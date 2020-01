Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","shortLead":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","id":"20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023142-f1dd-49b0-b87b-80e91e4db412","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon folynak a mentőakciók, különgépeket indítanak a kormányok.","shortLead":"Az egész világon folynak a mentőakciók, különgépeket indítanak a kormányok.","id":"20200131_Koronavirus_nem_akarnak_Kinaba_repulni_az_amerikai_pilotak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a86e133-0649-4f99-810f-060936f58645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d76bca-426d-4324-9d7b-de9f6ffc1620","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Koronavirus_nem_akarnak_Kinaba_repulni_az_amerikai_pilotak","timestamp":"2020. január. 31. 10:20","title":"Koronavírus: nem akarnak Kínába repülni az amerikai pilóták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb25a0c-22ea-4acd-ad94-2e5b9313eb95","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Minden életkorban megjelenhetnek a szenvedélybetegségek – hangzott el HVG Pszichológia Extra legutóbbi szalonestjén. A kerekasztal résztvevői egyebek mellett beszéltek a fordulópont és a rehabilitáció gyötrelmeiről, hogy mikor válnak a szokások személyiségrombolóvá, és hogy miért különösen veszélyes a kütyüfüggőség.","shortLead":"Minden életkorban megjelenhetnek a szenvedélybetegségek – hangzott el HVG Pszichológia Extra legutóbbi szalonestjén...","id":"20200130_Majdnem_minden_fuggoseg_emberi_kapcsolatot_potol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbb25a0c-22ea-4acd-ad94-2e5b9313eb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400028ba-4c4a-4106-8833-8de0a9e19d6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200130_Majdnem_minden_fuggoseg_emberi_kapcsolatot_potol","timestamp":"2020. január. 30. 17:30","title":"Majdnem minden függőség emberi kapcsolatot pótolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reggel még ónos eső is lehet, délután pedig erős szél jöhet.","shortLead":"Reggel még ónos eső is lehet, délután pedig erős szél jöhet.","id":"20200131_Rohamosan_melegszik_az_ido_penteken_akar_17_fok_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3447de87-9bc2-475b-96ec-3c0984a0ce84","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Rohamosan_melegszik_az_ido_penteken_akar_17_fok_is_lehet","timestamp":"2020. január. 31. 05:21","title":"Rohamosan melegszik az idő, pénteken akár 17 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miért migránsmentes Ditrót akarnak, miért nem inkább családon belüli erőszaktól mentes Ditrót – kérdezte a polgármester.","shortLead":"Miért migránsmentes Ditrót akarnak, miért nem inkább családon belüli erőszaktól mentes Ditrót – kérdezte a polgármester.","id":"20200129_Gyergyoditro_polgarmestere_Osszekevertek_a_migraciot_a_vendegmunkaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f1290f-e699-4a02-a722-a0fd1d2de42e","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyergyoditro_polgarmestere_Osszekevertek_a_migraciot_a_vendegmunkaval","timestamp":"2020. január. 29. 18:46","title":"Gyergyóditró polgármestere: Összekeverték a migrációt a vendégmunkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint akár félmilliárd forinttal is tartozhat az ismerőseinek az a férfi, aki két hete eltűnt a budai az erdőkben.","shortLead":"A jelek szerint akár félmilliárd forinttal is tartozhat az ismerőseinek az a férfi, aki két hete eltűnt a budai...","id":"20200130_Szazmilliokkal_loghat_a_baratainak_a_Budapesten_eltunt_tai_chis_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017861af-fdd9-4f3f-8e90-7b1822f104a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d5684e1-5e79-422a-81dd-fa1d7d172669","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Szazmilliokkal_loghat_a_baratainak_a_Budapesten_eltunt_tai_chis_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 17:36","title":"Százmilliókkal tartozhat a barátainak a Budapesten eltűnt tai chis férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f046bc2-8079-47a7-a774-2a00d2a27a4c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Ki kellett jelenteniük a józsefvárosi óvodákban dolgozó óvónőknek és minden más alkalmazottnak, hogy nem tagjai semmilyen civil szervezetnek – tudta meg a hvg.hu. Ez nemcsak törvénytelen, de a civil támogatással megválasztott, új kerületi polgármester, Pikó András miatt teljesen érthetetlennek is tűnt, ám mivel az önkormányzat utasítására hivatkozva íratták velük alá, az állásukat féltve sorra nyilatkoztak. A csavar ezután jött: Pikó András elmondása szerint tudomása nélkül zajlott az egész akció, csak lapunktól értesültek arról, mi folyik a saját fenntartású intézményekben. Szándékos, belső szabotázs vagy emberi hiba? Józsefváros vizsgálatot indít, hogy kiderítsék.","shortLead":"Ki kellett jelenteniük a józsefvárosi óvodákban dolgozó óvónőknek és minden más alkalmazottnak, hogy nem tagjai...","id":"20200129_Piko_Andrast_lejarato_nyilatkozatot_irattak_ala_ovonokkel_a_sajat_keruleteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f046bc2-8079-47a7-a774-2a00d2a27a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978b157a-d93c-48d7-a725-01b442ba4e38","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Piko_Andrast_lejarato_nyilatkozatot_irattak_ala_ovonokkel_a_sajat_keruleteben","timestamp":"2020. január. 29. 16:10","title":"Pikó Andrást lejárató nyilatkozatot írattak alá óvónőkkel a saját kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2fb82f-8a77-49b3-9147-647426af3d38","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Két hetes távmunkát rendeltek el a Kínából visszatérő dolgozóknak.","shortLead":"Két hetes távmunkát rendeltek el a Kínából visszatérő dolgozóknak.","id":"20200130_Ovintezkedeseket_vezetett_be_a_Nokia_a_koronavirus_terjedese_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2fb82f-8a77-49b3-9147-647426af3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d1931fb-421b-4f4f-955a-b11984bf4391","keywords":null,"link":"/kkv/20200130_Ovintezkedeseket_vezetett_be_a_Nokia_a_koronavirus_terjedese_miatt","timestamp":"2020. január. 30. 18:59","title":"Óvintézkedéseket vezetett be a Nokia a koronavírus terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]