20200129_Az_erdelyi_magyar_kulturat_lenyegeben_magyarorszagi_lelegeztetogepre_csatoltak","timestamp":"2020. január. 29. 14:57","title":"Az erdélyi magyar kultúrát lényegében magyarországi lélegeztetőgépre csatolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter szerint ez az elkövetkező napokban megtörténhet – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter szerint ez az elkövetkező napokban megtörténhet – jelentette be a csütörtöki Kormányinfón.","id":"20200130_Koronavirus_leallithatjak_a_repulojaratokat_Kina_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bf36f7-dec8-4d9d-b175-99a4818ac4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Koronavirus_leallithatjak_a_repulojaratokat_Kina_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2020. január. 30. 12:31","title":"Koronavírus: leállíthatják a repülőjáratokat Kína és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Otthon kell maradniuk azoknak a tanulóknak, akikhez Kínából januárban vendégek érkeztek.","shortLead":"Otthon kell maradniuk azoknak a tanulóknak, akikhez Kínából januárban vendégek érkeztek.","id":"20200131_Lefertotlenitettek_a_magyarkinai_kettannyelvu_iskolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa71b89a-d8b4-480b-9dcf-1ab9faa64213","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Lefertotlenitettek_a_magyarkinai_kettannyelvu_iskolat","timestamp":"2020. január. 31. 13:30","title":"Fertőtlenítették a magyar–kínai két tannyelvű iskolát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","shortLead":"Épp egybeesik a Holland Nagydíjjal, a Forma–1-es pilóták így nem érnek rá.","id":"20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1729845f-3ff0-4a16-a91a-0fa6c51a7630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f6825b-d589-480e-a8b6-a16faf62e534","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Iden_elmarad_a_budapesti_Nagy_Futam","timestamp":"2020. január. 30. 09:36","title":"Idén elmarad a budapesti Nagy Futam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","shortLead":"A Cégléd-Szolnok vonalon fog közlekedni először március 15-én az emeletes motorvonat.","id":"20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d68303a-bf6b-4772-b5b9-5bcd9e8f5c98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_Februar_helyett_csak_marciusban_utazhatunk_eloszor_emeletes_vonaton","timestamp":"2020. január. 31. 06:12","title":"Február helyett csak márciusban utazhatunk először emeletes vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]