Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d","c_author":"Horváth Aladár","category":"360","description":"Az ismert jogvédő szerint a polgárjogi mozgalmaknak alig van más eszközük a gyengék megvédésére, mint a jog és a nyilvánosság. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ismert jogvédő szerint a polgárjogi mozgalmaknak alig van más eszközük a gyengék megvédésére, mint a jog és...","id":"202005_jogunk_serti_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343790c3-c7a7-438d-9641-cfb12d8ee9b0","keywords":null,"link":"/360/202005_jogunk_serti_meg","timestamp":"2020. január. 30. 12:30","title":"Horváth Aladár: Nem maradhat következmények nélkül, ha Orbán cigányok ellen uszít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki, hogy előbb-utóbb valaki behurcolja Magyarországra a kórokozót.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos nem számít arra, hogy a Debrecenből érkezett minta pozitív lesz, de azt nem zárja ki...","id":"20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e403734-a91e-4adb-91c2-3ac88768dfbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47265df-7174-4e16-90fb-743268837986","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_koronavirus_orszagos_tisztifoorvos_laborvizsgalat","timestamp":"2020. január. 31. 16:55","title":"Koronavírus: nincs még igazolt magyar eset, de vizsgálnak egy gyanús mintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","shortLead":"Befizették a megemelt bankadót a szlovák pénzintézetek, de az alkotmánybírósághoz fordulnak miatta.

","id":"20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febae39d-a338-4ffe-81a1-fe26592a93dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_A_bankok_az_alkotmanybirosag_ele_viszik_a_kulonadojukat_Szlovakiaban","timestamp":"2020. január. 31. 09:38","title":"A bankok az alkotmánybíróság elé viszik a különadójukat Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","shortLead":"Ne ölelkezzenek, ne fogjanak kezet, most jobb távolságot tartani – írják.","id":"20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87502de2-3565-4698-9b47-2363ca310f42","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_bge_kinai_hallgatok_koronavirus","timestamp":"2020. január. 31. 15:27","title":"Koronavírus: a Budapesti Gazdasági Egyetem is kisokossal figyelmezteti hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem volt bekötve a biztonsági öve.","shortLead":"Nem volt bekötve a biztonsági öve.","id":"20200130_Meghalt_egy_gyerek_kozlekedesi_balesetben_Somogyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59452d50-2205-4547-b023-68f4bab41a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Meghalt_egy_gyerek_kozlekedesi_balesetben_Somogyban","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Meghalt egy gyerek közlekedési balesetben Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi nap minden címlap témája.","shortLead":"A történelmi nap minden címlap témája.","id":"20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0d114-7c03-4cdf-9eb8-ab09d7fe2c54","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","timestamp":"2020. január. 31. 11:52","title":"Magyarul is elköszöntek a brit lapok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","shortLead":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","id":"20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46045a2a-b51b-4f32-ae09-57ca6868a007","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","timestamp":"2020. január. 29. 20:53","title":"Egy kínai nő bevitte a koronavírust Finnországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]